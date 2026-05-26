Paxton vs. Cornyn, en vivo: quién ganó las elecciones en Texas 2026 hoy

Este 26 de mayo se celebra la segunda vuelta de las elecciones primarias republicanas en Texas por el Senado en EE.UU. En esta fecha, el fiscal general Ken Paxton y el actual senador John Cornyn se enfrentan en una contienda reñida por un lugar en los comicios del 3 de noviembre.

Contexto de las elecciones primarias en Texas

El pasado 3 de marzo, Cornyn y Paxton se enfrentaron junto a otros tres candidatos (Wesley Hunt, Sara Canady y Anna Bender) para ser el candidato republicano por el Senado.

Ambos candidatos recibían entre el 40% y el 43% del voto estatal al momento de la votación de primera vuelta Captura de pantalla/AP

Tras el cierre de urnas, tanto el actual senador como el fiscal general de Texas no llegaron al 50% de los votos, por lo que tuvieron que pasar a una segunda instancia de votación, que precisamente se lleva a cabo este martes.

El ganador se enfrentará al candidato demócrata James Talarico el próximo 3 de noviembre.

Durante las semanas previas a la elección, los candidatos tenían una diferencia de pocos votos. De acuerdo con la última encuesta realizada por Quantus Insights, Paxton lideraba con el 52,7% y Cornyn le seguía con el 43,4%. El 3,9% permanecía indeciso.

“Las primarias de marzo demostraron que Cornyn aún podía contar con un amplio apoyo del electorado republicano. Sin embargo, el panorama de la segunda vuelta es diferente”, advirtió el sondeo de opinión.

Quién es Ken Paxton, el fiscal general que se enfrenta a John Cornyn

Ken Paxton es un abogado y político estadounidense que se desempeña en la actualidad como el 51º fiscal general de Texas, cargo que ocupa desde enero de 2015, según consigna su biografía oficial.

Ken Paxton fue respaldado por el presidente Donald Trump Instagram/@kenpaxtontx

Comenzó su carrera política en 2002, cuando fue elegido por primera vez para representar al Distrito 70, que abarca partes del norte del condado de Collin y ciudades como Allen y Plano.

En 2012, fue elegido para el Senado estatal, donde representó al Distrito 8 en los condados de Collin y Dallas. Para el 4 de noviembre de 2014, fue votado para ser el 51.º fiscal general de Texas y asumió el cargo el 5 de enero de 2015.

Paxton anunció su candidatura por el Senado el pasado 8 de abril de 2025 bajo la premisa de “hacer un cambio” por Texas. Una semana antes de la segunda vuelta, el presidente Donald Trump anunció su respaldo al calificarlo como un “guerrero del movimiento MAGA” (Make America Great Again, en inglés).

Quién es John Cornyn, el actual senador que busca su reelección el 3 de noviembre

Cornyn nació el 2 de febrero de 1952 en Houston, Texas. Es hijo de un piloto de bombarderos que participó en la Segunda Guerra Mundial y en 1973 obtuvo la licenciatura en Periodismo en la Universidad Trinity, donde tuvo oportunidad de trabajar para el periódico universitario The Trinitonian.

John Cornyn se mantiene en el Senado desde 2002 y ha tenido diferencias con el presidente Donald Trump Instagram/@johncornyn

Para 1978, obtuvo un doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de St. Mary. Tras graduarse, se incorporó a un bufete de abogados en San Antonio, en el que se especializó en la defensa de médicos y abogados en demandas por negligencia profesional, según consignó su sitio web oficial.

El 5 de noviembre de 2002, Cornyn fue elegido como senador con más del 55% de los votos emitidos, y luego fue reelegido en 2008, 2014 y 2020. En 2026 busca su quinto mandato consecutivo.

Cuenta con más de 80 proyectos que se han convertido en leyes y entre las más significativas se encuentran: