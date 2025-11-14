La “crisis de choferes” que golpea a las escuelas de un condado de Texas obliga a un cambio impensado

El Distrito Escolar Independiente de Crosby (Crosby ISD), ubicado al noreste de Houston, anunció un cambio general en los horarios de escuela a partir del 6 de enero de 2026. La medida responde a la escasez de conductores de autobuses escolares, una situación que afecta a varias ciuades de Texas.

Cómo impacta la escasez de conductores de autobuses en el sistema escolar de Texas

“Padres, por favor, revisen el nuevo horario escolar que entrará en vigor el 6 de enero de 2026, así como el cronograma para realizar cambios en el transporte escolar”, publicó la cuenta oficial de Crosby ISD en Facebook.

El condado confirmó que estos cambios se implementarán tras las vacaciones de invierno boreal y afectarán a todos los niveles educativos.

Debido a la falta de choferes de autobuses, los alumnos de este distrito de Texas tendrán un cambio de horarios en su jornada escolar Foto de Thomas Park en Unsplash

De acuerdo con la administración del distrito, el objetivo es reorganizar las rutas y reducir los retrasos que se han vuelto frecuentes durante los últimos meses.

“Ante la división casi total de opiniones, la urgencia del asunto nos llevó a seguir adelante con la implementación en enero”, dijo la superintendente del Crosby ISD, Paula Patterson, en diálogoc on ABC News.

Asimismo, Patterson informó que se analizan incentivos económicos para atraer nuevos conductores, lo que podría incluir una propuesta de aumento salarial que aún se encuentra en revisión.

Desde Crosby ISD reconocieron que el crecimiento de la matrícula y la competencia laboral en el área de Houston complican la contratación de personal para el transporte.

Mientras tanto, los ajustes establecen que las escuelas intermedias comenzarán su jornada a las 8.30 hs, en lugar de las 7.10 hs, un retraso de casi hora y media.

En tanto, las escuelas primarias adelantarán su entrada 15 minutos, mientras que las secundarias tendrán ligeros ajustes en su horario actual. Todos los campus aplicarán las modificaciones desde el 6 de enero de 2026.

La reorganización contempla modificaciones diferenciadas según el nivel educativo Foto de Julia A. Keirns en Unsplash

Nuevos horarios oficiales del Distrito Escolar Independiente de Crosby (Crosby ISD)

El distrito detalló los nuevos horarios del calendario académico, de acuerdo al nivel educativo:

Escuela secundaria : de 7.05 hs a 14.55 hs (antes era de 7.10 hs a 15 hs)

: de 7.05 hs a 14.55 hs (antes era de 7.10 hs a 15 hs) Escuela primaria : de 7.45 hs a 15.35 hs (antes de 8 hs a 15.50 hs)

: de 7.45 hs a 15.35 hs (antes de 8 hs a 15.50 hs) Escuela intermedia: de 8.30 hs a 16.20 hs (antes de 7.10 hs a 15 hs)

El cambio, según el distrito, permitirá escalonar las rutas de autobuses y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Sin embargo, la decisión fue tomada en medio de un panorama dividido entre los padres, de los cuales muchos consideran que el ajuste a mitad del ciclo complicará la logística familiar.

Críticas a los cambios de horarios en escuelas de Crosby ISD

“¿Hay alguien dispuesto a protestar contra esto?“, publicó una madre descontenta en Facebook. ”Esto es terrible para los padres de alumnos de escuela intermedia, porque muchos de nosotros trabajamos y con este cambio tenemos que estar en la escuela a las 8 de la mañana”, aseguró.

Otro padre expresó su preocupación por la falta de tiempo para adaptarse, dado que el aviso se emitió a pocas semanas de su implementación. “Es un cambio drástico con tan poco tiempo de aviso. Debería seguir siendo a las 7.10 hs, como ha sido desde el primer día de clases”, expresó.

Por su parte, Jackie Abendroth, quien tiene un hijo en sexto grado, dijo en una entrevista con ABC News que el nuevo horario representa un desafío para las familias que dependen del transporte escolar y deben cumplir con sus horarios laborales.

“Todos comenzamos a trabajar a las 8 en punto. Si los niños entran más tarde, más estudiantes dependerán del autobús, pero no hay suficientes conductores”, expresó.

Según la encuesta realizada por el distrito y retomada por ABC News, el 45% de los padres estuvo a favor del cambio, mientras que un 44% se manifestó en contra. En tanto, el 11% se mostró indeciso.

Las instituciones de nivel medio experimentarán el cambio más pronunciado, con un inicio de actividades programado para las 8.30 Freepik

Ajustes tecnológicos y plazos para el transporte educativo en Crosby ISD

Como parte de la transición, Crosby ISD anunció una serie de actualizaciones en su sistema administrativo. Entre el 7 de noviembre y el 1° de diciembre, los padres podrán ingresar al portal Skyward para actualizar la información de transporte, asistencia y otros datos requeridos para planificar las nuevas rutas.

Asimismo, a partir del 15 de diciembre, las familias podrán consultar las rutas definitivas en la aplicación MyRide, donde estarán disponibles los itinerarios actualizados de los autobuses.

El distrito enfatizó que todos los estudiantes deberán contar con un formulario vigente de transporte antes de que inicien las clases en enero.

El Crosby ISD atiende principalmente a la comunidad de Crosby, Texas, ubicada en el condado de Harris, al noreste de Houston. El distrito administra escuelas como Crosby Elementary, Newport Elementary, Crosby Middle School y Crosby High School.