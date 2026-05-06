Texas pide ayuda federal por tormentas severas: quiénes podrían acceder a préstamos de desastre

El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una solicitud a la Small Business Administration (SBA, por sus siglas en inglés) con el objetivo de obtener una declaración de desastre que permita activar apoyos económicos en varias comunidades del norte de Texas. El pedido surge después de que fenómenos meteorológicos severos causaron daños materiales en viviendas, negocios e infraestructura local.

Texas pide ayuda a autoridades federales tras daños por clima extremo en el norte

El gobierno estatal detalló que la solicitud se centra en condados afectados por tormentas severas que incluyeron vientos fuertes, granizo y lluvias intensas. De acuerdo con el comunicado oficial, esta acción busca que la agencia federal evalúe las pérdidas y habilite programas de financiamiento para recuperación económica.

Este tipo de declaración federal resulta clave cuando los recursos locales no cubren la magnitud de los daños registrados Julio Cortez - AP

El gobierno estatal explicó que este tipo de declaración es importante cuando los recursos locales no cubren la magnitud de los daños registrados en una región específica. “Las fuertes tormentas que azotaron Texas la semana pasada han dejado a muchos texanos en una situación de gran dificultad”, declaró Abbott.

Quiénes recibirían el apoyo federal en Texas

Residentes, propietarios de viviendas, arrendatarios y pequeñas empresas podrían acceder a préstamos de bajo interés administrados por la agencia federal. Estos recursos financieros están diseñados para:

Cubrir reparaciones

Reemplazar bienes dañados

Recuperar operaciones comerciales afectadas

Un frente frío provocó tormentas severas en el norte de Texas, especialmente en el área de Dallas-Fort Worth Julio Cortez - AP

Por ahora no hay un trámite abierto; sin embargo, la elegibilidad dependería de la evaluación final que realice la agencia federal para determinar si los daños cumplen con los criterios establecidos para activar estos programas. El proceso incluye la verificación de pérdidas y el análisis de la capacidad de recuperación de cada solicitante.

Abbott enfatizó que todos los texanos pueden enviar sus reportes de daños para ampliar el análisis. “Pueden hacerlo en línea en damage.tdem.texas.gov y se les recomienda visitar el Portal de Desastres de TDEM en disaster.texas.gov para obtener información sobre condiciones climáticas severas”, se lee en el comunicado.

Tormentas con granizo y vientos en el norte de Texas

Un frente frío provocó tormentas severas en el norte de Texas, especialmente en el área de Dallas-Fort Worth. Estas condiciones se desarrollaron a partir de un sistema meteorológico activo que avanzó por la región con lluvias intensas y cambios bruscos de temperatura.

Un frente frío provocó daños en la infraestructura de Texas @TDEM

Según San Antonio Express-News, el mismo sistema generó un riesgo moderado de tormentas severas en el norte del estado, lo que provocó granizo de gran tamaño y vientos capaces de causar daños materiales en viviendas y vehículos. Estas condiciones forman parte de un patrón de clima activo que ha dejado lluvias por encima del promedio en varias ciudades texanas.

Por su parte, The Guardian reportó que tormentas intensas en la región central de Estados Unidos incluyeron un tornado que impactó zonas de Texas. Hubo daños estructurales y personas lesionadas, además de episodios de granizo extremo que afectaron infraestructura y vehículos.