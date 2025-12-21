Las 26 leyes que Greg Abbott no quiso firmar en Texas: cómo impactarían en millones de personas
Estos proyectos abordaban reformas en justicia penal, educación, salud, recursos naturales y transparencia gubernamental
Durante la 89.ª sesión de la Legislatura de Texas, 26 proyectos de ley aprobados por legisladores estatales no fueron firmados por el gobernador Greg Abbott, lo que impidió su implementación. Las propuestas abarcaban áreas centrales de la gestión pública, con iniciativas que regulaban temas que van desde el funcionamiento del sistema judicial hasta la práctica profesional, la educación y la administración de recursos naturales.
Qué sucede con las leyes vetadas por Greg Abbott y qué buscaban cambiar
Los vetos no anulan el debate legislativo, pero sí bloquean la entrada en vigencia de normas que, de haber sido promulgadas, habrían modificado políticas existentes y creado nuevos marcos regulatorios.
Algunas iniciativas eran para modernizar leyes ante cambios tecnológicos, mientras que otras apuntaban a ajustes administrativos o a la ampliación de derechos procesales. Entre las temáticas abordadas se encontraban:
- Sistema de justicia penal: figuraban iniciativas orientadas a regular nuevas conductas delictivas vinculadas a la tecnología, poner límites al tiempo que un acusado por faltas menores podía permanecer en la cárcel antes del juicio y ajustes en la gestión de casos relacionados con la competencia mental de los acusados.
- Ámbito educativo: varias normativas planteaban mejorar las condiciones laborales de los docentes y optimizar la administración escolar.
- Salud y ciertas prácticas profesionales: proponían una regulación más estricta sobre productos derivados del cáñamo al limitar los cannabinoides permitidos y al establecer sanciones por la venta a menores de 21 años.
- Ámbito de los oficios: se plantearon límites claros para barberos y cosmetólogos, a quienes se les buscaban prohibir procedimientos invasivos como incisiones en la piel o inyecciones, salvo que se contara con una licencia médica.
- El manejo de los recursos hídricos: algunas propuestas sugerían facilitar la asignación de derechos de agua al Texas Water Trust y al Banco del Agua de Texas con fines ambientales, como la conservación de ecosistemas y la mejora de la calidad.
Las 26 leyes vetadas en Texas
El gobernador de Texas vetó un total de 26 proyectos de ley:
- HB 305: establecía el plazo para realizar audiencias previas al juicio después de que un acusado penal haya recuperado su competencia mental.
- HB 353: creaba el delito penal de intrusión en o cerca de propiedades escolares o centros de cuidado infantil, bajo cargos de Clase A para quienes se negaran a retirarse tras ser notificados.
- HB 413: regulaba la liberación de ciertos acusados detenidos preventivamente y buscaba prohibir que su tiempo en la cárcel superara la sentencia máxima que recibirían si fueran condenados por el delito imputado.
- HB 449: criminalizaba la producción o distribución de medios sexualmente explícitos utilizando tecnología “deep fake” sin el consentimiento de la persona representada.
- HB 705: autorizaba la unión de Texas al Compacto de Licencias de Cosmetología y facilitaba la práctica interestatal y establecía tarifas asociadas.
- HB 1690: exigía reglas de notificación pública para solicitudes de permisos destinados a transferir agua subterránea fuera de un distrito de conservación.
- HB 2243: proponía la creación de la Comisión de Texas sobre la Satisfacción Laboral y Retención de Maestros para investigar y recomendar mejoras en el entorno docente.
- HB 2520: reformaba la ley de reuniones abiertas. Requería que las agendas gubernamentales fueran más específicas al informar al público sobre los temas a tratar.
- HB 3120: establecía ciertos deberes y responsabilidades para los propietarios u operadores de centros residenciales de detención infantil, y buscaba incluir la verificación de antecedentes penales del personal.
- HB 4530: facilitaba la dedicación de derechos de agua al Texas Water Trust y al Banco del Agua de Texas para fines ambientales y de conservación.
- HB 4885: permitía la divulgación de registros juveniles confidenciales a programas de defensa de oficio gestionados para determinar la indigencia o asignar abogados.
- HB 5671: regulaba la elección de directores y la autoridad para emitir bonos del Distrito Especial de Servicios Públicos del Condado de Johnson.
- SB 3: establecía una regulación estricta sobre los productos derivados del cáñamo y cannabinoides. Además, buscaba criminalizar la venta a menores de 21 años.
- SB 268: definía los procedimientos para manejar quejas contra profesionales de la salud licenciados por distintas entidades y obligaba a remitir quejas graves a las autoridades policiales.
- SB 378: prohibía que los barberos y cosmetólogos realizaran incisiones en la piel o inyectaran medicamentos sin una licencia médica autorizada.
- SB 614: ampliaba la autoridad de la Comisión de Ciencias Forenses de Texas para revisar y remitir casos a la oficina de mandatos capitales y forenses.
- SB 648: modificaba los requisitos de registro para ciertos instrumentos relacionados con bienes inmuebles, específicamente sobre afidávits de identidad de herederos.
- SB 974: permitía que los maestros empleados por distritos escolares pudieran servir en las juntas de revisión de tasación de un distrito de tasación.
- SB 1032: ampliaba la elegibilidad de las instituciones de educación postsecundaria para participar en la iniciativa de investigación universitaria del gobernador.
- SB 1253: regulaba las tarifas de impacto y producción para proyectos de agua y la normativa sobre la construcción de ciertos pozos.
- SB 1278: creaba una defensa afirmativa ante la justicia para las víctimas de trata de personas o prostitución forzada que fueran procesadas por delitos cometidos bajo coacción.
- SB 1838: regulaba el nombramiento y la compensación de abogados ad litem (defensores legales de una persona que no puede representarse a sí misma) en juicios sobre la relación padre-hijo iniciados por entidades gubernamentales.
- SB 1937: obligaba a realizar pruebas de ADN nuclear en evidencia biológica en casos de delitos capitales donde se buscara la pena de muerte.
- SB 2111: mejoraba la representación legal de personas indigentes, lo que incluía la obligación de los magistrados de informar claramente sobre el derecho a un abogado y proporcionar asistencia para solicitarlo.
- SB 2501: otorgaba a los padres indigentes el derecho a seleccionar a su propio abogado en ciertos juicios que afectaran la relación con sus hijos.
- SB 2878: una ley ómnibus sobre la administración del poder judicial, que abarcaba desde la seguridad en los tribunales y expulsiones obligatorias hasta programas de desvío para jóvenes.
Aunque las propuestas reflejaban debates actuales sobre tecnología, justicia, educación y recursos naturales, ninguna de ellas entrará en vigor en el corto plazo.
En términos prácticos, los ciudadanos de Texas no verán modificaciones en derechos, obligaciones o procedimientos derivados de estos proyectos.
