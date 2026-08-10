Oficial y confirmado: Greg Abbott anuncia un nuevo campus de fabricación de medicamentos en Houston

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este lunes 10 de agosto que Bristol Myers Squibb instalará un nuevo campus de fabricación de medicamentos en Houston, como parte de una inversión de aproximadamente US$2300 millones en el estado. El proyecto prevé generar casi 500 empleos especializados y estará ubicado en Generation Park.

Así será el campus de Bristol Myers Squibb en Houston que producirá nuevos medicamentos

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno de Texas, el complejo ocupará aproximadamente 600 mil pies cuadrados (55.742 metros cuadrados) y tendrá un diseño modular que permitirá ampliar o modificar sus instalaciones a medida que evolucionen las necesidades de fabricación de la compañía.

Bristol Myers Squibb se instalará en Houston, Texas, y ofrecerá 500 puestos de trabajo Bristol Myers Squibb

El campus estará preparado para producir distintos tipos de medicamentos, entre ellos moléculas pequeñas, productos biológicos y conjugados de anticuerpos y fármacos. La infraestructura también incorporará sistemas digitales y automatización para adaptar la capacidad productiva en el futuro.

La instalación se construirá en Generation Park, un desarrollo de aproximadamente 4.300 acres (1.740 hectáreas) que concentra actividades vinculadas con las ciencias de la vida y la fabricación avanzada.

La compañía prevé que el establecimiento genere casi 500 puestos de trabajo de manera inicial, incluidos empleos para técnicos de operaciones, especialistas en producción, profesionales de mantenimiento e ingeniería, expertos en control y aseguramiento de calidad y personal administrativo.

Además, Bristol Myers Squibb calcula que la construcción y puesta en funcionamiento del campus generarán unos 2.000 empleos directos e indirectos entre 2027 y 2030.

Bristol Myers Squibb invertirá US$2.300 millones en su planta de Houston

Según el aviso, la inversión de aproximadamente US$2300 millones forma parte de un compromiso más amplio de la empresa para destinar US$40.000 millones a Estados Unidos durante cinco años en investigación y desarrollo, tecnología y fabricación nacional.

La compañía prevé que el establecimiento genere puestos de trabajo de manera inicial, incluidos empleos para técnicos de operaciones, especialistas en producción, profesionales de mantenimiento e ingeniería (AP foto/Wayne Parry) Wayne Parry - AP

Christopher Boerner, presidente del directorio y director ejecutivo de Bristol Myers Squibb, afirmó que la compañía busca ampliar las capacidades de fabricación dentro del país para producir una nueva generación de medicamentos.

“Esta inversión refleja nuestra confianza en el liderazgo continuo de Estados Unidos en innovación biofarmacéutica”, señaló Boerner en el anuncio de la compañía.

La empresa explicó que la decisión de instalarse en Houston se tomó después de evaluar distintos mercados del centro y el este de Estados Unidos. Entre los factores considerados se encuentran:

Disponibilidad de trabajadores especializados

Infraestructura

Acceso a servicios públicos y transporte

Incentivos económicos

Texas otorgará incentivos a Bristol Myers Squibb por su inversión en Houston

El campus contará con un incentivo de US$4,89 millones del Texas Enterprise Fund, un programa estatal destinado a respaldar proyectos que compiten con otras jurisdicciones por nuevas inversiones y puestos de trabajo.

Además, el proyecto fue considerado elegible para recibir beneficios del programa JETI, creado por el estado para atraer inversiones de gran escala.

Abbott destacó que la llegada de la compañía refuerza la posición de Texas en las industrias de ciencias de la vida y fabricación avanzada.

“Texas es un centro global para las ciencias de la vida, donde las innovaciones de hoy dan forma al futuro de la atención médica”, afirmó el gobernador en el anuncio de la inversión.

Qué hace Bristol Myers Squibb y cuál es su estrategia en Estados Unidos

La compañía señaló que su proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas, además de posicionarse en el sector. “Nos comprometemos con la excelencia científica y la inversión en investigación y desarrollo biofarmacéuticos para proporcionar medicamentos innovadores y de alta calidad que aborden las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes con enfermedades graves”, remarcó en su portal web.

“Aplicamos el rigor científico para producir beneficios clínicos y económicos a través de medicamentos que mejoran la vida de los pacientes”, concluyó la empresa.