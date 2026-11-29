El condado de Dallas todavía no se sumó al acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), según el recuento al 26 de noviembre de 2026. La ley estatal fija el 1° de diciembre de 2026 como límite para que los alguaciles con cárcel firmen uno. En la ciudad, el Departamento de Policía ya había rechazado en octubre de 2025 una fuerza de tarea con el ICE.

Ley SB 8 en Texas: quiénes deben firmar el 287(g) con el ICE

Según el texto de la ley, los alguaciles de condados con cárcel, propia o contratada, deben solicitar y firmar un acuerdo de aplicación de la ley migratoria.

La norma entró en vigor el 1° de enero de 2026 . El plazo para cumplirla vence el 1° de diciembre de 2026 .

. El plazo para cumplirla . Si el alguacil solicita el acuerdo y no lo obtiene, debe repetir el pedido al menos una vez al año y enviar al fiscal general pruebas de sus intentos.

19 condados de Texas, entre ellos Dallas y El Paso, siguen sin firmar el acuerdo migratorio 287(g) Fotomontaje realizado con IA

Condados de Texas con acuerdo 287(g): cuántos firmaron y cuáles faltan

Al 26 de noviembre, 235 de los 254 condados de Texas se habían sumado al menos a un modelo del programa.

se habían sumado al menos a un modelo del programa. La ley no impone un modelo específico . Los alguaciles pueden elegir entre tres:

. Los alguaciles pueden elegir entre tres: Cárceles: oficiales designados identifican y procesan a extranjeros deportables con cargos penales pendientes o en curso.

oficiales designados identifican y procesan a extranjeros deportables con cargos penales pendientes o en curso.

Fuerza de tarea: los oficiales tienen autoridad migratoria limitada durante el patrullaje o en operativos conjuntos.

los oficiales tienen autoridad migratoria limitada durante el patrullaje o en operativos conjuntos.

Órdenes administrativas: los oficiales ejecutan órdenes contra extranjeros que ya están bajo custodia.

19 condados de Texas, entre ellos Dallas y El Paso, siguen sin firmar el acuerdo migratorio 287(g) Flickr (usicegov)

Policía de Dallas y ICE: por qué rechazó la oferta de US$25 millones

El ICE ofreció US$25 millones al Departamento de Policía de Dallas . El jefe, Daniel Comeaux, rechazó usar a sus oficiales para ubicar o detener a sospechosos de infracciones migratorias junto con agentes federales.

. El jefe, Daniel Comeaux, rechazó usar a sus oficiales para ubicar o detener a sospechosos de infracciones migratorias junto con agentes federales. Comeaux dijo que el departamento colabora con autoridades federales para perseguir a fugitivos violentos y narcotraficantes, y que no impedirá que otra agencia actúe legalmente en la ciudad.

para perseguir a fugitivos violentos y narcotraficantes, y que no impedirá que otra agencia actúe legalmente en la ciudad. El alcalde Eric Johnson pidió revisar la decisión . En un mensaje escrito, sostuvo que los fondos permitirían contratar más policías sin afectar el presupuesto municipal.

. En un mensaje escrito, sostuvo que los fondos permitirían contratar más policías sin afectar el presupuesto municipal. El concejal Jaime Resendez, del distrito 5, criticó el mensaje y, con otros tres concejales, afirmó que esa fuerza de tarea traicionaría la confianza de las comunidades.

Qué hay detrás del rechazo del Sheriff de Dallas

La SB 8 se aplica a los alguaciles de condados que operan una cárcel o contratan a un privado para hacerlo.

que operan una cárcel o contratan a un privado para hacerlo. El texto de la ley no prevé exenciones por tamaño del condado ni por costos.

El fiscal general puede acudir a la Justicia contra un alguacil que no cumpla.

El rechazo de octubre de 2025 corresponde al Departamento de Policía de Dallas y a una oferta de fuerza de tarea.

El recuento de condados es al 23 de noviembre de 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.