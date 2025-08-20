Es colombiana, pidió casas prefabricadas chinas para armar en EE.UU. y se defiende de las críticas: “Son prejuicios”

Mai Algarete, una migrante colombiana que vive en Estados Unidos, mostró en sus redes sociales las dos casas prefabricadas que mandó traer desde China. Compartió con sus seguidores cómo son por dentro y qué tan funcionales resultan para sus habitantes. “Tienen todo”, contó una de sus inquilinas.

Casas prefabricadas chinas: con todo lo necesario

En un video que publicó en su cuenta de TikTok, la joven mostró cada detalle de las dos viviendas prefabricadas que compró en China. La primera cuenta con tres habitaciones y un baño. Según comentó, recibió muchas críticas de los usuarios de esa red social por su tamaño y porque no tenía armarios. Sin embargo, ella respondió que la propiedad tiene todas las comodidades y lo necesario para vivir bien. “La persona que la está alquilando es un hombre solo y está feliz en su casita hermosa”, afirmó.

Compró dos casas chinas prefabricadas y mostró cómo son

La segunda vivienda, en cambio, ofrece dos dormitorios y dos baños. Además, detalló que cuenta con un porche amplio, espacio para barbacoa y una entrada principal equipada con luces.

Casas prefabricadas: ¿son seguras?

Una de las críticas más frecuentes que recibió fue sobre la seguridad y la estabilidad de la estructura de las casas prefabricadas. Para despejar dudas, Mai mostró el sistema de fundaciones de concreto sobre la que se asientan las viviendas.

Según explicó, cada unidad se apoya en varias bases enterradas a 60 centímetros de profundidad y reforzadas con anclajes. “Está asegurado”, afirmó.

Además, comparó la solidez de estas instalaciones con la de las casas rodantes. “¿Han visto realmente cómo ponen los trailers en unos bloquecitos nada más? ¿Qué usted cree en que es más seguro?”, se preguntó.

En la actualidad, diferentes empresas ofrecen casas prefabricadas plegables y expandibles Página/hapihomes

La opinión de la inquilina: “expectativas superadas”

Mai publicó otro clip en el que consultó a una de sus inquilinas, que vive en una de las casas desde hace cuatro meses, cómo había resultado su experiencia. La mujer explicó que la vivienda era mejor de lo que había imaginado: “Es muy cómoda. Pensé que iba a ser diferente, pero superó mis expectativas.”

Al describir su día a día, señaló que la distribución del espacio facilita la vida cotidiana. “Tengo dos habitaciones, tengo dos closets, lavadora, secadora, cocina, todo muy práctico“, describió.

Le preguntó a su inquilina como es la casa china prefabricada

La inquilina aseguró sentirse segura incluso durante tormentas y temperaturas altas. “Pensé que iba a haber filtraciones de agua y en realidad no”, dijo. Y añadió que para los días de mucho calor enciende el aire acondicionado y no lo siente. “Todo está bien”, remarcó.

Además, destacó que el sistema de aire acondicionado mantiene una temperatura agradable en toda la vivienda. “Ni siquiera prendo todos los equipos de aire acondicionado. En realidad, con el de la sala está bien para todas las ubicaciones”, dijo,

Por último, la joven dejó un mensaje para quienes criticaban las casas en sus redes sociales. Pidió que “no se dejen llevar por las apariencias ni por los prejuicios", ya que en realidad estas viviendas prefabricadas son “cómodas” y ofrecen a sus habitantes las mismas prestaciones que otro tipo de propiedades.

Su inquilina coincidió con ella: “Es una casa adecuada para vivir bien, y hemos estado muy tranquilos”. Antes de cerrar el video, Mai celebró esa opinión porque adquirir las viviendas había implicado un gran esfuerzo. “Es un proyecto que hemos soñado por mucho tiempo”, concluyó.