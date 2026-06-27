Inversión millonaria en Texas: Abbott reforzará el sistema eléctrico en el Panhandle

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una subvención de 2,3 millones de dólares para reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico de Greenbelt Electric Cooperative (GEC). Los fondos beneficiarán a los usuarios de la región del Panhandle, ubicada al norte del estado.

La visión de Abbott sobre la red eléctrica

“Texas es líder en Estados Unidos en energía, porque invertimos en un suministro confiable y modernizamos la tecnología para mejorar su confiabilidad”, dijo Abbott en el comunicado.

Abbott destacó el liderazgo del estado en materia de energía @GovernorAbbott

El gobernador de Texas sostuvo que esta nueva subvención millonaria permitirá a los habitantes del Panhandle contar con un servicio eléctrico más estable y confiable, al mismo tiempo que fortalecerá la infraestructura energética de la región.

Cómo mejorará la red eléctrica en el Panhandle de Texas

El proyecto incluye la instalación de casi 70 reconectadores de circuito y nuevos equipos en subestaciones. Estos dispositivos pueden interrumpir de forma remota el suministro eléctrico en sectores específicos durante una emergencia.

La función de los reconectadores es aislar rápidamente las fallas para reducir el riesgo de incendios y evitar que los problemas se propaguen por la red. Además, ayudan a acortar la duración de los cortes de energía.

Las autoridades destacan que esta tecnología también contribuirá a mejorar la seguridad en las zonas rurales. Según Thomas Gleeson, presidente de la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT, por sus siglas en inglés), los equipos detectarán emergencias con mayor rapidez y responderán más rápido.

Por su parte, Randy White, director de GEC, señaló que la inversión forma parte del plan de la cooperativa para reducir el riesgo de incendios forestales y garantizar un servicio eléctrico más seguro y confiable para sus socios.

Condados de Texas que se beneficiarán del proyecto

Las mejoras se realizarán en los condados de Armstrong, Childress, Collingsworth, Donley, Gray y Wheeler, en el norte del Estado de la Estrella Solitaria.

Según el comunicado, el proyecto también refuerza el compromiso de GEC de modernizar la infraestructura y mejorar el servicio para las comunidades del Panhandle.

Armstrong, Childress, Collingsworth, Donley, Gray y Wheeler son los condados en los que se llevarán a cabo las obras Instagram @governorabbott

El origen de los fondos utilizados por el gobierno de Texas

La subvención proviene del Fondo de Energía de Texas (TxEF, por sus siglas en inglés), creado por la Legislatura del estado mediante la Ley de Impulso a la Energía, indicó la Comisión de Servicios Públicos.

El fondo fue aprobado por los votantes en noviembre de 2023 y cuenta con un total de US$5000 millones para proyectos actuales, además de otros US$4000 millones destinados a futuras inversiones en infraestructura eléctrica del estado.

Programas para las zonas fuera de ERCOT

La PUCT administra los programas del TxEF. De acuerdo con el organismo, las subvenciones para las zonas fuera de la red de ERCOT, el principal operador eléctrico de Texas, benefician a empresas eléctricas que prestan servicio a más de 768 mil personas.

Los fondos se destinan a modernizar la red, controlar la vegetación cercana a las líneas eléctricas y fortalecer la infraestructura frente a eventos climáticos extremos. Hasta junio, la PUCT asignó más de US$472 millones para estos proyectos en distintas regiones del estado.

Hasta el momento, el programa destinó US$3060 millones para incorporar miles de megavatios de capacidad al sistema, con el objetivo de reforzar el suministro eléctrico para hogares y empresas en todo Texas.