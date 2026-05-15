Caso Ceballos: fue alcalde de Kansas, votó por Trump sin ser ciudadano y el ICE lo detuvo por mentirle al Uscis

Joe Ceballos fue elegido dos veces como alcalde de Coldwater, Kansas. Sin embargo, tuvo que renunciar al cargo en 2025 luego de que se descubriera que votó por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 sin tener la ciudadanía. Aunque llegó a un acuerdo judicial, esta semana fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y, si su caso avanza, podría ser deportado a México.

Joe Ceballos: qué cargos enfrenta el exalcalde de Coldwater por votar sin ciudadanía en Kansas

De acuerdo con CNN, Joe Ceballos nació en México, pero cuando tenía solo cuatro años emigró a Estados Unidos con su familia. En 1990, obtuvo la residencia permanente y, en 2025, solicitó la ciudadanía. No obstante, cometió dos faltas: votar sin ser ciudadano y mentir en su trámite de naturalización.

Ceballos votó en las elecciones presidenciales pese a no contar con ciudadanía. Según su abogado Jess Hoeme, no sabía que los titulares de green card no tienen derecho a participar en las elecciones.

Por el hecho, en noviembre de 2025 el exalcalde fue acusado de perjurio electoral. Entonces llegó a un acuerdo con el fiscal general de Kansas y se declaró culpable de delitos menores.

A pesar del acuerdo, fue detenido en Wichita por el ICE y, en una reunión con la prensa, Ceballos declaró: “Obviamente estoy nervioso. No sé qué va a pasar. No sé a dónde me van a llevar ni qué puedo o no puedo hacer ahí adentro”.

El DHS y el ICE avanzan contra Joe Ceballos tras su trámite de ciudadanía ante el Uscis

Sobre el caso de Joe Ceballos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que el hombre de 55 años fue detenido por afirmar falsamente ser ciudadano estadounidense.

Joe Ceballos afirma que no sabía que los residentes permanentes no pueden votar en las elecciones GoFundMe

La primera violación la cometió cuando se inscribió en los registros de votantes y la segunda al realizar su trámite de naturalización ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Según el DHS, Ceballos cometió un delito grave al mentir en su solicitud de ciudadanía al afirmar que nunca dijo ser ciudadano estadounidense, pese a que los registros de votantes demostraban lo contrario.

Su abogado dijo que, dado que no fue condenado por ningún tipo de fraude electoral, la situación no debería afectar su estatus migratorio y solicitará que sea liberado bajo fianza.

No obstante, cabe recordar que, de acuerdo con el Uscis, un extranjero es considerado como inadmisible si alega falsamente ser ciudadano estadounidense, incluso si no lo hizo de manera deliberada.

En tanto, Ceballos corre el riesgo de ser deportado a México. Aunque se trata de su país de origen, no lo ha visitado desde que llegó a Estados Unidos hace 51 años.

Joe Ceballos ha vivido prácticamente toda su vida en Estados Unidos, pero podría ser deportado a México GoFundMe

Qué es la Ley SAVE, que impulsa Trump para exigir prueba de ciudadanía a votantes en EE.UU.

El caso del exalcalde Joe Ceballos llama la atención, entre otras razones porque afirmó haber votado por Donald Trump y por otros republicanos a pesar de no contar con la ciudadanía.

CNN recordó que el presidente dijo que es un peligro que los no ciudadanos voten en las elecciones e impulsó en el Congreso la Ley SAVE que exigiría una prueba documentada de ciudadanía estadounidense para registrarse y votar.

Asimismo, instó al DHS a mejorar los procesos de verificación antes de conceder la ciudadanía; entre ellas, la revisión de registros electorales.