Talarico vs. Paxton: quién gana las elecciones en Texas 2026 por el Senado, según las últimas encuestas

La carrera por el Senado de Texas muestra una diferencia estrecha entre James Talarico y Ken Paxton a menos de dos meses de las elecciones de medio término de 2026. Las tres encuestas más recientes ubican al demócrata por delante del republicano, con ventajas de entre uno y cinco puntos.

Qué dicen las últimas encuestas sobre Talarico y Paxton en Texas

La medición más actual es la de InsiderAdvantage, realizada entre el 8 y el 9 de septiembre entre 1200 votantes probables. Allí, Talarico obtuvo el 47% de la intención de voto y Paxton el 46%, con un margen de error de ±2,8 puntos porcentuales.

El legislador James Talarico lidera las encuestas en Texas Instagram/@jamestalarico

El sondeo de AARP, publicado el 10 de septiembre, registra 48% para Talarico y 44% para Paxton, con un 8% de indecisos. El trabajo de campo se realizó entre el 30 de agosto y el 1° de septiembre sobre 895 votantes probables, con un margen de error de ±3,3 puntos.

La tercera medición corresponde a N+ Univision/YouGov. El relevamiento se realizó entre el 27 de agosto y el 4 de septiembre sobre 1000 votantes registrados. Talarico alcanza el 48% y Paxton el 43%, con un margen de error de ±3,6 puntos.

El promedio de cinco encuestas publicado por 270toWin ubica a Talarico con 47% y a Paxton con 43,6%.

Ese cálculo incorpora, además de las tres mediciones más recientes, los sondeos de Overton Insights y Texas Public Opinion Research.

Qué muestra la encuesta de AARP sobre los votantes de Texas

Más allá de los resultados generales de apoyo a los candidatos, la medición de AARP encuentra una diferencia marcada según la edad. Entre los votantes de 50 años o más, Paxton alcanza el 53%, frente al 40% de Talarico.

La participación también presenta diferencias. El 84% de los votantes mayores de 50 años se calificó con un 10 sobre 10 en su motivación para votar, frente al 70% de los menores de 50 años.

Talarico Apuntó Contra Paxton

AARP señala además que los votantes de 50 años o más representaron cerca del 55% de los votos en las primarias demócratas y el 78% en las republicanas.

Entre los votantes independientes y quienes AARP identifica como electores indecisos o susceptibles de cambiar su voto, Talarico obtiene mejores resultados que Paxton. El grupo representa aproximadamente un tercio del electorado estatal, según la investigación.

Cómo llegan Talarico y Paxton a la elección de Texas

De acuerdo con Reuters, Talarico es representante estatal demócrata y obtuvo la nominación de su partido para competir por el Senado. Paxton, actual fiscal general de Texas, consiguió la candidatura republicana después de imponerse en las primarias.

El presidente Donald Trump respalda a Paxton y su estructura política comenzó a invertir dinero en la campaña para las elecciones generales. El Super PAC MAGA Inc. destinó 10 millones de dólares a publicidad en la contienda, con US$5 millones para respaldar a Paxton y otros US$5 millones destinados a anuncios contra Talarico.

El apoyo de Trump a Ken Paxton para el balotaje del 26 de mayo en Texas

El gasto fue informado ante la Comisión Federal Electoral. La campaña publicitaria se lanzó después de la publicación de las encuestas que muestran una carrera estrecha.

Los anuncios de MAGA Inc. cuestionan la posición de Talarico sobre los impuestos y presentan a Paxton como una alternativa de menores cargas tributarias, según Texas Tribune. La elección general se realizará el 3 de noviembre.