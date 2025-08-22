Greg Abbott celebró la aprobación de una ley que impacta en los campamentos juveniles: “Espero con ansias firmarla”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró la votación en ambas cámaras que dio luz verde a una ley de seguridad para campamentos juveniles. El impulso de esta legislación se dio en un contexto marcado por la tragedia de las recientes inundaciones que arrasaron Texas y provocaron la muerte de decenas de personas, entre ellas 27 niñas y consejeras en Camp Mystic.

Tras las inundaciones en Texas: la ley de Abbott para mayor seguridad en campamentos

“Cecilia y yo seguimos orando por las familias que perdieron a sus seres queridos durante las catastróficas inundaciones del 4 de julio”, expresó el mandatario republicano en un comunicado oficial. En esa línea, recordó los encuentros con padres afectados y la petición que hicieron para que el estado garantice medidas de seguridad.

De qué se trata la nueva ley de Abbott para mayor seguridad en campamentos juveniles X (@GovAbbottPress)

“Estas familias pidieron una legislación crucial para la seguridad en los campamentos, y los proyectos de ley aprobados esta semana por la Cámara de Representantes y el Senado garantizarán que ningún padre tenga miedo de enviar a sus hijos a un campamento en Texas. Aplaudo al vicegobernador Dan Patrick, al presidente de la Cámara de Representantes Dustin Burrows y a la Legislatura de Texas por priorizar esta legislación. Espero con ansias promulgarla”, afirmó.

El origen de la Ley Heaven’s 27 en Texas

La tragedia del 4 de julio en Camp Mystic motivó el impulso de la normativa. La aprobación se dio tras los testimonios de padres que perdieron a sus hijas en las inundaciones de ese día. Durante la audiencia en el Senado, relataron cómo el campamento carecía de protocolos básicos de seguridad.

Según CBS News, Michael McCown, padre de una de las víctimas, dijo: “Todavía recuerdo estar cerca de Bubble Inn la mañana del 5 de julio, entre los escombros del campamento, mirando las cabañas y preguntándome: ‘¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo pudieron estas chicas desaparecer en la noche sin que nadie las viera, mientras que en las cabañas a solo 20 metros de distancia no hubo víctimas? ¿Qué salió mal?’”.

Unas 27 niñas y consejeras fallecieron en las inundaciones del 4 de julio (AP foto/Eric Gay) Eric Gay - AP

CiCi Williams Steward, madre de otra de las niñas, afirmó que su hija representaba la tercera generación de su familia en asistir a Camp Mystic y remarcó: “La vida de Cile terminó, no por un desastre natural inevitable, sino por fallos evitables”.

Seguridad en campamentos: las medidas que incorpora la nueva ley

El Senado aprobó el proyecto de Ley SB 1, conocido como Ley de Seguridad del Campamento Heaven’s 27, que establece una serie de requisitos para campamentos juveniles en Texas. Entre ellos:

Sistemas de alerta meteorológica en tiempo real.

Capacitación obligatoria del personal en rutas de evacuación y procedimientos de emergencia.

Planes de preparación para emergencias compartidos con autoridades locales.

Prohibición de cabañas en planicies de inundación de 100 años.

Comunicación directa con campistas, personal y familias en situaciones de riesgo.

Renovación anual de licencias y aprobación estatal de planes de emergencia.

Señalización visible de rutas de evacuación en cada cabaña.

Orientación de seguridad obligatoria para los campistas al inicio de cada sesión.

Además, los operadores deberán contar con radios para alertas meteorológicas, sistemas de advertencia sonora, planes contra incendios y protocolos claros para emergencias acuáticas o médicas.

El rol de las familias en la sanción de la nueva ley en Texas

Los padres conformaron la Campaña para la Seguridad en los Campamentos, desde donde exigieron que se reubiquen cabañas fuera de zonas de riesgo, se estandaricen los planes de evacuación y se realicen simulacros. Sus recomendaciones fueron incluidas en la ley.

Esto dijeron los padres de las víctimas de la tragedia en la discusión parlamentaria por la ley (AP Foto/Ashley Landis, Archivo) Ashley Landis - AP

El vicegobernador Dan Patrick señaló: “Todo niño que asiste a un campamento de verano debería regresar a casa con solo recuerdos de risas, amistad y aventuras. Este julio, Texas se vio conmocionada por las catastróficas inundaciones en Camp Mystic, donde se perdieron 27 vidas jóvenes. Hoy, el Senado de Texas ha dado un paso importante para garantizar que ningún padre en nuestro estado tenga que volver a sufrir ese tipo de sufrimiento”.