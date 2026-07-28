La CBP secuestró en Houston camisetas de Messi y casi US$9 millones en mercadería del Mundial

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó este 27 de julio que agentes destacados en el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH), en Houston, Texas, incautaron cerca de 20.000 artículos falsificados relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según el organismo, la mercadería tenía un valor estimado de casi 9 millones de dólares si hubiera sido comercializada como original.

Camisetas de Messi y artículos del Mundial falsificados que incautó la CBP en Houston

Según informó la CBP en un comunicado oficial, el operativo permitió confiscar camisetas, pantalones cortos, balones de fútbol, vasos de chupito, abanicos, decantadores de whisky e incluso camisetas para perros que infringían derechos de propiedad intelectual y marcas registradas de la FIFA.

Una de las camisetas incautadas por la CBP en Houston, Texas CBP

Entre los productos también había camisetas de las selecciones de Argentina, Estados Unidos, México, Portugal, Francia, Alemania, Brasil, España y Ecuador, todas clasificadas para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el caso de la selección argentina, la mercadería incluía camisetas con el nombre y el dorsal de Lionel Messi, uno de los futbolistas con mayor demanda comercial en el mercado deportivo internacional.

La CBP alerta por los riesgos y el negocio criminal de los productos falsificados

El director del puerto de la CBP en Houston, Roderick Hudson, aseguró que este tipo de operativos busca impedir que productos falsificados lleguen a manos de los consumidores.

“La CBP desempeña un papel fundamental en la protección de los consumidores estadounidenses contra artículos falsificados de baja calidad y potencialmente peligrosos”, afirmó.

Hudson agregó que las organizaciones criminales suelen utilizar la venta de productos falsificados para obtener beneficios económicos, al tiempo que perjudican a las empresas que comercializan artículos originales y engañan a los compradores. El funcionario también recomendó adquirir este tipo de productos únicamente en comercios y plataformas oficiales para reducir riesgos.

Los productos incautados infringían derechos de propiedad intelectual y marcas registradas de la FIFA CBP

China, principal origen de los cargamentos falsificados interceptados en Houston

Según la CBP, gran parte de los bienes decomisados procedía de China y tenía como destino distintos puntos de Estados Unidos y otros países.

El organismo explicó que el procedimiento forma parte de las tareas de control que desarrolla antes, durante y después de grandes acontecimientos deportivos internacionales, como el Super Bowl y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con el aviso oficial, para detectar este tipo de cargamentos, la agencia lleva a cabo tareas de inteligencia, análisis de tendencias comerciales y controles aduaneros destinados a identificar posibles infracciones a los derechos de propiedad intelectual.

Productos falsificados: los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores

La CBP advirtió que el crecimiento del comercio electrónico facilitó el ingreso de pequeños paquetes al mercado estadounidense. Además de productos deportivos, suelen detectar imitaciones de medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, disfraces infantiles, ropa, joyas, artículos de lujo, dispositivos electrónicos y autopartes.

La CBP explica qué sucede con las armas incautadas en la frontera.

La entidad sostuvo que muchos de esos artículos pueden representar riesgos para la salud y la seguridad porque fueron fabricados con materiales de baja calidad o componentes que no cumplen con los estándares exigidos.

Por último, recordó que más del 90% de las incautaciones de este tipo se realizan en envíos efectuados mediante correo internacional o servicios de mensajería utilizados para compras por internet.