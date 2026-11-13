La CBP anuncia el cierre temporal de un puente en la frontera de Texas con México antes de Thanksgiving

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció que suspenderá temporalmente el tránsito de vehículos y peatones desde México hacia territorio estadounidense por el puente Gateway to the Americas, en Laredo, Texas. Los cortes se realizarán el 17 y el 19 de noviembre de 2026, de 2 a 4 de la madrugada, para ejecutar mejoras esenciales en las instalaciones, antes de Thanksgiving. La medida afecta a quienes tengan previsto viajar en esas franjas horarias.

Cuándo cierra el puente Gateway to the Americas en Texas y qué sentido afecta

Según el comunicado de la CBP, publicado el 10 de noviembre, las interrupciones alcanzarán al tránsito en dirección norte. El aviso comprende tanto a los automovilistas como a las personas que cruzan a pie y prevé reanudar ambas modalidades aproximadamente a las 4 de la mañana de cada jornada.

El organismo describió que en ese lapso realizará trabajos de mejoras esenciales de infraestructura, pero no detalló qué instalaciones serán intervenidas. El anuncio tampoco informa una suspensión del tránsito hacia México: el comunicado indica que afecta solo el ingreso a Estados Unidos.

Las fechas tienen lugar antes del Día de Acción de Gracias, el evento que más familias moviliza dentro y fuera de Estados Unidos. En 2026, Thanksgiving se celebrará el jueves 26 de noviembre, de acuerdo con el calendario de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM). Así, la segunda interrupción está programada exactamente una semana antes del feriado.

Qué alternativa tendrán los conductores y qué ocurre con los peatones

Para quienes necesiten ingresar en vehículo durante las dos suspensiones, la CBP señaló al puente Juárez-Lincoln como ruta alternativa. La agencia recomendó organizar los traslados con anticipación si estaba previsto utilizar Gateway to the Americas en esas madrugadas.

La CBP brindó alternativas de paso tras el cierre del puente Gateway to the Americas en Laredo Facebook/US Border Patrol Laredo Sector

La distinción entre automovilistas y peatones resulta relevante para planificar el cruce. El Sistema de Puentes de la ciudad de Laredo clasifica a Gateway to the Americas como un paso para vehículos no comerciales y peatones, mientras que identifica a Juárez-Lincoln exclusivamente como puente para tránsito no comercial en vehículos.

Además, la información municipal indica que ambos funcionan habitualmente las 24 horas, los siete días de la semana. Por lo tanto, las interrupciones anunciadas modificarán temporalmente el servicio continuo de Gateway to the Americas durante dos ventanas de dos horas.

La alternativa indicada por la CBP corresponde al tránsito vehicular. Para quienes cruzan caminando, el comunicado no identifica otro paso peatonal habilitado durante los cortes y sitúa la reanudación prevista del servicio alrededor de las 4 de la madrugada.

Cómo consultar las demoras antes de cruzar hacia Estados Unidos

La CBP recomendó revisar su herramienta Border Wait Times para conocer las esperas en los cruces fronterizos. También señaló que la aplicación BWT está disponible para teléfonos a través de Apple App Store y Google Play, con información que se actualiza cada hora.

En el mismo aviso, el organismo recordó que quienes utilicen los carriles designados Ready Lanes deben tener a mano documentos de viaje equipados con identificación por radiofrecuencia. Esa indicación acompaña las recomendaciones para preparar el ingreso y facilitar la inspección fronteriza.

La reapertura de Gateway to the Americas está prevista aproximadamente para las 4 de la mañana tanto el 17 como el 19 de noviembre. Hasta entonces, Juárez-Lincoln será la alternativa vehicular informada por la agencia para esas franjas de suspensión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.