El descargo de Hinojosa contra Abbott y el origen de sus fondos de campaña: “Los texanos están muy enojados”

En medio de la campaña para las elecciones de noviembre en Texas, Gina Hinojosa, candidata a gobernadora por el Partido Demócrata, cuestionó el origen de los fondos de campaña del actual mandatario republicano, Greg Abbott. En sus declaraciones, sostuvo que “los texanos están muy enojados” y relacionó a sus principales donantes con inversionistas de centros de datos en la jurisdicción.

Hinojosa apuntó contra los donantes de campaña de Abbott y su relación con centros de datos

A través de un mensaje en su cuenta de X, la candidata demócrata contó que mantuvo una reunión con residentes del Panhandle de Texas, en el norte del estado, quienes están descontentos con el avance de las instalaciones relacionadas con IA en la región. “Acabo de regresar del Panhandle, donde los texanos están muy enojados con los centros de datos“, escribió.

Hinojosa denunció el origen de los fondos de campaña de Greg Abbott, con varios inversionistas en centros de IA como sus principales donantes @GinaHinojosaTX

En esa línea, Hinojosa sostuvo que Abbott recaudó fondos de los siguientes inversionistas:

Ed Roski Jr .: dio un millón de dólares en abril. El magnate inmobiliario alquila almacenes a Google a través de su compañía Majestic Realty y recientemente anunció acuerdos comerciales relacionados con centros de datos.

.: dio un millón de dólares en abril. El a través de su compañía Majestic Realty y recientemente anunció acuerdos comerciales relacionados con centros de datos. Kelcy Warren : brindó US$500.000 en junio. Su empresa de oleoductos, Energy Transfer , anunció acuerdos para suministrar gas natural a centros de datos en todo el estado.

: brindó US$500.000 en junio. Su , anunció acuerdos para suministrar en todo el estado. Rhett Bennett : otorgó US$500.000. Es propietario de Black Mountain, una empresa energética que construye centros de datos en todo el estado.

: otorgó US$500.000. Es propietario de que construye centros de datos en todo el estado. Elon Musk : dio US$500.000. El magnate tecnológico impulsa la construcción de centros de datos orbitales.

: dio US$500.000. El magnate tecnológico impulsa la construcción de orbitales. Mackie McCrea : otorgó US$100.000 en junio. Proporciona gas para centros de datos y en diciembre confirmó nuevas inversiones en el Estado de la Estrella Solitaria.

: otorgó US$100.000 en junio. Proporciona y en diciembre confirmó nuevas inversiones en el Estado de la Estrella Solitaria. Harlan Crow : brindó US$250.000 en abril. Presidente de Crow Holdings , compañía que en enero cerró un acuerdo para construir un nuevo centro de datos en Dallas .

: brindó US$250.000 en abril. Presidente de , compañía que en enero cerró un acuerdo para . Ray Lee Hunt: dio US$125.000 en junio. Hunt Energy, su empresa, puso en marcha el año pasado una alianza con Caterpillar, Inc., para suministrar energía a centros de datos en todo el país norteamericano. El primer proyecto se desarrolló en Texas.

El origen de los fondos de campaña de Abbott bajo escrutinio: la denuncia de Hinojosa

En un mensaje previo en su cuenta en X, la candidata demócrata citó un artículo de Houston Chronicle y afirmó que “los donantes multimillonarios de Greg Abbott están construyendo centros de datos por todo Texas”.

“Nunca va a obligarlos a pagar. Seguirá forzando a los texanos a pagar la cuenta”, agregó. El reporte señala que la reacción negativa de los residentes a los centros de datos en Texas colocó al gobernador en una situación conflictiva entre sus principales donantes y sus votantes más fieles.

Gina Hinojosa apuntó contra Greg Abbott por los patrocinadores financieros de su campaña Gina Hinojosa Facebook / AP

De acuerdo con el análisis, varios de los patrocinadores financieros de Abbott mantienen grandes inversiones en la infraestructura necesaria para estas instalaciones. El medio menciona los mismos nombres citados por la candidata en su mensaje en redes sociales.

En la encrucijada con sus votantes, Abbott pasó de llamar a Texas el “epicentro del desarrollo de la IA” a prometer que se opondrá a los “centros de datos”. “Está bastante claro que para los republicanos del estado en general, y para el gobernador en particular, la reacción negativa a esto crea un verdadero conflicto con lo que ha sido una fortaleza y un argumento tradicional de los republicanos, que es el énfasis en el desarrollo económico”, analizó James Henson, politólogo de la Universidad de Texas en Austin.

Uno de sus principales donantes, McCrea, se mostró entusiasmado con las políticas favorables a los centros de IA en diciembre. “Estamos sumamente optimistas sobre nuestra situación actual con los centros de datos en todo el país, pero especialmente en Texas, gracias a nuestra capacidad para ofrecer un servicio de gas confiable”, indicó.

En cuanto a la postura de los electores, una encuesta reciente elaborada por la Universidad de Texas en Austin reveló que el 62% de los texanos rurales, una base electoral clave para los republicanos, se opone a la construcción de este tipo de instalaciones cerca de sus comunidades.

Cuándo son las elecciones en Texas y qué se vota

Luego de las primarias en marzo, el 3 de noviembre se elegirá al próximo gobernador de Texas y Abbott busca la reelección para su cuarto mandato consecutivo. Por su parte, Hinojosa intenta captar votantes en su campaña para imponerse en un bastión republicano de EE.UU.

El mensaje de Hinojosa contra Abbott en medio de la campaña en Texas

La demócrata recaudó US$6 millones en los últimos seis meses y cuenta con US$3 millones disponibles, mientras que el gobernador dispone de US$25,5 millones recaudados y otros US$67 millones disponibles. El último día para registrarse para votar en las elecciones generales es el 5 de octubre.

En los comicios, se elegirán los siguientes cargos:

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal general

Contralor de Cuentas Públicas

Comisionado de la Oficina de Tierras

Comisionado de Agricultura

Comisionado de la Comisión Ferroviaria

Además, según el sitio web oficial de la Secretaría de Estado, también se votará para definir: