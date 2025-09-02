Muy buenas noticias para Texas: el beneficio que anunció Greg Abbott a partir de octubre de 2025

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que en octubre se pondrá en marcha una medida clave para miles de jóvenes que buscan acceder a estudios de grado. Se trata de la Semana de Solicitud Universitaria Gratuita, que permitirá a los estudiantes postularse a instituciones públicas sin pagar la cuota de admisión.

El anuncio de Greg Abbott para los estudiantes de Texas

La iniciativa, inédita en el Estado de la Estrella Solitaria, apunta a eliminar barreras económicas y abrir nuevas oportunidades educativas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la Semana de Solicitud Universitaria Gratuita Alex Brandon - AP

Al anunciar la Semana de Solicitud Gratuita para la Universidad, Abbott explicó que “Texas prioriza las oportunidades para que los estudiantes obtengan la mejor educación que necesitan para tener éxito en empleos bien remunerados y de alta demanda después de graduarse”.

En un comunicado oficial, el mandatario remarcó que durante esta semana los texanos “podrán solicitar ingreso a sus universidades preferidas sin costo”, una medida pensada para dar frutos a mediano plazo, ya que “al apoyar a nuestros estudiantes hoy, estamos invirtiendo en un Texas más fuerte para el futuro”.

Cuándo será la Semana de la Solicitud Gratuita para la Universidad en Texas

El programa tendrá su primera edición del 13 al 19 de octubre de 2025. Desde entonces, está previsto que se repita todos los años en la misma fecha: la segunda semana completa de octubre, de lunes a domingo.

Podrán participar todos los residentes de Texas que realicen su trámite a través de ApplyTexas, la plataforma oficial de admisiones. Esto incluye tanto a quienes aspiran a ingresar por primera vez a la universidad como a los estudiantes que buscan transferirse desde otra institución.

La Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) es la universidad más grande de esa ciudad UTSA

Cómo funciona el beneficio y los requisitos para acceder

La Semana de Solicitud Gratuita fue creada a partir del Proyecto de Ley del Senado 2231. Según esta norma, todas las universidades públicas del estado deben eximir del pago de la cuota de admisión a los residentes que se postulen a programas de pregrado mediante la plataforma de admisiones ApplyTexas.

El comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas (THECB, por sus siglas en inglés), Wynn Rosser, explicó la importancia del programa: “Además del ahorro de costos, combinado con otras herramientas disponibles para los texanos para planificar y alcanzar metas educativas y profesionales, la semana de solicitud gratuita elimina una barrera para que más estudiantes puedan dar su primer paso hacia la educación superior”.

El beneficio aplica a todos los residentes de Texas que cumplan con los requisitos de admisión y realicen la solicitud por medio de ApplyTexas.

Para dudas específicas sobre residencia o requisitos adicionales, el gobierno puso a disposición en la web las Pautas de Residencia de Texas, donde se aclaran los criterios que determinan la elegibilidad.

La medida apunta a impulsar el acceso a universidades públicas Eric Gay - AP

Otras herramientas disponibles para estudiantes en Texas

El anuncio no se limitó a la exención de pagos. La medida se complementa con otros programas diseñados para facilitar el acceso a la educación superior de los texanos:

My Texas Future : una plataforma digital que conecta a los estudiantes con recursos académicos y de orientación profesional . Permite identificar intereses, explorar carreras, planificar estudios y acceder a información sobre ayuda financiera. Los usuarios pueden crear cuentas, guardar preferencias y hablar con asesores.

: una que . Permite identificar intereses, explorar carreras, planificar estudios y acceder a información sobre ayuda financiera. Los usuarios pueden crear cuentas, guardar preferencias y hablar con asesores. ApplyTexas : el sistema centralizado de admisiones , donde se realizan las solicitudes a universidades públicas.

: el , donde se realizan las solicitudes a universidades públicas. Admisiones Directas: un mecanismo que otorga a los estudiantes una lista de instituciones participantes donde pueden calificar para la admisión de manera anticipada.