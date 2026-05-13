Asilo en EE.UU.: el nuevo cobro anual de US$100 del Uscis que puede hacerte perder el permiso de trabajo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó a los solicitantes de asilo que están obligados a pagar una tarifa anual de 100 dólares y que, de no cubrir la cuota, podrían sufrir el rechazo del trámite y la pérdida de su permiso de trabajo.

La cuota anual de asilo que entra en vigor en mayo de 2026

A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) advirtió que en la ley H.R. 1 se estableció una tarifa anual de asilo que debe cubrirse mientras la solicitud permanezca pendiente.

El Uscis advirtió que los solicitantes de asilo deben pagar una cuota anual de US$100 Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con la norma, si un extranjero no paga el monto dentro de los 30 días posteriores a la notificación de Uscis, la agencia rechazará su solicitud. Una vez que el trámite de asilo es rechazado, se pierde la posibilidad del permiso de trabajo y, si el migrante no tiene otra protección legal, las autoridades pueden iniciar un proceso de deportación.

La norma final que dispuso el DHS a partir de la ley H.R. 1 entra en vigor el próximo 29 de mayo.

La tarifa anual de US$100 aplica para solicitudes de asilo, no para personas

El Uscis explicó que la aprobación de la tarifa anual de asilo responde a la necesidad de aumentar la financiación de las operaciones de control migratorio. Además, se aclaró que la cuota se paga por solicitud, no por persona.

Esto quiere decir que si una familia presenta el formulario I-589, solo debe pagar US$100 por ese documento y no abonar el monto por cada uno de los miembros que solicitan el beneficio.

Cómo pagar los trámites del Uscis en Estados Unidos

Al respecto, el estudio de abogados Rachel Einbund, especializado en inmigración, recordó que anteriormente las solicitudes de asilo eran gratuitas, pero tras la modificación todos los candidatos que solicitaron la protección, independientemente de cómo o cuándo hayan iniciado su trámite, deben cubrir la tarifa.

El cobro aplica un año después de la fecha en que se recibió la solicitud de asilo y debe realizarse anualmente hasta que se tome una decisión final sobre el caso.

Cómo pagar la cuota de asilo al Uscis en EE.UU.

Muchos migrantes ya comenzaron a recibir la notificación para pagar la cuota de asilo, por lo que tienen un máximo de 30 días para realizar el proceso. Estos son los pasos a seguir:

Ir a la página de Uscis y crear una cuenta o iniciar sesión.

Indicar el número A y el número de recibo.

Realizar el pago con tarjeta de crédito o débito o transferencia bancaria.

Guardar el recibo que confirma el pago de la tarifa.

Según la ley, la cuota anual es obligatoria para todos los solicitantes de asilo, sin importar su condición económica Unsplash

La firma legal advierte que, actualmente, no existen exenciones ni descuentos para la cuota anual. Todos los solicitantes, sin importar su situación económica, deben pagar US$100 al año.

Recomendaciones de abogados para tramitar el asilo ante el Uscis

Según Univision, ocho de cada diez solicitudes de asilo que llegan al final de su juicio en la corte migratoria son rechazadas y reciben una orden de deportación. De ahí la importancia de cumplir con todo lo necesario para evitar un rechazo antes de la resolución final.

En ese sentido, el abogado migratorio Hugo Olvera dijo que es imprescindible cumplir con cualquier petición de la agencia, incluyendo la cuota anual. En ese sentido, enfatizó que se deben mantener actualizados los datos ante el Uscis de manera que la agencia pueda ponerse en contacto con el migrante en caso de ser necesario.