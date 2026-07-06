“Se debe a los votantes”: el llamado de Gina Hinojosa a Greg Abbott para un debate de cara a las elecciones de Texas 2026

Quedan cuatro meses para las elecciones por la gobernación en Texas. Durante este período, Gina Hinojosa, candidata demócrata, instó a Greg Abbott, actual gobernador, a participar de un debate para que el público “escuche una visión sólida” del futuro del estado.

“Tiene la obligación”: el pedido de Gina Hinojosa a Greg Abbott previo a las elecciones en Texas

Hinojosa desafió a Abbott luego de aceptar la invitación para un debate organizado por NBCUniversal Studios y Hearst Newspapers el próximo 15 de octubre.

Gina Hinojosa sostiene que los votantes de Texas merecen conocer quién tiene la mejor visión sobre Texas Imagen editada con IA / Gov Greg Abbott / Facebook Gina Hinojosa

Por medio de un comunicado oficial, aseguró que los texanos merecen evaluar “una visión” del Estado de la Estrella Solitaria que priorice las escuelas públicas y el trabajo duro.

“Los texanos tienen derecho de creer en un Texas que cuide de su gente. Greg Abbott ha pasado 12 años mostrándonos lo que él cree que merecen los texanos: más centros de datos, menos escuelas y un sinfín de contratos para que sus donantes multimillonarios se enriquezcan a costa de nuestros impuestos”, señaló Hinojosa.

“No te dejes”: de lema familiar a eslogan de campaña, Gina Hinojosa se posiciona frente a Greg Abbott

En ese contexto, la candidata demócrata remarcó que Abbott “tiene la obligación” de participar en el debate para que los votantes conozcan “quién tiene una visión más sólida para el futuro” de Texas.

La campaña de Gina Hinojosa para ganar en Texas

La demócrata centra su campaña en tres puntos principales: acceso a una atención médica asequible, costo de vida y el fortalecimiento de las escuelas públicas.

Gina Hinojosa sostiene que Greg Abbott apoya a las grandes élites por encima de la ciudadanía Twitter/Gina Hinojosa

Con estos pilares, Hinojosa calificó al actual gobernador como alguien que favorece a las élites por encima de los usuarios. “Los texanos merecen un líder que anteponga a la gente, defienda nuestros valores y gobierne con valentía, no uno que sea leal a sus donantes de campaña”, destaca el sitio web de campaña de la demócrata.

Esta postura hacia Abbott se intensificó el pasado 18 de junio, cuando la actual representante de la Legislatura de Texas lo describió como “el gobernador más corrupto de la historia”, según consignó Dallas Morning News.

Gina Hinojosa lo calificó a Greg Abbott como “el gobernador más corrupto de la historia" Facebook Greg Abbott/Rep. Gina Hinojosa

“Hay una lucha en Estados Unidos ahora mismo”, dijo Hinojosa ante una multitud latina en Fort Worth. “¿Vamos a ser un Texas del pueblo y para el pueblo? ¿O este es el mundo de los multimillonarios y nosotros solo vivimos en él?”.

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