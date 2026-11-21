El representante estatal Trey Martinez Fischer y el senador José Menéndez, ambos demócratas de San Antonio, presentaron los proyectos de ley HB 123 y SB 99 para que los sheriffs de Texas puedan terminar sus acuerdos con el ICE. Las iniciativas se debatirán en la sesión legislativa que comienza el 12 de enero de 2027. Ninguna es ley todavía.

Qué proponen los proyectos HB 123 y SB 99 sobre el programa 287(g)

Los sheriffs podrían poner fin a sus convenios vigentes con la agencia federal.

vigentes con la agencia federal. Se frenarían las subvenciones de la oficina del contralor estatal destinadas a esa colaboración.

Las iniciativas de ley se debatirán en la sesión legislativa de Texas que comienza el 12 de enero de 2027, fecha en que Gina Hinojosa ya habrá asumido el cargo de gobernadora del estado Sandra Dahdah - ZUMA Press Wire DPA

Se desestimarían las acciones de la fiscalía estatal para hacer cumplir la norma actual.

para hacer cumplir la norma actual. Texas tenía 565 acuerdos 287(g) al 4 de noviembre, según datos de ICE difundidos por The Texas Tribune.

Qué exige hoy la ley SB 8 a los sheriffs de Texas

De acuerdo con el texto final de la SB 8, aprobado por la Legislatura en 2025, el sheriff de cada condado que opera una cárcel, o que la contrata con un proveedor privado, debe solicitar y firmar un convenio con ICE.

De acuerdo con los dos proyectos de ley, los sheriffs de Texas podrían poner fin a sus convenios vigentes con el ICE Jason Fochtman - Houston Chronicle

Ese convenio autoriza al sheriff y a sus agentes, empleados y contratistas a aplicar la ley federal de inmigración.

Quien pidió el acuerdo y no lo obtuvo debe repetir la solicitud al menos una vez al año.

La obligación alcanza a 234 de los 254 condados del estado.

Subvenciones estatales y demandas del fiscal general de Texas

La ley creó un programa de subvenciones a cargo del contralor estatal . Los montos van de 80.000 dólares, para condados de hasta 99.999 habitantes, a 140.000 dólares, para los que superan el millón.

. Los montos van de 80.000 dólares, para condados de hasta 99.999 habitantes, a 140.000 dólares, para los que superan el millón. El fiscal general puede demandar ante un tribunal de distrito al sheriff que no cumpla y recuperar los costos del proceso.

Los sheriffs sin acuerdo deben presentar cada año ante la fiscalía una prueba de que intentaron firmarlo.

Plazo del 1° de diciembre de 2026 y escenario en la Legislatura

La SB 8 fija el 1° de diciembre de 2026 como fecha límite para que los sheriffs cumplan. Ese plazo vence antes del inicio de la sesión, por lo que cualquier derogación llegaría después.

La ley SB 8 sigue vigente en Texas ice.gov

Los demócratas obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes estatal. En el Senado, los republicanos mantienen una ventaja de 19 a 12.

La demócrata Gina Hinojosa, gobernadora electa, derrotó a Greg Abbott. Vikki Goodwin, también demócrata, venció al vicegobernador Dan Patrick y presidirá el Senado.

Para tener en cuenta

HB 123 y SB 99 son proyectos presentados. La ley SB 8 sigue vigente .

. Para convertirse en ley, un proyecto pasa por un comité, el pleno de su cámara y la otra cámara. Si hay diferencias, un comité de conferencia busca un texto común.

Después, la gobernadora puede firmarlo, vetarlo o dejar que se convierta en ley sin su firma.

La obligación actual solo aplica a sheriffs de condados que operan una cárcel o la contratan con una empresa privada .

. Las subvenciones de la ley SB 8 cubren costos que el gobierno federal no reembolsa, como salarios, equipos, capacitación y detención de reclusos bajo el acuerdo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.