Últimas encuestas en Texas: quién gana entre Abbott e Hinojosa las elecciones 2026

La última encuesta en Texas ubicó al gobernador republicano Greg Abbott con ventaja sobre la representante demócrata Gina Hinojosa en la carrera hacia los comicios generales del 3 de noviembre. Los resultados reflejaron una diferencia de siete puntos porcentuales entre ambos candidatos.

Cómo se distribuye el voto entre Hinojosa y Abbott por la gobernación de Texas

Elaborada por el Texas Politics Project de la Universidad de Texas en Austin, la encuesta fue realizada entre el 5 y el 12 de junio mediante entrevistas en línea a 1200 votantes registrados. El margen de error informado para el estudio es de ±2,83 puntos porcentuales.

Greg Abbott cuenta con un 47% de intención de voto frente al 40% de la representante demócrata Gina Hinojosa Imagen editada con IA/Archivo

Según los datos del relevamiento, los sufragistas registrados se dividen entre:

Greg Abbott : 47% de la intención de voto.

: de la intención de voto. Gina Hinojosa : 40% .

: . Pat Dixon : 1%

: Un 2% de los consultados elegiría a otro candidato .

de los consultados elegiría a . Un 10% aún no definió su preferencia electoral y permanece indeciso.

El análisis por identificación partidaria mostró una fuerte consolidación de las bases de cada espacio político. Entre los republicanos, nueve de cada diez consultados respaldan a Abbott, mientras que el 88% de los demócratas se inclina por Hinojosa.

La situación cambia entre los votantes independientes:

Gina Hinojosa reunió el 41% de apoyo

reunió el de apoyo Greg Abbott obtuvo el 12% .

obtuvo el . Pat Dixon recibió un apoyo del 6% .

recibió un apoyo del . El 10% prefirió a “ alguien más ”.

prefirió a “ ”. Un tercio, el 33%, todavía no manifiesta una preferencia definida.

Qué muestran los datos demográficos de la encuesta de Texas

La diferencia entre los candidatos varió según el perfil de los votantes:

Entre los hombres , Abbott registró una ventaja de 52% contra 36%

, registró una ventaja de En las mujeres la competencia aparece equilibrada, con Hinojosa que registró el 43% frente al 42% del gobernador.

Los resultados también evidenciaron contrastes por origen étnico:

Abbott lideró entre los votantes blancos con el 57% de apoyo y obtuvo el 47% entre los hispanos , por encima del 38% que alcanzó Hinojosa.

lideró entre los con el de apoyo y obtuvo el , por encima del 38% que alcanzó Hinojosa. Entre los afroamericanos, la candidata demócrata concentró el respaldo mayoritario con el 68%, frente al 18% del republicano.

Por tipo de comunidad, Abbott obtuvo sus mejores números en áreas rurales y suburbanas con el 55%. Hinojosa, en cambio, registró una ventaja mínima en los centros urbanos con un 44% frente al 43% del gobernador.

El republicano también encabezó la intención de voto en todos los grupos etarios analizados, con una diferencia más amplia del 55% frente al 37% de Hinojosa entre los mayores de 65 años.

La principal preocupación entre los votantes de Texas, de cara a las elecciones

Más allá de la contienda electoral, el estudio de Texas Politics Project de la Universidad de Texas en Austin identificó la situación económica como el tema que más inquieta a los ciudadanos. El 33% de los encuestados consideró que los problemas vinculados con los precios y la actividad económica representan el principal desafío para el estado.

Este porcentaje se desglosa en cuatro categorías específicas:

Inflación y precios altos: 17%.

y precios altos: 17%. Economía en general: 10%.

en general: 10%. Precios de la gasolina : 4%.

: 4%. Desempleo y trabajo: 2%.

Los gastos cotidianos generan niveles elevados de preocupación. En ese sentido, los costos de la atención médica, los alimentos, la energía y la vivienda figuran entre los aspectos que más afectan a los votantes consultados.