Mario Edén Guerrero, constructor latino en Texas que votó por Trump: “El que viene a EE.UU. a trabajar no es un delincuente”

Mario Edén Guerrero trabaja en el rubro de la construcción en Texas. El empresario votó dos veces por Donald Trump y asegura que nunca imaginó que las políticas del presidente afectarían de esta manera a una industria de la que depende su actividad económica.

La pérdida de empleados que sufrió el constructor en Texas

En un informe, CNN documentó las dificultades que atraviesa Guerrero, propietario de una constructora en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas.

La constructora de Guerrero en el Valle del Río Grande reportó que su plantilla diaria colapsó de más de 250 trabajadores a un promedio de tan solo 30 a 50 obreros por jornada Imagen ilustrativa generada con IA

El empresario describe una caída considerable en la disponibilidad de mano de obra, que atribuye al miedo generado por las redadas migratorias y los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La situación repercute directamente en la capacidad de su compañía para avanzar con los proyectos inmobiliarios. Según explicó Guerrero, la construcción de viviendas y apartamentos requiere ahora mucho más tiempo que antes, mientras que la actividad general de la empresa se encuentra considerablemente reducida.

El constructor explicó que el temor no se limita a los horarios laborales ni a los lugares donde se realizan las obras. Según lo que observa, muchos trabajadores también evitan actividades cotidianas por miedo a encontrarse con agentes migratorios.

La dimensión del problema resulta especialmente visible en uno de los proyectos de la compañía, ubicado a pocos metros de la frontera entre Estados Unidos y México. El lugar, que debería mostrar una actividad constante de construcción, permanece prácticamente vacío.

CNN describió en su informe que los pocos empleados que todavía concurren a ese establecimiento prefieren no hablar frente a las cámaras. La preocupación por posibles redadas y por las consecuencias que una exposición pública podría tener sobre ellos y sus familias dificulta obtener testimonios directos.

Mario Edén Guerrero, el votante latino de Trump que cuestiona las redadas migratorias

El empresario se define como independiente y afirma que respaldó a Donald Trump en dos oportunidades. Su voto estuvo relacionado con la promesa de combatir la delincuencia y expulsar del país a quienes considera personas peligrosas, pero sostiene que esa política no debería alcanzar indiscriminadamente a quienes llegan a EE.UU. para trabajar.

“Cuando el señor Trump decía que iban a deportar a toda la gente mala, a las personas que pertenecen a pandillas, yo quería eso. Quiero que deporten a toda la gente mala. Pero, para mí, una persona que viene a EE.UU. a trabajar no es una persona mala”, expresó.

La escasez de mano de obra ha ralentizado la ejecución de proyectos inmobiliarios clave en la frontera con México Imagen ilustrativa generada con IA

Guerrero aseguró que el ambiente cotidiano en la comunidad cambió considerablemente y que percibe un clima de silencio y temor entre las personas que antes circulaban con mayor tranquilidad.

“Ya no hay vida. Es lo que escucho, que todo está muy callado. Es algo muy feo porque mucha de esta gente viene para poder poner un poquito de comida en la mesa”, indicó.

Donald Trump y el impacto económico de las redadas en la construcción de Texas

En el mismo informe, CNN citó un cálculo del American Immigration Council, según el cual, al cierre de 2024, más del 23% de las personas empleadas en el sector de la construcción de Texas se encontraban en situación migratoria irregular. El dato permite dimensionar por qué las dificultades relacionadas con la disponibilidad de trabajadores.

El empresario considera que las redadas migratorias de los últimos dos años, durante la administración Trump, contribuyeron a profundizar este escenario en el Valle del Río Grande. La reducción de trabajadores disponibles, además, se produce en un momento en el que las compañías ya enfrentan otras dificultades económicas.

Entre los factores que complican la actividad de su constructora, Guerrero mencionó:

El encarecimiento de los materiales : los aumentos en los insumos necesarios para desarrollar proyectos inmobiliarios reducen los márgenes de las empresas.

: los aumentos en los insumos necesarios para desarrollar proyectos inmobiliarios reducen los márgenes de las empresas. El combustible y el transporte : el precio del diésel repercute directamente en el traslado de los materiales hasta los lugares de construcción.

: el precio del diésel repercute directamente en el traslado de los materiales hasta los lugares de construcción. Los aumentos en distintos productos : el aluminio y los plásticos también se encuentran entre los materiales cuyos costos afectan a la compañía.

: el aluminio y los plásticos también se encuentran entre los materiales cuyos costos afectan a la compañía. La madera : el empresario señaló que las dificultades alcanzan prácticamente a todos los insumos utilizados en las obras.

: el empresario señaló que las dificultades alcanzan prácticamente a todos los insumos utilizados en las obras. La baja demanda inmobiliaria: la menor cantidad de familias que compran su primera vivienda agrega presión sobre la actividad comercial.

“Aunque dicen que no estamos en guerra, la guerra que está pasando con Irán está afectando el diésel, que afecta todo el transporte de nuestros materiales, y después también está afectando el aluminio y los plásticos”, señaló Guerrero.