La ciudad de Texas, a una hora de Houston, que recibe la visita de miles de colibríes en septiembre

El Observatorio de Aves de la Costa del Golfo recibe cada año a numerosos colibríes migratorios en su sede y santuario de Lake Jackson. Este fenómeno atrae a observadores y especialistas que estudian las rutas de estas aves por el sur de Texas.

El fenómeno migratorio de los colibríes garganta de rubí en Lake Jackson

La migración de otoño del colibrí garganta de rubí es un acontecimiento anual de relevancia para la ecología del Golfo de México. Miles de estos ejemplares realizan una escala en la reserva ecológica para alimentarse antes de reanudar su viaje hacia el sur.

La llegada de miles de colibríes garganta de rubí es un acontecimiento anual de relevancia para la ecología del Golfo de México Observatorio de Aves de la Costa del Golfo

De acuerdo con el sitio oficial del Observatorio, las aves vuelan desde sus áreas de reproducción en el norte del continente, con origen en Canadá y Estados Unidos. Los colibríes viajan a América Central para pasar los meses de invierno en zonas con abundante alimento.

El cruce del océano exige un gran esfuerzo para estos ejemplares que pesan apenas lo mismo que un centavo de dólar. Por esta razón, los ejemplares necesitan acumular energía en la localidad de Lake Jackson antes de emprender el viaje sobre el mar.

Durante la migración, los colibríes garganta de rubí siguen rutas similares año tras año. Los estudios de anillado muestran que algunos ejemplares regresan a zonas que ya utilizaron anteriormente, mientras que su capacidad de memoria les permite recordar la ubicación de fuentes de alimento durante el recorrido.

Las fechas de septiembre de 2026 para observar el arribo de las aves

El festival Xtreme Hummingbird Xtravaganza será el sábado 12 y el sábado 19 de septiembre. Los organizadores seleccionaron estas fechas porque coinciden con el periodo de mayor migración de aves en el área forestal.

El evento abre sus puertas al público general desde las 8 hs (hora local) hasta el mediodía en la sede de la organización. La institución invitó a los residentes locales y a los turistas a presenciar el paso de los colibríes en un entorno natural.

El mapa de los hábitats por mes de los colibríes garganta de rubí Observatorio de Aves de la Costa del Golfo

El ingreso tiene un valor de cinco dólares para los adultos y los niños menores de doce años acceden de manera gratuita. Los visitantes pueden conseguir sus entradas en la taquilla de acceso directo durante los días de realización del festival.

Las actividades científicas de anillado y las alternativas de educación para el público

Los especialistas del observatorio ejecutan un programa de anillado en vivo para recopilar información para la conservación de la especie. Los expertos pesan, miden y colocan un diminuto anillo metálico en la pata de cada colibrí que capturan con trampas de red.

Estos datos permiten que los científicos evalúen la salud de las poblaciones y tracen un mapa de sus patrones de desplazamiento. La organización ofrece la adopción simbólica de un colibrí para que los padrinos reciban noticias si alguien recupera su ave en el futuro.

La jornada incluye:

Puestos educativos de concientización ambiental.

Actividades lúdicas para el sector infantil.

Venta de plantas nativas que benefician la alimentación de las aves de paso.

Asimismo, la tienda de recuerdos de la institución ofrece libros y artículos de temática naturalista para la recaudación de fondos adicionales.

El dinero de las entradas y de las adopciones financia de forma directa las tareas de protección de tierras de la entidad. La ciudad de Lake Jackson se encuentra a aproximadamente una hora en auto de Houston, según las estimaciones de Google Maps.