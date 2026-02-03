Cambio de hora en Texas: la fecha oficial en la que entra en vigor la medida para ajustar los relojes

El cambio de hora en Texas tendrá lugar el domingo 8 de marzo de 2026, cuando habrá que adelantar los relojes una hora. La medida rige en la mayor parte de Estados Unidos y se mantiene pese a los intentos políticos por modificarla.

La hora exacta en la que se deben adelantar los relojes en Texas

El ajuste se realizará en la madrugada del domingo 8 de marzo. A las 2 hs, el reloj se adelantará directamente a las 3 hs. El cambio marca el inicio local del tiempo de ahorro de luz diurna (DST, por sus siglas en inglés), informó Austin American-Statesman.

El cambio de hora no se aplica de forma uniforme en todo el país Freepick

El objetivo del cambio es desplazar una hora de luz hacia la tarde. La práctica se aplica durante los meses más cálidos del año en casi todos los Estados Unidos.

El horario de verano finalizará el domingo 1° de noviembre de 2026. Ese día, los relojes volverán una hora atrás.

¿Qué estados y territorios no aplican el cambio de hora?

El cambio de hora no rige de manera uniforme en todo Estados Unidos.

Según el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), algunos estados y territorios mantienen el mismo horario durante todo el año y no aplican el ajuste estacional de los relojes. Estos son:

Hawái

Arizona (la mayor parte del estado; la Nación Navajo sí aplica el cambio)

(la mayor parte del estado; la Nación Navajo sí aplica el cambio) Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

Islas Marianas del Norte

Samoa Americana

Estados y territorios como Hawái, la mayor parte de Arizona y Puerto Rico mantienen el mismo horario todo el año Freepick

¿Qué dispositivos deben ajustarse manualmente con el cambio de hora?

El impacto del cambio de hora no es igual en todos los equipos. Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), los dispositivos que se sincronizan con la hora oficial no presentan inconvenientes siempre que el sistema operativo se encuentre actualizado.

A su vez, los relojes controlados por radio que reciben la señal de la estación WWVB, una transmisión de baja frecuencia operada por el NIST, también suelen ajustarse de forma automática.

En cambio, los relojes más antiguos con programación interna pueden requerir intervención manual. Modelos identificados como “AUTOSET” o “SMARTSET” suelen basarse en reglas previas y pueden modificar la hora en fechas incorrectas. En esos casos, la corrección debe realizarse de manera manual o mediante una actualización provista por el fabricante.

La mayoría de los dispositivos modernos se ajustan automáticamente si están actualizados Freepick

¿Se va a eliminar el cambio de hora?

En 2022, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad la Sunshine Protection Act, una iniciativa que proponía hacer permanente el horario de verano. El proyecto no avanzó en la Cámara de Representantes y no fue promulgado por el entonces presidente Joe Biden, explicó Austin American-Statesman.

El debate volvió a ganar visibilidad en diciembre de 2024, cuando Donald Trump manifestó su intención de poner fin al horario de verano y establecer el horario estándar durante todo el año. El republicano reiteró esa postura en abril de 2025 a través de una publicación en Truth Social, donde sostuvo que el Congreso debía impulsar “más luz al final del día” y evitar los cambios de reloj.

La propuesta, sin embargo, enfrenta resistencias. El senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, advirtió sobre posibles efectos adversos. Afirmó que un horario de verano permanente volvería más oscuras las mañanas de invierno y tendría impacto en la seguridad y el bienestar.

En 2025, el Congreso retomó el tratamiento de la Sunshine Protection Act, pero el proyecto volvió a estancarse en la Cámara de Representantes. Mientras no exista una ley federal aprobada por ambas cámaras y firmada por el presidente, el cambio de hora continuará en vigor en la mayor parte del país norteamericano.