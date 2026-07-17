Clima de hoy en EE.UU.: inundaciones en Texas, humo en Nueva York y vigilancia por desarrollo tropical en Florida

El panorama meteorológico para este viernes 17 de julio estará marcado por varios frentes de riesgo en distintos puntos de Estados Unidos. Mientras el sur de Texas y Florida continuan bajo la amenaza de lluvias intensas, en Nueva York el calor y el humo todavía son protagonistas en amplias zonas del territorio.

Inundaciones: Texas Big Bend enfrenta nuevas lluvias torrenciales

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el sistema de baja presión ubicado sobre la región de Texas Big Bend se desplazará lentamente hacia el noroeste durante este viernes.

Satélite De La NOAA Hoy

Aunque ese movimiento reducirá gradualmente la cobertura de lluvias durante el fin de semana sobre el centro del estado, todavía favorecerá la formación de núcleos de precipitaciones muy intensas.

El organismo anticipó que continuarán en desarrollo áreas aisladas con lluvias torrenciales cerca de Texas Big Bend, una situación que agravará las inundaciones provocadas por varios días consecutivos de precipitaciones extremas. La lenta evolución del sistema mantendrá una gran cantidad de humedad disponible, lo que incrementará el peligro de nuevas crecidas repentinas.

El pronóstico también indicó que las tormentas asociadas al monzón seguirán entre este viernes y el sábado sobre la región de Four Corners, con un avance de norte a sur. Estos episodios podrán producir inundaciones repentinas localizadas y algunos fenómenos severos aislados.

Florida bajo seguimiento por lluvias y posible desarrollo tropical

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), se mantendrá bajo seguimiento un área que se extenderá desde las aguas del golfo frente a Florida Big Bend, cruzará la península y alcanzará las costas de Georgia y Carolina del Sur. Durante el fin de semana podría formarse una zona de baja presión, aunque por ahora la probabilidad de desarrollo tropical seguirá baja durante los próximos siete días.

Los especialistas indicaron que actualmente no existe una amenaza inmediata ni un centro de baja presión definido. Sin embargo, una vez que ese sistema logre organizarse, será posible precisar mejor su evolución y los impactos que podría generar sobre la región.

Independientemente de que el sistema alcance características tropicales, el pronóstico anticipa lluvias de tipo tropical sobre el norte de Florida y otros sectores del sureste del país norteamericano.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantiene bajo seguimiento una perturbación que se extiende desde el Golfo de México hasta las costas de Georgia y Carolina del Sur, con previsión de lluvias de tipo tropical para el norte de Florida NWS

Humo de Canadá en Nueva York: siguen las alertas por mala calidad del aire

Según Fox Weather, el humo generado por los incendios forestales activos en Canadá continuará este viernes sobre Nueva York y a otras ciudades del noreste de Estados Unidos, donde permanecerán vigentes las alertas por mala calidad del aire. Más de 130 millones de personas seguirán bajo algún tipo de advertencia debido a la elevada concentración de partículas en suspensión.

La presencia de humo también impactará a otras grandes ciudades como Chicago, Filadelfia y Pittsburgh, mientras que las peores condiciones continuarán en los estados más cercanos a la frontera canadiense.

Los meteorólogos explicaron que el humo permanecerá atrapado sobre la región por los vientos del noroeste que seguirán al paso de un frente frío, lo que mantendrá la nube de partículas en desplazamiento desde Canadá hacia el noreste del país norteamericano.

No obstante, los pronósticos señalan que un nuevo sistema de baja presión modificará la dirección de los vientos durante el fin de semana, y favorecerá la dispersión gradual del humo. Si esa evolución se confirma, Nueva York, la región de los Grandes Lagos, el Valle de Ohio y el noreste comenzarán a recuperar cielos más despejados y una mejor calidad del aire.

Tormentas severas amenazan desde las Montañas Rocosas hasta los Apalaches

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), este viernes existirá un riesgo marginal de tormentas severas en varios sectores del país norteamericano. Las condiciones más favorables abarcarán partes del oeste de Montana, el norte de Idaho, la región de los Grandes Lagos y un amplio corredor que irá desde el Valle de Ohio hasta los Apalaches del Sur.

En las Montañas Rocosas del Norte, la combinación de humedad monzónica, calentamiento diurno y vientos favorables permitirá que algunas tormentas alcancen mayor organización durante la tarde. Los fenómenos más intensos podrán generar ráfagas dañinas y caída aislada de granizo.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha identificado un corredor de riesgo marginal que abarca desde las Montañas Rocosas hasta los Apalaches, con potencial de ráfagas dañinas y caída de granizo SPC

Más hacia el este, un frente frío favorecerá el desarrollo de tormentas durante la tarde y la noche sobre:

Minnesota.

Wisconsin.

La península superior de Michigan.

El organismo también prevé tormentas dispersas entre Indiana, Ohio, el este de Kentucky, Tennessee, el oeste de las Carolinas y el norte de Georgia, donde el aire cálido y muy húmedo favorecerá la aparición de ráfagas intensas en algunos sistemas convectivos.

Calor extremo en EE.UU.: máximas de hasta 100°F en el norte

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las altas temperaturas persistirán durante varios días sobre las Grandes Llanuras del Norte y la región de los Grandes Lagos. Las máximas volverán a ubicarse entre los 90°F y los primeros 100°F (32°C a 38°C), acompañadas por elevados niveles de humedad que incrementarán la sensación térmica.

El calor también persistirá durante este viernes en el norte del Atlántico Medio, donde todavía se esperan temperaturas de tres dígitos antes de que el ingreso de un frente frío permita un descenso térmico durante el fin de semana.

Además del calor, continuará vigente otro problema ambiental importante. El humo proveniente de los incendios forestales de Canadá seguirá desplazándose hacia el noreste de Estados Unidos, por lo que permanecerán activas alertas por mala calidad del aire desde el Medio Oeste Superior y la región de los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra.