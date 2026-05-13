Buenas noticias para venezolanos en Texas: United Airlines reanudará los vuelos directos a Caracas desde Houston

Después de casi una década sin conexiones aéreas directas entre Houston y Caracas, una de las principales aerolíneas de Estados Unidos anunció planes para reanudar la ruta. El anuncio genera expectativa especialmente entre la comunidad venezolana que vive en Texas, ya que permitirá reducir tiempos de traslado y evitar escalas para llegar al país sudamericano.

El regreso de los vuelos directos entre Houston y Caracas

Según informó el Houston Chronicle, United Airlines retomará los vuelos sin escalas entre el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas a partir del próximo 11 de agosto. Con esta decisión, la compañía pondrá fin a una suspensión que se había extendido por casi nueve años.

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, subrayó que la ruta será fundamental para el traslado de especialistas del sector petrolero

La aerolínea había interrumpido esta conexión en junio de 2017, después de haber operado la ruta durante más de dos décadas. El retorno del servicio representa un paso significativo para los viajeros frecuentes entre Estados Unidos y Venezuela, especialmente para quienes residen en Texas y mantenían vínculos con el país sudamericano.

El itinerario previsto contempla vuelos diarios entre ambas ciudades. De acuerdo con el comunicado citado por el Houston Chronicle, el avión despegaría desde Houston todos los días a las 23.45 horas y aterrizaría en Caracas a las 5.30 horas.

La salida desde la capital venezolana sería a las 8 horas, mientras que el arribo al aeropuerto de Houston está programado para las 00.30 horas.

Para operar esta conexión, United Airlines utilizará aeronaves Boeing 737 MAX 8. Sin embargo, la empresa aclaró que el inicio oficial de los vuelos todavía depende de aprobaciones gubernamentales.

Una conexión estratégica para Texas y Venezuela

La reanudación de esta ruta fue celebrada tanto por autoridades locales como nacionales, quienes consideran que el enlace aéreo tendrá impacto económico y empresarial.

La flota de aviones de American Airlines para el Mundial 2026

Uno de los pronunciamientos más relevantes llegó por parte del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, quien vinculó directamente el regreso de los vuelos con la actividad petrolera entre ambos países.

“Este vuelo específico será fundamental para transportar trabajadores del sector petrolero hacia el país mientras Estados Unidos y Venezuela trabajan juntos para expandir la producción y generar nuevas oportunidades económicas”, expresó el funcionario en una declaración reproducida por el periódico texano.

Houston es considerada uno de los principales centros energéticos de Estados Unidos, por lo que el restablecimiento de los vuelos directos con Caracas adquiere una relevancia adicional para las compañías vinculadas al petróleo y al gas. La conexión aérea facilitará los desplazamientos de ejecutivos, técnicos y trabajadores especializados que operan entre ambos territorios.

El Aeropuerto Intercontinental George Bush refuerza su posición como puerta de entrada a Sudamérica para el mercado corporativo de Texas KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

Otra aerolínea norteamericana ya había retomado operaciones hacia Venezuela

El anuncio de United Airlines no fue el primero relacionado con la recuperación de vuelos entre Estados Unidos y Venezuela. American Airlines también había restablecido en marzo sus vuelos directos entre ambos países con una conexión entre Miami y Caracas.

Ese antecedente, según las autoridades, mostró señales de una gradual reapertura del mercado aéreo venezolano para compañías estadounidenses, después de años marcados por restricciones operativas y tensiones diplomáticas.