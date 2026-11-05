James Talarico, senador electo de Texas, promete mano dura contra el ICE: “Esto tiene que parar”

James Talarico, senador electo por Texas, prometió impulsar límites al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y revisar sus prioridades operativas y presupuestarias. En una entrevista con Noticias Telemundo posterior a su victoria electoral del 3 de noviembre, el demócrata cuestionó las intervenciones de agentes enmascarados y se comprometió a defender a las comunidades inmigrantes desde su banca en Washington. Su triunfo frente al republicano Ken Paxton fue confirmado el mismo martes 3 de noviembre.

Qué cambios propone James Talarico para los operativos de ICE

“Como el próximo senador por Texas, voy a tomar medidas estrictas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas”, declaró Talarico en diálogo con Telemundo. El dirigente criticó el uso de vehículos sin identificación y describió los procedimientos de la agencia como una amenaza para los vecinos inmigrantes.

Su planteamiento incluye mantener las funciones de control migratorio y aduanero, con cambios en la forma de ejecutarlas. “Bueno, necesitamos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero eso no es lo que estamos viendo en este momento en esta agencia”, afirmó, antes de reclamar una revisión de sus prácticas.

Durante sus declaraciones, mencionó a Lorenzo Salgado Araujo, el trabajador mexicano que murió tras recibir un disparo de un agente migratorio en Houston el 7 de julio de 2026. Según AP, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el oficial actuó en defensa propia. Pero la familia y pasajeros de la camioneta cuestionaron la versión federal, de acuerdo con Houston Public Media.

Qué planteó Talarico sobre el presupuesto y la contratación de agentes

Talarico también propuso redirigir hacia las comunidades recursos destinados a la agencia federal. “Tenemos que tomar todo ese dinero que se ha puesto en el ICE y tenemos que devolverlo a nuestras comunidades”, expresó en el material proporcionado.

El demócrata vinculó esa propuesta con la atención médica y pidió que los nuevos agentes cuenten con experiencia en aplicación de la ley. Sin embargo, no habría especificado montos, partidas presupuestarias ni un proyecto legislativo que precise cómo instrumentaría esos cambios.

Gina Hinojosa, la gobernadora electa, también prometió que su administración Texas no servirá como "plataforma de operaciones para detener a niños y familias" AP/Imagen compuesta con IA

La diferencia resulta relevante para los hogares de inmigrantes: las declaraciones describen propuestas políticas y prioridades de gestión. Talarico se comprometió a limitar las operaciones del ICE, sin anunciar una modificación vigente de las reglas migratorias.

Qué puede impulsar desde el Senado y su mensaje para los latinos

El alcance institucional de sus propuestas pasa por el Congreso. Según explica el Senado estadounidense, sus comisiones supervisan a las agencias del Poder Ejecutivo y revisan sus operaciones, gastos y programas; además, el financiamiento federal depende de leyes presupuestarias aprobadas por el Legislativo.

Esas atribuciones ofrecen vías para investigar procedimientos y discutir recursos, aunque las declaracionesde Talarico todavía no detallan una iniciativa concreta.

Para cerrar, Talarico brindó reconocimiento oral a los votantes hispanos: “Ustedes me apoyaron en esta elección, yo los voy a apoyar en el Senado de EE.UU.”.

Su victoria terminó con más de tres décadas sin triunfos demócratas en elecciones estatales de Texas y trasladará esas promesas al debate legislativo federal.