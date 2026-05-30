Es gratis: cómo registrarse para correr en familia los 2-K de Nueva York el 7 de junio

El alcalde Zohran Mamdani y la organización New York Road Runners (NYRR) anunciaron la apertura del proceso de inscripciones para la carrera “2K for 2-K”. El evento se llevará a cabo el domingo 7 de junio en el Fort Tryon Park de Manhattan, con el propósito de celebrar el comienzo de una nueva iniciativa para promover las solicitudes al programa 2-K de cuidado infantil gratuito.

Horarios del 2K for 2-K en Fort Tryon Park: categorías, edades y distancias

La oficina del alcalde de Nueva York señaló que el evento tendrá actividades para distintas edades. La carrera familiar principal de 1,2 millas (dos kilómetros) comenzará a las 8 hs (hora del Este) y contará con la participación de cualquier persona de dos años o más. Luego, a las 9.15 hs, se dará comienzo a las Rising NYRR Kids Dashes, carreras especiales para niños de entre dos y 11 años.

La primera carrera, para todas las edades, comenzará a las 8 hs en Manhattan Instagram @nyrr

Los menores realizarán trayectos con extensiones que varían de acuerdo con la edad. Los niños de dos años recorrerán 50 pies (15 metros), mientras que los de tres cubrirán 100 pies (30 metros). Los tramos aumentan de forma progresiva hasta alcanzar los 700 pies (213 metros) para el grupo de entre nueve y 11 años.

“El 2K for 2-K busca unir a las familias para crear conciencia y darles a los niños más pequeños de Nueva York el comienzo que merecen”, manifestó Mamdani sobre la iniciativa. El evento será completamente gratuito y ya es posible inscribirse en línea.

Cómo inscribirse gratis al 2K for 2-K de Nueva York: requisitos y datos que pide el NYRR

La inscripción se realiza exclusivamente en la web del NYRR y se otorga por orden de llegada hasta completar el cupo. El proceso requiere la creación de una cuenta con un correo y una contraseña. Durante el ingreso de los datos, se debe seleccionar la carrera de interés y proporcionar información como el nombre, el género y la fecha de nacimiento.

En el caso de los menores de 18 años, un padre o tutor debe realizar el trámite en su nombre. El formulario solicita además la dirección del participante, un número de teléfono de contacto y los datos de un tercero para casos de emergencia.

Los usuarios que acostumbran a participar de este tipo de eventos pueden indicar su afiliación a un club de corredores y su ritmo de desplazamiento por milla.

Las inscripciones para el evento 2K for 2-K se realizan en la web del NYRR Instagram @nyrr

Reglas del NYRR para el 2K for 2-K: retiro de números, bolsos y permisos

El registro incluye la firma de una exención de responsabilidad por riesgos de salud o accidentes durante el trayecto. Los participantes otorgan al NYRR el permiso para utilizar su imagen en materiales promocionales y difundirlos sin el pago de una remuneración.

Asimismo, el reglamento establece el uso de una tarjeta de Identificación por Radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) en el número de competencia para facilitar la identificación de los participantes durante la actividad.

El retiro de los números de participación se realizará únicamente el día del encuentro, desde las 6.30 hs hasta las 8 hs, en la zona de Race-Day Central en Margaret Corbin Drive. Todos los que asistan contarán con un servicio para depositar bolsos y otras pertenencias entre las 6.15 y las 7.30 hs.

Qué es el programa 2-K de Nueva York y quiénes pueden solicitar un cupo

El evento sirve para promocionar el programa 2-K, el cual se centra en ofrecer cuidado y educación a niños de dos años sin costo para las familias. A través de la oficina del alcalde, Mamdani y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, explicaron que la meta consiste en hacer universal el servicio en un periodo de cuatro años.

La inversión inicial para este proyecto asciende a 73 millones de dólares, con una proyección de US$425 millones para 2027. La primera fase del plan comenzará en septiembre de este año con 2000 cupos distribuidos en cuatro comunidades con necesidades económicas.

Distrito 6 : Washington Heights, Inwood y Hamilton Heights.

: Washington Heights, Inwood y Hamilton Heights. Distrito 10 : Fordham, Belmont, Norwood, Riverdale y Kingsbridge.

: Fordham, Belmont, Norwood, Riverdale y Kingsbridge. Distritos 18 y 23 : Canarsie, Brownsville y Ocean Hill.

y : Canarsie, Brownsville y Ocean Hill. Distrito 27: Ozone Park, Woodhaven, Howard Beach y Rockaways.

Las familias que residen en estas zonas tienen como plazo hasta el 26 de junio para solicitar una plaza a través del sistema de la ciudad. La gobernadora Hochul señaló: “Criar una familia en Nueva York no debería ser un lujo, y hoy damos otro paso importante para brindar cuidado infantil universal”.