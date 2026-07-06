“Se debe a los votantes”: el llamado de Gina Hinojosa a Greg Abbott para un debate de cara a las elecciones de Texas 2026
La candidata demócrata remarcó que el gobernador republicano tiene la obligación de participar para que los votantes conozcan “quién tiene la visión más sólida para el futuro”
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Quedan cuatro meses para las elecciones por la gobernación en Texas. Durante este período, Gina Hinojosa, candidata demócrata, instó a Greg Abbott, actual gobernador, a participar de un debate para que el público “escuche una visión sólida” del futuro del estado.
“Tiene la obligación”: el pedido de Gina Hinojosa a Greg Abbott previo a las elecciones en Texas
Hinojosa desafió a Abbott luego de aceptar la invitación para un debate organizado por NBCUniversal Studios y Hearst Newspapers el próximo 15 de octubre.
Por medio de un comunicado oficial, aseguró que los texanos merecen evaluar “una visión” del Estado de la Estrella Solitaria que priorice las escuelas públicas y el trabajo duro.
“Los texanos tienen derecho de creer en un Texas que cuide de su gente. Greg Abbott ha pasado 12 años mostrándonos lo que él cree que merecen los texanos: más centros de datos, menos escuelas y un sinfín de contratos para que sus donantes multimillonarios se enriquezcan a costa de nuestros impuestos”, señaló Hinojosa.
En ese contexto, la candidata demócrata remarcó que Abbott “tiene la obligación” de participar en el debate para que los votantes conozcan “quién tiene una visión más sólida para el futuro” de Texas.
La campaña de Gina Hinojosa para ganar en Texas
La demócrata centra su campaña en tres puntos principales: acceso a una atención médica asequible, costo de vida y el fortalecimiento de las escuelas públicas.
Con estos pilares, Hinojosa calificó al actual gobernador como alguien que favorece a las élites por encima de los usuarios. “Los texanos merecen un líder que anteponga a la gente, defienda nuestros valores y gobierne con valentía, no uno que sea leal a sus donantes de campaña”, destaca el sitio web de campaña de la demócrata.
Esta postura hacia Abbott se intensificó el pasado 18 de junio, cuando la actual representante de la Legislatura de Texas lo describió como “el gobernador más corrupto de la historia”, según consignó Dallas Morning News.
“Hay una lucha en Estados Unidos ahora mismo”, dijo Hinojosa ante una multitud latina en Fort Worth. “¿Vamos a ser un Texas del pueblo y para el pueblo? ¿O este es el mundo de los multimillonarios y nosotros solo vivimos en él?”.
¿Abbott o Hinojosa?: quién lidera las encuestas por la gobernación de Texas
- Abbott mantuvo el liderazgo durante el mes de junio. De acuerdo con el último sondeo del New York Times/Siena realizado el 30 de junio, el republicano aventaja a su rival demócrata por seis puntos (51% frente a 44%).
- Asimismo, una encuesta de The Texas Politics Project también refleja la ventaja de Abbott con siete puntos por encima de Hinojosa (47% sobre 40%).
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