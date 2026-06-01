Arranca el Mundial 2026 en Texas y miles de trabajadores migrantes podrían perder su licencia por la ley de food trucks
El nuevo esquema obligatorio para vendedores móviles entra en vigor durante la fase decisiva del torneo, con impacto en Houston, Arlington y los controles sanitarios
- 4 minutos de lectura'
La entrada en vigor de un sistema de licencias para vehículos de comida (food trucks) genera un obstáculo para los migrantes ilegales que trabajan como vendedores en Texas. Este cambio normativo ocurrirá al mismo tiempo en que el estado recibirá a miles de aficionados por el Mundial 2026 en las sedes de Dallas y Houston.
Ley HB 2844 en Texas: qué cambia para los food trucks durante el Mundial 2026
El Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) determinó que desde el pasado 1° de mayo los solicitantes deben demostrar su “presencia legal” en Estados Unidos para obtener las habilitaciones de empleo.
Esta medida no solo alcanza a los vendedores de comida, sino también a electricistas, contratistas, conductores, cosmetólogos, peluqueros y barberos.
La FIFA confirmó que Texas será sede de 16 encuentros de la Copa del Mundo 2026. El Houston Stadium albergará siete partidos entre el domingo 14 de junio y el sábado 4 de julio; mientras que el Dallas Stadium recibirá nueve juegos hasta el martes 14 de julio.
La obligatoriedad de la licencia estatal comenzará el miércoles 1° de julio, fecha que coincide con el desarrollo de las fases de eliminación directa en ambas ciudades.
La ley HB 2844 establece que ningún individuo podrá operar un vehículo de comida sin contar con una licencia de la oficina del Estado.
La HB 2844 establece que los interesados en obtener el permiso deben entregar un formulario con nombre, domicilio y teléfono. Asimismo, se requiere presentar los datos del vehículo, que incluyen el número de la placa, la descripción de la unidad, el número de identificación y el registro de la propiedad.
Arlington limita permisos para vendedores cerca del Dallas Stadium durante el Mundial 2026
En Arlington, existen limitaciones adicionales para el comercio en el distrito de entretenimiento durante los días de competencia. Según informó la ciudad, se suspenderán los permisos para eventos en el exterior y la venta de alimentos fuera de los locales habituales desde el día previo a los encuentros.
Esta medida se aplicará en el área entre Center Street, Lamar Boulevard, Ballpark Way y Division Street. Esto implica que los food trucks no tendrán permiso de operar en este perímetro en las fechas señaladas.
Las autoridades de la localidad manifestaron: “Los vendedores deben cumplir con las normas municipales. Se les recomienda ponerse en contacto con antelación con los Servicios de Planificación y Desarrollo y con su división de Servicios de Salud para asegurarse de que cuentan con todo lo necesario para tener éxito”.
Food trucks en Texas: categorías, inspecciones y requisitos de la nueva licencia
La ley HB 2844 remarca que el Estado realizará una clasificación de los vendedores en tres grupos.
- Tipo I: corresponde a quienes venden alimentos preenvasados
- Tipo II: abarca a aquellos que realizan una preparación con límites
- Tipo III: incluye a quienes cocinan y sirven platos desde los vehículos.
La oficina debe realizar una inspección de salud dentro de un plazo máximo de 14 días tras la recepción de la solicitud de la licencia. La ley prohíbe emitir una licencia si el vehículo no supera esta revisión de sanidad o si los trabajadores no tienen un estatus legal.
Calendario del Mundial 2026 en Texas: partidos en Houston y Arlington
Texas será uno de los estados protagonistas de la Copa del Mundo 2026 y los días y horarios de sus encuentros ya fueron confirmados por la FIFA.
- 14 de junio: Alemania vs. Curazao (Grupo E) a las 12 hs (hora del Centro de EE.UU.) en Houston.
- 14 de junio: Países Bajos vs. Japón (Grupo F) a las 15 hs en Dallas.
- 17 de junio: Portugal vs. RD Congo (Grupo K), 12 hs en Houston.
- 17 de junio: Inglaterra vs. Croacia (Grupo L), 15 hs en Dallas.
- 20 de junio: Países Bajos vs. Suecia (Grupo F), 12 hs en Houston.
- 22 de junio: Argentina vs. Austria (Grupo J), 12 hs, Dallas.
- 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K), 12 hs, Houston.
- 25 de junio: Japón vs. Suecia (Grupo F), 18 hs, Dallas.
- 26 de junio: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H), 19 hs, Houston.
- 27 de junio de 2026: Jordania vs. Argentina (Grupo J), 21 hs, Dallas.
- 29 de junio, partido de 16avos de final, Houston.
- 30 de junio, dieciseisavos de final, Dallas.
- 3 de julio: dieciseisavos de final, Dallas.
- 4 de julio, octavos de final, Houston.
- 6 de julio: octavos de final, Dallas.
- 14 de julio, semifinal, Dallas.
Otras noticias de Deportes USA
Confirmado. La lista oficial de México y el Vasco Aguirre para el Mundial 2026
La Tri tiene sus elegidos. Ecuador hace oficial su lista de convocados para el Mundial 2026 y ya se empieza a concentrar en EE.UU.
Futuro en juego. Continúa la lucha por mantener a los Bears en Illinois: la ley que los liberaría de impuestos
- 1
Desregulación del mercado inmobiliario: cuáles son los cambios en el proyecto que se presentará en junio
- 2
Renunció el primer presidente del nuevo ente regulador de la energía
- 3
El impactante cambio físico de Walas: bajó 18 kilos y contó cómo fue el tratamiento que transformó su vida
- 4
Un perro antidrogas se abalanzó sobre el bolsillo de un vicealmirante durante una ceremonia de la Armada en Chile