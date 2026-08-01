Greg Abbott, sobre las elecciones de noviembre: “Nos aseguraremos de que Texas siga siendo sólidamente republicano”

En un mensaje publicado en redes sociales, el gobernador de Texas, Greg Abbott, reveló que todos los candidatos republicanos a nivel estatal mantuvieron una reunión ayer por la noche, a falta de pocos meses para las elecciones del 3 de noviembre. En ese sentido, afirmó que los participantes del encuentro se asegurarán de que el estado “siga siendo sólidamente rojo”, en alusión al color con el que se identifica al partido en Estados Unidos.

El mensaje de Greg Abbott sobre las elecciones de noviembre en Texas

A través de su cuenta en X, el gobernador republicano, que buscará un cuarto mandato en los comicios generales de noviembre, dio a conocer que el 28 de julio mantuvo una reunión con los candidatos del partido para trazar la estrategia. “Anoche, por primera vez en la historia, todos los candidatos republicanos a nivel estatal (no judiciales) se reunieron para trazar el rumbo hacia la victoria en noviembre", escribió.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, contó en redes sociales que los candidatos republicanos se reunieron esta semana para trazar su estrategia para las elecciones de noviembre @GregAbbott_TX

Luego, adelantó que espera una victoria a gran escala en las elecciones. “Nos aseguraremos de que Texas siga siendo sólidamente rojo y preservaremos el sentido común frente a las políticas caóticas promovidas por los demócratas radicales”, concluyó.

En la imagen publicada por Abbott se puede observar, entre otros participantes, a Ken Paxton,actual Fiscal General y candidato al Senado de EE.UU; Dan Patrick, vicegobernador y candidato a la reelección; y Dawn Buckingham, comisionada de tierras y candidata a la reelección.

En noviembre, el gobernador buscará un cuarto mandato tras vencer en los últimos tres comicios generales. En frente suyo estará Gina Hinojosa, la candidata demócrata emergente que reúne el apoyo de la oposición.

Qué se vota en Texas en las elecciones de noviembre

Además del cargo de Abbott, el 3 de noviembre los ciudadanos texanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes para los siguientes puestos:

Vicegobernador (Lieutenant Governor)

Fiscal General (Attorney General)

Contralor de Cuentas Públicas (Comptroller of Public Accounts)

Comisionado de la Oficina de Tierras (General Land Office)

Comisionado de Agricultura (Commissioner of Agriculture)

Comisionado de la Comisión Ferroviaria (Railroad Commissioner)

Además del cargo de Abbott, en noviembre se votará en Texas para elegir al comisionado de tierras, miembros de la Cámara de Representantes federal (38 escaños), un asiento del Senado de Estados Unidos y 16 escaños del Senado Estatal, entre otros puestos Freepik

Asimismo, según el sitio web oficial de la secretaria de Estado también se votará para definir:

Miembros de la Cámara de Representantes federal (38 escaños)

Un escaño del Senado de Estados Unidos

16 escaños del Senado Estatal

Todos los 150 escaños de la Cámara de Representantes Estatal

Miembros de la Corte Suprema de Texas (varios puestos)

Miembros de la Corte de Apelaciones Penal (Court of Criminal Appeals)

Miembros de la 15ª Corte de Apelaciones

Elecciones de noviembre en Texas: las últimas encuestas entre Abbott y Hinojosa

A falta de poco más de tres meses para la votación, las encuestas más recientes, recopiladas por The New York Times, muestran el siguiente panorama para la contienda entre el gobernador y la candidata demócrata:

Universidad de Texas/Texas Politics Project : realizada en línea por YouGov entre el 5 y el 12 de junio entre 1200 votantes registrados, colocó a Abbott con 47% y a Hinojosa con 40%, una diferencia de siete puntos.

: realizada en línea por YouGov entre el 5 y el 12 de junio entre 1200 votantes registrados, colocó a Abbott con 47% y a Hinojosa con 40%, una diferencia de siete puntos. SoCal Strategies : elaborada el 21 de junio y patrocinada por el grupo republicano Red Eagle Politics, señaló una ventaja de 12 puntos porcentuales de Abbott (54%) sobre su rival demócrata (42%).

: elaborada el 21 de junio y patrocinada por el grupo republicano Red Eagle Politics, señaló una ventaja de 12 puntos porcentuales de Abbott (54%) sobre su rival demócrata (42%). The New York Times/Siena University: hecha entre el 19 y el 27 de junio, ubicó al gobernador a la cabeza con 50% de la intención de votos sobre el 44% de Hinojosa. Esto indica una ventaja de seis puntos.

hecha entre el 19 y el 27 de junio, ubicó al gobernador a la cabeza con 50% de la intención de votos sobre el 44% de Hinojosa. Esto indica una ventaja de seis puntos. Slingshot Strategies: la más reciente, elaborada entre el 15 y el 17 de julio, situó a Abbott con el 45% y a Hinojosa con el 42%. Esto marca una diferencia de tres puntos, la más acotada desde que comenzaron las encuestas en agosto de 2025.

El mensaje de Hinojosa contra Abbott en medio de la campaña en Texas

En general, la tendencia de la intención de voto es favorable al gobernador actual, aunque el margen se estrechó en los últimos sondeos y, según los analistas, Hinojosa representa una oportunidad para el Partido Demócrata en un bastión republicano de EE.UU.

Es importante considerar que en el Estado de la Estrella Solitaria gana las elecciones el candidato que obtenga más votos que cualquier otro, aunque sea por un solo sufragio, de acuerdo con el Texas Election Code, Capítulo 2.