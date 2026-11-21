1
Los proyectos de ley en Texas que permitirían a los sheriffs anular acuerdos con el ICE
Dos proyectos demócratas buscan derogar la ley SB 8, que desde el 1° de enero de 2026 obliga a los sheriffs de condados con cárcel a firmar convenios 287(g) con la agencia federal
- 3 minutos de lectura'
El representante estatal Trey Martinez Fischer y el senador José Menéndez, ambos demócratas de San Antonio, presentaron los proyectos de ley HB 123 y SB 99 para que los sheriffs de Texas puedan terminar sus acuerdos con el ICE. Las iniciativas se debatirán en la sesión legislativa que comienza el 12 de enero de 2027. Ninguna es ley todavía.
Qué proponen los proyectos HB 123 y SB 99 sobre el programa 287(g)
- Los sheriffs podrían poner fin a sus convenios vigentes con la agencia federal.
- Se frenarían las subvenciones de la oficina del contralor estatal destinadas a esa colaboración.
- Se desestimarían las acciones de la fiscalía estatal para hacer cumplir la norma actual.
- Texas tenía 565 acuerdos 287(g) al 4 de noviembre, según datos de ICE difundidos por The Texas Tribune.
Qué exige hoy la ley SB 8 a los sheriffs de Texas
- De acuerdo con el texto final de la SB 8, aprobado por la Legislatura en 2025, el sheriff de cada condado que opera una cárcel, o que la contrata con un proveedor privado, debe solicitar y firmar un convenio con ICE.
- Ese convenio autoriza al sheriff y a sus agentes, empleados y contratistas a aplicar la ley federal de inmigración.
- Quien pidió el acuerdo y no lo obtuvo debe repetir la solicitud al menos una vez al año.
- La obligación alcanza a 234 de los 254 condados del estado.
Subvenciones estatales y demandas del fiscal general de Texas
- La ley creó un programa de subvenciones a cargo del contralor estatal. Los montos van de 80.000 dólares, para condados de hasta 99.999 habitantes, a 140.000 dólares, para los que superan el millón.
- El fiscal general puede demandar ante un tribunal de distrito al sheriff que no cumpla y recuperar los costos del proceso.
- Los sheriffs sin acuerdo deben presentar cada año ante la fiscalía una prueba de que intentaron firmarlo.
Plazo del 1° de diciembre de 2026 y escenario en la Legislatura
- La SB 8 fija el 1° de diciembre de 2026 como fecha límite para que los sheriffs cumplan. Ese plazo vence antes del inicio de la sesión, por lo que cualquier derogación llegaría después.
- Los demócratas obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes estatal. En el Senado, los republicanos mantienen una ventaja de 19 a 12.
- La demócrata Gina Hinojosa, gobernadora electa, derrotó a Greg Abbott. Vikki Goodwin, también demócrata, venció al vicegobernador Dan Patrick y presidirá el Senado.
Para tener en cuenta
- HB 123 y SB 99 son proyectos presentados. La ley SB 8 sigue vigente.
- Para convertirse en ley, un proyecto pasa por un comité, el pleno de su cámara y la otra cámara. Si hay diferencias, un comité de conferencia busca un texto común.
- Después, la gobernadora puede firmarlo, vetarlo o dejar que se convierta en ley sin su firma.
- La obligación actual solo aplica a sheriffs de condados que operan una cárcel o la contratan con una empresa privada.
- Las subvenciones de la ley SB 8 cubren costos que el gobierno federal no reembolsa, como salarios, equipos, capacitación y detención de reclusos bajo el acuerdo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Más leídas
- 2
Lo que la paralización de aviones y la caída de sistemas bancarios revelan sobre la era de la IA
- 3
“Fuera de lugar”: el gobierno de Kicillof exigirá todos los meses información salarial y laboral de los empleados y la Rural pidió su revisión
- 4
Un fuerte sismo de magnitud 6,7 sacudió varias regiones de Perú