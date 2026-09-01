Trayectoria de la tormenta tropical Edouard que se acerca a tocar tierra en Texas esta temporada de huracanes

La tormenta tropical Edouard avanza hacia la costa del noroeste del Golfo de México y se prepara para tocar tierra durante este martes, en una trayectoria que la llevará desde las aguas cercanas a la frontera entre Louisiana y Texas hacia el interior del estado. El sistema todavía podría ganar fuerza antes del arribo, mientras las autoridades meteorológicas advierten sobre lluvias intensas y posibles inundaciones.

Tormenta tropical Edouard: dónde se encuentra y hacia dónde avanza

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Edouard se encontraba durante la madrugada de este martes 1° de septiembre cerca de los 29,0 grados de latitud norte y 92,8 grados de longitud oeste. El centro del sistema avanza hacia el oeste-noroeste a 7 nudos, equivalentes a aproximadamente ocho millas por hora (13 km/h).

Satélite De La NOAA Hoy

En ese momento, la tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (64 km/h), con ráfagas de hasta 45 millas por hora (72 km/h). El sistema presentaba además una estructura compacta, con un núcleo de convección poco profundo que podía identificarse tanto mediante imágenes satelitales infrarrojas como a través de los radares meteorológicos terrestres.

Texas y la frontera con Louisiana, en la trayectoria de Edouard

La trayectoria proyectada ubica el principal momento de riesgo durante este martes. Según el NHC, Edouard debería continuar su desplazamiento hacia el oeste-noroeste y posteriormente adoptar una dirección más al noroeste después de aproximadamente 24 horas.

Ese cambio estaría relacionado con la influencia de una cresta de niveles bajos y medios situada sobre el sureste de Estados Unidos. Con la trayectoria prevista, el centro de la tormenta alcanzaría la costa más tarde este martes, cerca de la frontera entre Louisiana y Texas.

El pronóstico indica que, después de ingresar al territorio continental, Edouard avanzaría hacia el interior del este del Estado de la Estrella Solitaria durante la noche. Además, la tormenta podría llegar a la costa con una intensidad considerablemente mayor a la que presentaba durante las primeras horas del martes.

La evolución será importante porque el sistema se encuentra todavía sobre aguas cálidas y en un entorno que favorece su fortalecimiento.

Texas enfrenta lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Más allá de la velocidad de los vientos, las precipitaciones representan uno de los principales peligros asociados con el avance de Edouard. El NHC anticipa lluvias fuertes desde sectores de la costa superior de Texas hacia el centro-este del estado y el suroeste de Louisiana durante este martes y miércoles, a medida que el sistema abandone el golfo y se desplace tierra adentro.

El organismo advierte que existe riesgo de inundaciones repentinas en esta región, particularmente en áreas urbanas. También podrían producirse desbordamientos de ríos, por lo que los efectos de la tormenta no estarán limitados a las comunidades ubicadas directamente sobre la costa.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 40 mph (64 km/h), con ráfagas que alcanzan las 45 mph (72 km/h) NHC

La amenaza de inundaciones puede extenderse incluso después de que el centro del sistema haya abandonado la zona costera. La circulación tropical seguirá con el transporte de humedad mientras Edouard penetre en Texas, por lo que las precipitaciones podrían convertirse en uno de los impactos más importantes de esta parte de la temporada de huracanes.

Tormenta tropical Edouard: advertencia por marejada en la costa

El NHC mantiene una advertencia de marejada ciclónica desde High Island, en Texas, hasta la línea que divide Vermilion Parish y Cameron Parish, en Louisiana.

Dentro del área bajo advertencia, los valores máximos de la marejada podrían alcanzar entre tres y cinco pies (0,9 y 1,5 metros) por encima del nivel del suelo. El mayor riesgo se concentra en las zonas costeras inmediatas, donde la combinación entre el viento, el estado del mar y el desplazamiento de la tormenta puede favorecer una acumulación significativa de agua.

El NHC también señaló que se esperan condiciones de tormenta tropical a lo largo del noroeste del golfo, mientras que no se descarta la posibilidad de condiciones propias de huracán entre High Island y Cameron. Por eso, el tramo final antes del ingreso a tierra será importante para determinar la intensidad exacta de los impactos.

Hay riesgo de tornados durante el ingreso a tierra de Edouard

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) consideró inicialmente bajo el riesgo de tornados. Sin embargo, la posibilidad de un fortalecimiento rápido cerca del momento de tocar tierra llevó al organismo a establecer un área reducida con un 2% de probabilidad de este fenómeno durante algunas horas de la noche.

El Centro de Predicción de Tormentas estableció un área reducida con un 2% de riesgo de tornados aislados durante el momento del ingreso a tierra SPC

La organización de las bandas de lluvia y las tormentas asociadas al sistema podría generar episodios aislados de tiempo severo mientras Edouard cruza la costa y comienza su recorrido por el interior de Texas.

La trayectoria prevista de Edouard después de tocar tierra

Una vez que toque tierra, Edouard debería perder fuerza con rapidez debido a la ausencia del suministro de energía que obtiene de las aguas cálidas del golfo.

El NHC proyecta que, aproximadamente 24 horas después del reporte inicial, el centro se encontraría cerca de los 30,6 grados de latitud norte y 95,0 grados de longitud oeste, ya en el interior, con vientos máximos de 35 millas por hora (56 km/h) y ráfagas de hasta 40 millas por hora (64 km/h).

A las 36 horas, el pronóstico sitúa a Edouard cerca de los 31,7 grados de latitud norte y 95,9 grados de longitud oeste. Para entonces, sus vientos máximos caerían a 25 millas por hora (40 km/h), y el sistema sería clasificado como postropical mientras continúa tierra adentro.

Finalmente, el NHC prevé que Edouard se disipe por completo alrededor de las 48 horas posteriores al último análisis. De esta manera, la trayectoria contempla una evolución relativamente rápida: fortalecimiento sobre el golfo, llegada a la costa cerca de la frontera entre Louisiana y Texas, avance hacia el este y posterior debilitamiento hasta desaparecer.