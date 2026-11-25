El 1° de diciembre se cumple el plazo que Texas estableció para que todos los condados se adhieran a la ley SB 8 firmada por el actual gobernador, Greg Abbott, que obliga a la cooperación entre los sheriffs y los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) bajo la sección 287(g). Hasta el 23 de noviembre, 19 condados todavía no estaban adheridos a la normativa.

Cuáles son los condados de Texas que no están adheridos al acuerdo 287(g) del ICE

De acuerdo con un listado publicado por el ICE y analizado por LA NACION, de los 254 condados en Texas, 235 se adhirieron, al menos, a un modelo de la sección 287(g) y 19 todavía no lo hicieron. Los 19 condado son:

Cottle

Crockett

Culberson

Dallas

Donley

El Paso

Fisher

Glasscock

Hudspeth

Irion

Kent

King

La Salle

Loving

Martin

Reeves

Stonewall

Throckmorton

Ward

El mapa ilustrativo del ICE refleja los condados que tienen acuerdos bajo la sección 287(g) hasta el 15 de octubre de 2026 Captura de pantalla/ICE

Los últimos condados que firmaron acuerdos fueron Liberty y Risk el pasado 23 de noviembre. Ambos se suscribieron al modelo Task Force Model, que le otorga a los agentes de inmigración designados una autoridad limitada durante sus tareas policiales cotidianas o en grupos de trabajo conjuntos con la agencia.

En qué consiste la ley SB 8 y la sección 287(g)

La SB 8 es una ley aprobada por la Legislatura 89 de Texas y firmada por Abbott en 2025 que entró en vigor el 1° de enero de 2026. La normativa convierte en mandato obligatorio que los sheriffs que operan una cárcel firmen un acuerdo bajo la Sección 287(g) con el ICE.

La sección 287(g), introducida por la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, es un programa federal que autoriza a la agencia migratoria delegar en los oficiales de policía estatales y locales la autoridad de realizar funciones específicas de agente de inmigración.

La ley SB 8 convierte en mandato obligatorio que los sheriffs que operan una cárcel firmen un acuerdo bajo la Sección 287(g) con el ICE Fotomontaje realizado con IA

Según el texto de la ley SB 8, no se exige a los sheriffs cumplir con una modalidad específica, por lo que pueden elegir cualquiera de estos tres modelos del programa:

Jail Enforcement Model: permite a los funcionarios de inmigración designados identificar y procesar a los extranjeros sujetos a deportación que tengan cargos penales pendientes o en curso.

permite a los funcionarios de inmigración designados que tengan cargos penales pendientes o en curso. Task Force Model : habilita a que los agentes de inmigración designados ejerzan una autoridad migratoria limitada mientras realizan sus tareas policiales rutinarias.

: habilita a que los agentes de inmigración designados mientras realizan sus tareas policiales rutinarias. Warrant Service Officer Model: permite a los funcionarios de inmigración designados notificar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros bajo su custodia.

La postura de Gina Hinojosa sobre la ley SB 8 y la sección 287(g)

Tras ser consultada sobre si Texas mantendría sus acuerdos con el ICE una vez que asumiera el cargo de gobernadora, la demócrata señaló que haría “todo lo que estuviese en su poder” para limitar la agenda migratoria actual de la agencia, según dijo en una entrevista con Univision. Hinojosa será nombrada gobernadora el 19 de enero de 2027.

Esta postura coincide con sus dichos en otra conversación con Politico previo a los comicios electorales del 3 de noviembre. Allí aclaró que la abolición del ICE era un “tema federal fuera de la jurisdicción de la gobernación”.

“Eso no es algo sobre lo que un gobernador tenga voz ni voto. Ni siquiera lo he considerado. Pero lo que sí voy a decir es que lo que pasa con los operativos es inaceptable y nos hace a todos menos seguros”, dijo.