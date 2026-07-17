Noticias de Texas, hoy: el nuevo nombramiento de Abbott para “proteger la integridad de las elecciones”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el nombramiento de Robert Howden como nuevo secretario de Estado. La decisión, presentada con el objetivo de mantener la integridad de las elecciones por el mandatario, coloca a uno de sus colaboradores de mayor confianza al frente de una oficina estratégica para el funcionamiento institucional.

Abbott nombró a Robert Howden como nuevo secretario de Estado de Texas

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la oficina del gobernador, Howden se convertirá en el 116° secretario de Estado de Texas a partir del 18 de julio. “Ha servido con distinción en las administraciones de cuatro gobernadores republicanos”, destacó Abbott.

Robert Howden cuenta con más de 30 años de trayectoria política en Texas Texas State Directory

Además, el republicano destacó su experiencia en el servicio público y aseguró que está preparado para “proteger la integridad de las elecciones”: “Texas se beneficiará de su distinguido liderazgo”.

Quién es Robert Howden, el nuevo secretario de Estado de Texas

Hasta ahora, Howden se desempeñaba como asesor y director de Asuntos Legislativos de la oficina del gobernador. En ese cargo participó en la coordinación de iniciativas legislativas y se encargó de manejar el vínculo entre el Poder Ejecutivo y los legisladores estatales.

Su trayectoria incluye más de tres décadas de experiencia en la política texana. Antes de incorporarse al equipo de Abbott, trabajó como consultor independiente en asuntos públicos y legislativos.

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También ocupó cargos relevantes durante la gestión del exgobernador Rick Perry, cuando fue director de Comunicaciones y asesor. Además, participó en proyectos relacionados con el desarrollo económico del estado y dirigió la filial texana de la Federación Nacional de Empresas Independientes.

Howden cuenta además con experiencia en organizaciones académicas y comunitarias. Actualmente, es integrante del Comité Ejecutivo del Consejo del Rector de la Universidad de Texas en Austin y formó parte de distintas juntas y organismos vinculados con la educación y el desarrollo cívico.

Qué funciones tendrá Howden sobre las elecciones de Texas

Uno de los aspectos más relevantes del cargo es que el secretario de Estado actúa como la máxima autoridad electoral de Texas. Entre sus responsabilidades, se encuentran la coordinación con los funcionarios de los distintos condados, la supervisión de los procesos administrativos vinculados con las votaciones y la aplicación uniforme de las leyes electorales en todo el estado.

Al anunciar el nombramiento, Abbott sostuvo que la experiencia de Howden en el ámbito legislativo y gubernamental será clave para fortalecer la administración estatal y garantizar la correcta implementación de las normas electorales.

Greg Abbott destacó las cualidades de Robert Howden tras nombrarlo como secretario de Estado Facebook Greg Abbott

Además, de acuerdo con Fox 7 Austin, la función de secretario de Estado va mucho más allá de las elecciones. La oficina también administra los registros comerciales y empresariales oficiales que deben presentarse ante el gobierno estatal.

Asimismo, como funcionario a cargo de este rol, Howden se encargará de publicar regulaciones gubernamentales, certificar documentos oficiales, designar notarios públicos y custodiar el sello oficial del estado de Texas. Otra de las tareas centrales es actuar como principal enlace del gobernador para los asuntos fronterizos y la relación con México, un tema de especial relevancia para Texas debido a su extensa frontera internacional.