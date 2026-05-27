Sorpresa en Houston: el joven fiscal demócrata que le ganó la segunda vuelta al veterano Al Green

Las elecciones de segunda vuelta celebradas el 26 de mayo en Texas dejaron un resultado resonante dentro del Partido Demócrata en Houston. Christian Menefee, exfiscal del condado de Harris, derrotó al veterano congresista Al Green y ganó la nominación demócrata para el Distrito 18.

Christian Menefee derrotó a Al Green con una amplia ventaja en Houston

Según información de Associated Press, Menefee alcanzaba casi el 70% de los votos contra el 30% de su contrincante cuando la agencia proyectó su victoria antes de las 20 hs del martes. La diferencia apareció rápido en el conteo.

LIVE: Election Night in TX-18 https://t.co/gZijYMLBiI — Christian D. Menefee (@CDMenefee) May 27, 2026

Green nunca logró acercarse en los resultados y Menefee se impuso con comodidad en una elección que había generado expectativa dentro de la política demócrata texana.

Durante su discurso de victoria, Menefee recordó a Sheila Jackson Lee, la histórica representante del distrito fallecida en 2024. “Cuando ella murió, me golpeó muy duro”, dijo ante sus seguidores, según reprodujo Chron.

Más adelante también habló de su rival y le agradeció públicamente por su trayectoria política. “Quiero elogiar a Al Green por allanar el camino para personas como yo”, afirmó.

El dirigente cerró su discurso con un mensaje dirigido a quienes habían respaldado a su rival durante la segunda vuelta. “Si no obtuve tu apoyo esta vez, espero ganármelo en el futuro. El Distrito 18 les pertenece a ustedes”, sostuvo.

Green llegaba a la elección después de más de dos décadas en el Congreso y con fuerte reconocimiento entre el electorado demócrata del distrito. En los últimos años ganó notoriedad nacional por sus choques públicos con Donald Trump.

Christian Menefee se impuso en las elecciones del Distrito 18 de Texas X: @@CDMenefee

Christian Menefee y Al Green quedaron enfrentados tras el rediseño electoral de Texas

La primaria entre ambos demócratas tomó relevancia nacional después del rediseño electoral impulsado por los republicanos en Texas. Los nuevos límites del distrito dejaron a los dos congresistas en competencia por la misma banca.

Según Texas Tribune, Menefee llegó al Congreso a comienzos de 2026 después de ganar una elección especial convocada tras la muerte de Sylvester Turner, exalcalde de Houston y representante del Distrito 18.

Durante la campaña, buscó mostrarse como una figura nueva dentro del Partido Demócrata y enfocó parte de su discurso en acciones judiciales contra políticas impulsadas por Trump.

Green, en cambio, apostó a su experiencia en Washington y a su trayectoria dentro del Congreso, de acuerdo con el análisis del medio.

Menefee llegaba con ventaja sobre Al Green en las encuestas

Antes de la segunda vuelta, una encuesta de la Hobby School de la Universidad de Houston mostraba a Menefee con 50% de intención de voto frente al 43% de Green entre los votantes probables del balotaje.

Menefee llegaba mejor posicionado que Green, según las últimas encuestas antes de los comicios Freepik

La elección también dejó diferencias marcadas dentro del distrito:

Menefee obtuvo mejores resultados en el condado de Harris .

. Green mostró más fortaleza en sectores de Fort Bend.

Analistas citados por Chron ya señalaban en las semanas previas que Menefee llegaba mejor posicionado entre votantes jóvenes y urbanos. Con la victoria de este martes, el dirigente quedó como candidato demócrata para las elecciones generales del 3 de noviembre.