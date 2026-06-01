Arranca el Mundial 2026 en Texas y miles de trabajadores migrantes podrían perder su licencia por la ley de food trucks

La entrada en vigor de un sistema de licencias para vehículos de comida (food trucks) genera un obstáculo para los migrantes ilegales que trabajan como vendedores en Texas. Este cambio normativo ocurrirá al mismo tiempo en que el estado recibirá a miles de aficionados por el Mundial 2026 en las sedes de Dallas y Houston.

Ley HB 2844 en Texas: qué cambia para los food trucks durante el Mundial 2026

El Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) determinó que desde el pasado 1° de mayo los solicitantes deben demostrar su “presencia legal” en Estados Unidos para obtener las habilitaciones de empleo.

Para vender comida durante el Mundial 2026 en Texas, los trabajadores deben demostrar su presencia legal en EE.UU. Unsplash

Esta medida no solo alcanza a los vendedores de comida, sino también a electricistas, contratistas, conductores, cosmetólogos, peluqueros y barberos.

La FIFA confirmó que Texas será sede de 16 encuentros de la Copa del Mundo 2026. El Houston Stadium albergará siete partidos entre el domingo 14 de junio y el sábado 4 de julio; mientras que el Dallas Stadium recibirá nueve juegos hasta el martes 14 de julio.

La obligatoriedad de la licencia estatal comenzará el miércoles 1° de julio, fecha que coincide con el desarrollo de las fases de eliminación directa en ambas ciudades.

La ley HB 2844 establece que ningún individuo podrá operar un vehículo de comida sin contar con una licencia de la oficina del Estado.

La HB 2844 establece que los interesados en obtener el permiso deben entregar un formulario con nombre, domicilio y teléfono. Asimismo, se requiere presentar los datos del vehículo, que incluyen el número de la placa, la descripción de la unidad, el número de identificación y el registro de la propiedad.

Arlington limita permisos para vendedores cerca del Dallas Stadium durante el Mundial 2026

En Arlington, existen limitaciones adicionales para el comercio en el distrito de entretenimiento durante los días de competencia. Según informó la ciudad, se suspenderán los permisos para eventos en el exterior y la venta de alimentos fuera de los locales habituales desde el día previo a los encuentros.

Esta medida se aplicará en el área entre Center Street, Lamar Boulevard, Ballpark Way y Division Street. Esto implica que los food trucks no tendrán permiso de operar en este perímetro en las fechas señaladas.

Las autoridades de la localidad manifestaron: “Los vendedores deben cumplir con las normas municipales. Se les recomienda ponerse en contacto con antelación con los Servicios de Planificación y Desarrollo y con su división de Servicios de Salud para asegurarse de que cuentan con todo lo necesario para tener éxito”.

Food trucks en Texas: categorías, inspecciones y requisitos de la nueva licencia

La ley HB 2844 remarca que el Estado realizará una clasificación de los vendedores en tres grupos.

Tipo I : corresponde a quienes venden alimentos preenvasados

: corresponde a quienes venden alimentos preenvasados Tipo II : abarca a aquellos que realizan una preparación con límites

: abarca a aquellos que realizan una preparación con límites Tipo III: incluye a quienes cocinan y sirven platos desde los vehículos.

De los 104 partidos del Mundial 2026, 16 se llevarán a cabo en Texas dallasfwc26 - FIFA

La oficina debe realizar una inspección de salud dentro de un plazo máximo de 14 días tras la recepción de la solicitud de la licencia. La ley prohíbe emitir una licencia si el vehículo no supera esta revisión de sanidad o si los trabajadores no tienen un estatus legal.

Calendario del Mundial 2026 en Texas: partidos en Houston y Arlington

Texas será uno de los estados protagonistas de la Copa del Mundo 2026 y los días y horarios de sus encuentros ya fueron confirmados por la FIFA.