“La elegí a ella”: el conmovedor spot de campaña de Gina Hinojosa sobre la muerte de su hija en Texas

La candidata demócrata a la gobernación de Texas, Gina Hinojosa, publicó un video de campaña en el que describe cómo la pérdida de su hija cambió su percepción de la vida. En las imágenes, señaló que su primogénita fue el motivo que la impulsó para luchar por las familias del Estado de la Estrella Solitaria.

“Ella es la razón”: el mensaje de Gina Hinojosa que involucra a su primera hija

Hinojosa presentó su historia personal en uno de sus últimos videos de campaña. Allí, relató que en 2003 ella y su esposo, John Donisi, estaban a la espera de su primera hija cuando, ya avanzado el segundo trimestre, su doctor les comunicó que el embarazo no era viable.

“La elegí a ella”: el sentido spot de campaña de Gina Hinojosa y la muerte de su hija en Texas

“Hace 23 años, mi esposo y yo estábamos alegres por la espera de nuestro primer [bebé], hasta que recibimos un diagnóstico inimaginable. El doctor dijo: ‘Necesito que entiendas que ella no va a vivir’”, recordó.

Pese al diagnóstico de su médico, Hinojosa decidió continuar con el embarazo. La niña murió días después de nacer. “La elegí a ella”, expresó entre lágrimas.

El impulso de Gina Hinojosa de cara a las elecciones generales en Texas

Tras la muerte de su primogénita, la candidata demócrata sintió el impulso de ayudar a su comunidad y luchar por cuestiones como la educación y el costo de vida en el estado.

Gina Hinojosa perdió a su primera hija poco después de dar a luz y asegura que ella es su impulso para su campaña política Redes sociales Rep. Gina Hinojosa

“Ella es la razón por la que lucho por cada familia de Texas: por su derecho a enviar a sus hijos a buenas escuelas, por una economía en la que sus pequeños puedan quedarse y donde los poderosos no tengan el derecho de decirnos a nosotros cómo vivir”, dijo en su video de campaña.

“Los texanos están forjados por el fuego. Merecemos un gobernador que pueda soportar el calor, que no se rinda y que haga lo correcto por ti. Esa es mi oración para Texas”, agregó a modo de cierre.

Esta no es la primera vez que Hinojosa presenta su historia para comunicarse con la comunidad texana. En el video que anuncia su candidatura a la gobernación, la demócrata inicia con la frase en español “No te dejes”, que utilizaba su abuela para enfrentarse a casos difíciles.

“No te dejes [en español]. Esta es la frase que mi abuela me enseñó al crecer en el valle. En mis luchas más difíciles escucho su voz decirme ese mensaje”, explica en el video.

Las propuestas de campaña de Gina Hinojosa para Texas

La actual congresista estatal centra su campaña en impulsar la educación y priorizar a las familias trabajadoras para que cada una pueda vivir su “sueño americano”.

Según su sitio web, sus objetivos se dividen en las siguientes áreas clave: