Las 26 leyes que Greg Abbott no quiso firmar en Texas: cómo impactarían en millones de personas

Durante la 89.ª sesión de la Legislatura de Texas, 26 proyectos de ley aprobados por legisladores estatales no fueron firmados por el gobernador Greg Abbott, lo que impidió su implementación. Las propuestas abarcaban áreas centrales de la gestión pública, con iniciativas que regulaban temas que van desde el funcionamiento del sistema judicial hasta la práctica profesional, la educación y la administración de recursos naturales.

Qué sucede con las leyes vetadas por Greg Abbott y qué buscaban cambiar

Los vetos no anulan el debate legislativo, pero sí bloquean la entrada en vigencia de normas que, de haber sido promulgadas, habrían modificado políticas existentes y creado nuevos marcos regulatorios.

El gobernador de Texas decidió no continuar con la promulgación de estas leyes

Algunas iniciativas eran para modernizar leyes ante cambios tecnológicos, mientras que otras apuntaban a ajustes administrativos o a la ampliación de derechos procesales. Entre las temáticas abordadas se encontraban:

Sistema de justicia penal : figuraban iniciativas orientadas a regular nuevas conductas delictivas vinculadas a la tecnología, poner límites al tiempo que un acusado por faltas menores podía permanecer en la cárcel antes del juicio y ajustes en la gestión de casos relacionados con la competencia mental de los acusados.

: figuraban iniciativas orientadas a regular nuevas conductas delictivas vinculadas a la tecnología, poner límites al tiempo que un acusado por faltas menores podía permanecer en la cárcel antes del juicio y ajustes en la gestión de casos relacionados con la competencia mental de los acusados. Ámbito educativo : varias normativas planteaban mejorar las condiciones laborales de los docentes y optimizar la administración escolar.

: varias normativas planteaban mejorar las condiciones laborales de los docentes y optimizar la administración escolar. Salud y ciertas prácticas profesionales : proponían una regulación más estricta sobre productos derivados del cáñamo al limitar los cannabinoides permitidos y al establecer sanciones por la venta a menores de 21 años.

: proponían una regulación más estricta sobre productos derivados del cáñamo al limitar los cannabinoides permitidos y al establecer sanciones por la venta a menores de 21 años. Ámbito de los oficios : se plantearon límites claros para barberos y cosmetólogos, a quienes se les buscaban prohibir procedimientos invasivos como incisiones en la piel o inyecciones, salvo que se contara con una licencia médica.

: se plantearon límites claros para barberos y cosmetólogos, a quienes se les buscaban prohibir procedimientos invasivos como incisiones en la piel o inyecciones, salvo que se contara con una licencia médica. El manejo de los recursos hídricos: algunas propuestas sugerían facilitar la asignación de derechos de agua al Texas Water Trust y al Banco del Agua de Texas con fines ambientales, como la conservación de ecosistemas y la mejora de la calidad.

La HB 4530 buscaba facilitar la dedicación de derechos de agua al Texas Water Trust para fines ambientales

Las 26 leyes vetadas en Texas

El gobernador de Texas vetó un total de 26 proyectos de ley:

La SB 2878, rechazada por Greg Abbott, era una ley ómnibus sobre la administración del poder judicial

Aunque las propuestas reflejaban debates actuales sobre tecnología, justicia, educación y recursos naturales, ninguna de ellas entrará en vigor en el corto plazo.

En términos prácticos, los ciudadanos de Texas no verán modificaciones en derechos, obligaciones o procedimientos derivados de estos proyectos.