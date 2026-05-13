Buenas noticias para Hinojosa en Texas: el expresidente que suma su apoyo a la candidata que enfrenta a Abbott

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, participó activamente en la campaña de las elecciones 2026 en Texas. El demócrata se mostró junto a Gina Hinojosa, candidata a gobernadora, y James Talarico, quien busca ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos. De acuerdo con especialistas, la aparición del exmandatario ocurrió con el objetivo de aumentar la visibilidad de ambos candidatos, quienes buscan ganar los comicios generales del 3 de noviembre.

La presencia de Obama en Texas y la reunión con Hinojosa y Talarico

Todo sucedió el último martes, cuando el presidente se presentó en un restaurante de tacos en Austin, donde posó para fotografías y charló con los clientes del lugar. Allí, se reunió con ambos candidatos demócratas.

Obama se reunió con Hinojosa y Talarico en un restaurante en Texas: los presentó como próxima gobernadora y senador, respectivamente AP/ginafortexas.com - AP/ginafortexas.com

Según reveló The New York Times, al presentarse ante una de las mesas, el expresidente lanzó una frase que marcó el tono del encuentro: “¿Conocen a nuestros destacados próximos gobernadora y senador?“.

Si bien no se realizó un anuncio formal mediante un evento de campaña tradicional, el gesto fue interpretado por analistas de USA Today como un respaldo explícito. Los equipos de campaña de Hinojosa y Talarico describieron el escenario como un encuentro entre líderes para debatir sobre diferentes temas.

“Se trató de una reunión para discutir cómo involucrar a los votantes jóvenes y construir una economía que beneficie a la clase trabajadora, mientras disfrutaban de los mejores tacos que Texas tiene para ofrecer”, aseguraron.

Hinojosa está detrás de Abbott en las encuestas de Texas

De acuerdo con las encuestas recientes, Hinojosa aún corre por detrás en la carrera por la gobernación del Estado de la Estrella Solitaria. Por este motivo, la presencia de Obama representa un impulso para su candidatura, en elecciones donde además del próximo gobernador se definirá el control de las legislaturas estatales y el Congreso federal.

Obama estuvo en Texas y mostró su apoyo a Hinojosa y Talarico AP/ginafortexas.com - AP/ginafortexas.com

De acuerdo con expertos de USA Today, la estrategia de los demócratas en Texas para este 2026 se centra en:

Movilización del voto joven : un sector donde Talarico e Hinojosa tienen fuerte llegada.

: un sector donde Talarico e Hinojosa tienen fuerte llegada. Capitalizar la polarización : aprovechar el desgaste de figuras republicanas tradicionales en distritos urbanos y suburbanos.

: aprovechar el desgaste de figuras republicanas tradicionales en distritos urbanos y suburbanos. Apoyo de figuras nacionales: la participación de Obama en un encuentro con ambos candidatos mostró la intención de involucrar a nombres fuertes de la política estadounidense.

“No te dejes”: de lema familiar a eslogan de campaña, Gina Hinojosa se posiciona frente a Greg Abbott

Talarico tiene una ventaja en la carrera al Senado, según las últimas encuestas

Talarico ya aseguró la nominación demócrata para el Senado tras las primarias de marzo. Actualmente, espera la definición del bando republicano, donde el senador John Cornyn y el fiscal general Ken Paxton se enfrentarán en una segunda vuelta a finales de mayo para decidir quién será su oponente en las elecciones generales.

Las encuestas en Texas favorecen a James Talarico en la carrera al Senado James Talarico

En encuestas recientes de Texas Public Opinion Research, Talarico muestra una ligera ventaja sobre sus posibles contrincantes republicanos. El demócrata es reconocido por su trabajo en la Cámara de Representantes de Texas y por sus posiciones firmes en debates relacionados con religión y educación.

“El respaldo de Barack Obama refuerza sus posiciones como una de las figuras con mayor proyección dentro del recambio generacional demócrata en el país”, indicó un especialista de USA Today.