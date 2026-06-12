Mundial 2026 en Texas: las cinco reglas de seguridad que el DPS pide cumplir a conductores y turistas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) compartió una serie de recomendaciones de cara al Mundial 2026. Las autoridades afirmaron que mantener la seguridad es una responsabilidad compartida, por lo que se coordinarán acciones con agencias estatales, locales y federales para garantizar la protección de residentes y turistas durante la competencia.

Mundial 2026 en Texas: cómo será el operativo del DPS en Dallas y Houston

En un comunicado oficial publicado el pasado martes 2 de junio, el director del DPS, Freeman F. Martin, afirmó que “Texas está orgulloso de recibir la Copa del Mundo” y explicó que se llevaron a cabo diversos “simulacros para garantizar un entorno seguro para residentes y visitantes”.

El DPS busca asegurar la seguridad en el estado, ante la gran cantidad de movimiento que se verá en las calles por el Mundial 2026 Instagram @texas_dps

Texas contará con dos sedes en la competición: el AT&T Stadium, renombrado por la FIFA como Dallas Stadium para el Mundial; y el NRG Stadium, que ahora llevará el nombre de Houston Stadium. En conjunto, albergarán 16 encuentros.

Por esto, Martin pidió a quienes asistan a los partidos o a los eventos para aficionados que permanezcan atentos y sigan al pie de la letra las cinco recomendaciones de seguridad de las autoridades.

1. La prohibición del DPS sobre el consumo de alcohol al volante

El DPS recuerda que está prohibido conducir por las calles y carreteras de Texas después de consumir alcohol. Se recomienda que quienes asistan a partidos o eventos relacionados con el Mundial planifiquen con anticipación cómo regresarán a sus hogares.

Entre las opciones sugeridas se encuentran los servicios de transporte por aplicación o la elección de un conductor designado.

El objetivo es reducir el riesgo de accidentes en un contexto de mayor circulación de personas y vehículos cerca de los estadios y las zonas de reunión de aficionados, como los FIFA Fan Festival.

2. La regla del DPS sobre los elementos de distracción

La ley de Texas prohíbe leer, escribir o enviar mensajes de texto mientras se maneja. Los conductores deben mantener toda su atención en la carretera para reducir el riesgo de accidentes.

El uso del teléfono solo está permitido cuando el vehículo está detenido. Además, el DPS recomienda eliminar cualquier otra distracción dentro del coche para mejorar la seguridad y mantener una circulación fluida.

3. La norma de desplazamiento o reducción de velocidad

El DPS exige a los conductores cambiar de carril o reducir la velocidad cuando se acercan a vehículos de emergencia detenidos al costado de la carretera con las luces encendidas.

La norma incluye patrullas, ambulancias, camiones de bomberos, vehículos del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) y grúas.

Además, el organismo recomienda aplicar esta misma precaución cuando haya personas detenidas al costado de la carretera. El objetivo es proteger a quienes trabajan o permanecen cerca de la vía y evitar accidentes.

4. El uso obligatorio del cinturón en el auto

Todos los ocupantes de un vehículo deben llevar puesto el cinturón de seguridad. El DPS señala que este es el elemento más efectivo para aumentar las posibilidades de supervivencia en caso de un choque.

Se recomienda que residentes y turistas se abrochen correctamente el cinturón antes de iniciar cualquier viaje por las rutas del estado. Durante el Mundial, los controles se reforzarán, especialmente en zonas de construcción o con condiciones climáticas adversas.

Texas será sede de 16 encuentros en la Copa del Mundo, por lo que seguir las normas de seguridad será clave ante la llegada masiva de turistas

5. Vigilancia del entorno y reporte de sospechas al DPS

Las autoridades piden a la población que esté atenta a su entorno y reporte actividades sospechosas mediante la aplicación iWatchTexas. Esta herramienta permite enviar información a la policía para prevenir posibles delitos o amenazas antes de que ocurran, aunque no reemplaza al número de emergencias 911.

Durante el Mundial, uno de los focos principales de seguridad será la prevención de la trata de personas. El DPS advierte que este delito puede aumentar en eventos con grandes concentraciones de público.

Entre las señales de alerta se incluyen la falta de control de la persona sobre su dinero o teléfono, desconocimiento del lugar donde se encuentra, lesiones visibles o ropa inadecuada para el clima o la edad.

Calendario del Mundial 2026 en Texas: partidos en Dallas y Houston