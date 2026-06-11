Licencia de conducir en Texas: qué pasa si el DHS no confirma a tiempo el estatus migratorio
Como parte del trámite, es necesario un proceso de verificación por parte de la agencia federal
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El estado de Texas tiene un estricto protocolo para emitir licencias de conducir a personas que no poseen la ciudadanía. El procedimiento exige de forma excluyente la verificación del estatus migratorio del solicitante y no entregará el permiso hasta que sea confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Si el DHS no confirma la verificación de estatus, no se puede entregar la licencia de conducir en Texas
Hasta que el DHS no confirme la validación de un estatus migratorio, se paraliza de forma automática el avance de la solicitud para licencias de conducir. Según el Departamento de Seguridad Pública del estado (DPS, por sus siglas en inglés), la normativa prohíbe que se entregue el documento hasta que el organismo federal ratifique el periodo de estancia legal del interesado.
Asimismo, cuando el agente a cargo no logra corroborar los datos en los sistemas, el personal da inicio a un proceso de verificación adicional. En esa instancia, los funcionarios entregan al solicitante un conjunto de instrucciones escritas con los pasos específicos a seguir.
Los usuarios que ingresan a esta etapa de revisión secundaria tienen la posibilidad de monitorear el avance de su expediente por internet. Para ello, pueden utilizar la página web License Eligibility, que refleja si las autoridades federales ya remitieron la aprobación.
Las tres etapas de verificación del DHS para una licencia de conducir en Texas
El esquema de seguridad del DPS utiliza una plataforma de control conectada de forma directa a las bases de datos del DHS. Según la Universidad Estatal de Texas, este mecanismo de fiscalización consta de tres niveles de revisión interna:
- Primera verificación: el personal del DPS realiza una consulta digital inicial en el sistema federal SAVE al momento en que el solicitante se presenta en la oficina. Esta herramienta busca coincidencias inmediatas en los registros de inmigración disponibles.
- Control de segundo nivel: si la primera consulta resulta insuficiente, los funcionarios escanean y cargan copias de los documentos de identidad del extranjero. Los analistas del DHS realizan una revisión manual que puede demorar algunos meses, tras la cual se emite un dictamen electrónico y se notifica al usuario por correo postal para que retorne a la oficina.
- Verificación de tercer nivel: si persisten inconsistencias, el DPS activa una investigación profunda y envía electrónicamente toda la documentación para una segunda revisión manual en el DHS.
Los documentos de identidad que el DPS somete a la fiscalización del DHS
Para realizar un trámite de licencia de conducir, el DPS exige la presentación de documentos que acrediten la presencia legal del individuo en el territorio de Texas.
Los siguientes documentos y certificados son los que quedan sujetos a las revisiones de los sistemas de control del DHS:
- Tarjetas de residente permanente vigentes (Formulario I-551) y visas de inmigrante legibles por máquina con sello ADIT.
- Pasaportes extranjeros vigentes acompañados por el Formulario I-94 de registro de entrada y salida.
- Documentos de Autorización de Empleo vigentes (EAD o Formulario I-766).
- Avisos de aprobación de visados de trabajo, como la categoría H-1B, junto con la tarjeta de Seguro Social y la verificación escrita del empleador.
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