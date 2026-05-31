Descubrieron que los buitres podrían frenar la reproducción de pitones birmanas en los Everglades de Florida

En un hallazgo considerado relevante para los estudios sobre especies invasoras, investigadores de la Universidad de Florida documentaron por primera vez a buitres alimentándose de huevos de pitón birmana en los Everglades. El descubrimiento podría aportar información para los esfuerzos de control de esta especie invasora, que amenaza el equilibrio ecológico local.

Cómo los buitres podrían frenar la reproducción de pitones birmanas en Florida

En un nuevo estudio, los científicos de la UF identificaron a los buitres (aves carroñeras) como posibles aliados para frenar la reproducción de la pitón birmana, una de las mayores amenazas ecológicas en los Everglades de Florida. El descubrimiento representa el primer caso documentado de un ave que depreda un nido de pitón. El caso fue documentado en un estudio publicado en 2026 en la revista especializada Reptiles & Amphibians.

Los investigadores descubrieron por primera vez a buitres que devoran nidos de pitones birmanas en Florida Wild South Florida

El 30 de mayo de 2023, los científicos localizaron a una pitón hembra marcada con radiotelemetría incubando sus huevos en el área de gestión de vida silvestre Francis S. Taylor, en el condado de Broward.

El 6 de junio, al regresar para retirar los huevos y evitar el nacimiento de crías, encontraron a al menos cuatro buitres consumiendo el contenido del nido.

Aunque no se pudo identificar la especie exacta, en la zona habitan tanto el buitre negro (Coragyps atratus) como el aura gallipavo (Cathartes aura).

Las aves habían perturbado la vegetación que ocultaba el nido, tras lo que dejaron los huevos expuestos y perforados. Se contabilizaron al menos 17 huevos; tres de ellos estaban desplazados y solo quedaban fragmentos de cáscara, mientras que los otros 14 estaban pinchados y vacíos.

Con este escenario, los investigadores evalúan dos hipótesis: que los buitres forzaron a la pitón a abandonar el nido o que aprovecharon una ausencia temporal de la hembra para atacar.

Por qué es importante el hallazgo sobre los buitres y las pitones birmanas

Debido a que los nidos de pitón están muy bien ocultos, se sabe poco sobre sus depredadores naturales. El descubrimiento reciente sugiere que los buitres podrían utilizar el olfato para localizar estos nidos escondidos bajo la vegetación.

El hallazgo es significativo porque, hasta ese momento, el único depredador de nidos de pitón documentado en Florida era el lince rojo (Lynx rufus). Ahora, los científicos monitorean los nidos para entender mejor cómo la fauna local puede ayudar a restaurar el equilibrio ecológico frente a la invasión de estas serpientes.

La amenaza de las pitones birmanas para Florida

Entre otras especies que son consideradas invasoras en el ecosistema de Florida, las pitones birmanas tienen una gran incidencia. Esto se debe principalmente a su impacto en la fauna nativa, su alta capacidad reproductiva y la falta de depredadores naturales. Según el estudio, los motivos clave son:

Impacto en la fauna nativa: como provienen del sudeste asiático, las grandes serpientes constrictoras causaron disminuciones significativas en las poblaciones de mamíferos medianos en los Everglades.

como provienen del sudeste asiático, las grandes serpientes constrictoras causaron en los Everglades. Enfermedades: introdujeron un parásito pulmonar asiático invasor (Raillietiella orientalis) , que ya infectó a serpientes nativas de la región.

introdujeron un , que ya infectó a serpientes nativas de la región. Alta capacidad reproductiva: poseen una fecundidad muy elevada; son capaces de producir nidadas de hasta 98 huevos .

poseen una fecundidad muy elevada; son capaces de producir . Protección de sus crías: a diferencia de otros reptiles, las hembras de pitón muestran un fuerte cuidado materno. Se enrollan alrededor de los huevos para protegerlos, regulan la temperatura mediante termogénesis y defienden activamente el nido de posibles depredadores.

Con una rápida reproducción, las pitones birmanas causaron disminuciones significativas en las poblaciones de mamíferos medianos en los Everglades, en Florida Conservancy of Southwest Florida

El Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida señala en su sitio web oficial que estas serpientes son una de las especies más destructivas y dañinas de los Everglades estadounidenses. Fueron avistadas por primera vez en Florida en la década de 1970, y su llegada se debió al comercio de mascotas.

Durante décadas, eran vendidas por criadores como mascotas o piezas de exhibición a coleccionistas de animales exóticos.

En principio eran confinadas al Parque Nacional Everglades y al condado de Miami-Dade, pero ahora se extienden por gran parte del sur de Florida. Los profesionales encontraron ejemplares desde el condado de Monroe hasta el de Palm Beach, lo que aumenta la preocupación por su rápida reproducción.

Ahora, junto a los esfuerzos del Programa de Eliminación llevado adelante por el gobierno local, que desde 2013 eliminó más de 20 toneladas de pitones birmanas, los buitres pueden ser la clave para mitigar el crecimiento de la especie en la jurisdicción.