El ICE golpea la economía del sur de Texas: “Se llevan a todos, tengan papeles o no”

A partir de las intensas redadas migratorias, el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el sur de Texas ya golpea la economía. Un informe reciente reveló que grupos empresariales enfrentan paros de obra, interrupciones y posibles aumentos de costos debido a que muchos trabajadores no se presentan por temor a las operaciones.

El impacto de las redadas del ICE en la economía del sur de Texas

Antes de que asumiera como presidente Donald Trump en 2025, el gobernador Greg Abbott ya había impuesto estrictas medidas contra la inmigración ilegal.

Con la llegada del republicano al poder, Texas se mostró dispuesta a colaborar. Si bien el objetivo es priorizar el trabajo para los estadounidenses, los principales inversores ya muestran afectaciones por las operaciones migratorias.

En el sur de Texas, los grupos empresariales empezaron a alertar por el impacto económico de las redadas del ICE Archivo

En regiones como Valle del Río Grande, los grupos empresariales alertan por el impacto económico de las redadas, según informó el Wall Street Journal. Esto se debe a que los retrasos en la construcción amenazan con precios más altos para los compradores y márgenes más bajos para los constructores.

Una empresa local de concreto incluso solicitó protección por bancarrota y alegó que enfrenta dificultades económicas y una caída en las ventas debido a las redadas de inmigración.

“Básicamente, están llevando a todos los que trabajan, ya sea que tengan la documentación adecuada o no”, expresó Mario Guerrero, director ejecutivo de la Asociación de Constructores del Sur de Texas.

En esa línea, agregó que votó por el presidente Trump y apoya las deportaciones de criminales, pero reparó en que “cuando estás aterrorizando los sitios de trabajo, la gente tiene miedo de ir a trabajar”.

Impacto económico de la fuerza laboral inmigrante en Texas

En el Estado de la Estrella Solitaria, los inmigrantes representan aproximadamente el 23% de la fuerza laboral total (casi uno de cuatro trabajadores), según un informe de la organización FWD.us.

Su participación es especialmente fuerte en ciertos sectores:

Construcción: cerca del 38% de los trabajadores son inmigrantes.

cerca del son inmigrantes. Agricultura: alrededor del 48% .

alrededor del . Manufactura: unos 27% .

unos . Servicios (negocios, ocio/turismo): entre 23% y 27%.

Las redadas del ICE provocan que miles de trabajadores en el sur de Texas no se presenten a cumplir su horario laboral Foto ICE.gov

Como muchos de los trabajadores inmigrantes son indocumentados, las redadas derivan en una escasez del personal y retrasos en los proyectos.

Citado por WSJ, el alcalde de McAllen, el republicano Javier Villalobos, sostuvo que le preocupa que las redadas aumenten los precios de la vivienda y pongan un freno a la inversión.

Además, según testimonios citados por Wall Street Journal, algunas redadas habrían derivado en arrestos de personas con autorización legal, lo que generó temor en la fuerza laboral. En este escenario, la gente tiene miedo de trabajar, ya sea que tenga autorización legal o no.

En números, Paul Rodríguez, CEO de Valley Land Title, estimó que la actividad de construcción residencial cayó un 30% en los últimos meses en el condado de Hidalgo.

Por su parte, 57 Concrete, un gran proveedor regional de hormigón, vio caer un 60% en el uso del hormigón entre finales de mayo y noviembre.

El ICE golpea a Texas: los arrestos de inmigrantes en el estado

En 2025, Texas fue el estado con la mayor cantidad de arrestos de inmigrantes por parte del ICE en Estados Unidos. Datos federales, citados por el medio local KSAT, muestran que la agencia realizó 138.068 arrestos en todo el país hasta agosto de 2025, en tanto el 24% de ellos ocurrió en el estado sureño.

Durante 2025, Texas fue el estado que más redadas del ICE experimentó X/@HSI_SanAntonio

En ese sentido, las operaciones se apoyaron en gran parte en las políticas federales. El promedio de detenciones diarias pasó de alrededor de 85 por día bajo la administración Biden a más de 170 por día bajo el gobierno de Trump.

El efecto también se ve a nivel nacional. La información federal mostró que el número de detenidos superó los 70.000 por primera vez en los 23 años de historia de la agencia al llegar a 73.000 personas bajo custodia, informó CBS News.