Últimas encuestas en Texas: Abbott vs. Hinojosa y la reñida carrera que define al nuevo gobernador

La carrera por la gobernación de Texas avanza hasta su desenlace en las elecciones del 3 de noviembre con una diferencia estrecha. El promedio de las últimas encuestas retomadas mostró que Greg Abbott mantiene una corta ventaja sobre Gina Hinojosa.

Encuestas de Texas: Abbott mantiene una ventaja sobre Hinojosa

Las encuestas sobre las elecciones de Texas presentan dos escenarios diferentes. En la carrera por la gobernación, el actual mandatario republicano aparece por delante de la demócrata Hinojosa en la mayoría de los relevamientos, mientras que en el Senado James Talarico y Ken Paxton mantienen una competencia más ajustada.

El promedio de RealClearPolling, elaborado a partir de sondeos realizados entre el 8 y el 30 de septiembre, señaló los siguientes resultados:

Greg Abbott mantiene el liderazgo con 48,2%

mantiene el liderazgo con Gina Hinojosa está a dos puntos, con el 46,2%

El cálculo reúne los resultados de distintas encuestas para mostrar una tendencia general de la contienda.

Uno de los sondeos retomados por RealClearPolling es el estudio de Fox News, realizado entre el 24 y el 28 de septiembre sobre 1203 votantes registrados, que también colocó al gobernador republicano por delante. Entre los votantes probables, los resultados mostraron:

Greg Abbott alcanzó el 52%

alcanzó el Gina Hinojosa obtuvo el 47%

Por otro lado, Big Data Poll mostró una distancia similar, en una muestra de 698 votantes probables:

Abbott registró el 47,1%

registró el Hinojosa obtuvo el 43,5%

Sin embargo, el escenario cambia en la medición de The New York Times y Siena College. Allí Hinojosa aparece con el 49% y Abbott con el 46%, lo que representa una ventaja de tres puntos para la candidata demócrata. El relevamiento incluyó 615 votantes de Texas y tiene un margen de error de 4,5 puntos.

Las críticas de Hinojosa a Abbott en Texas en plena campaña electoral

Elecciones en Texas: Talarico y Paxton compiten por el Senado

La elección para el Senado presenta una competencia más cerrada. Fox News ubicó a Talarico arriba de Paxton, con el 51% frente al 49% entre los votantes probables. La encuesta tuvo un margen de error de tres puntos para ese grupo.

Big Data Poll también registró una ventaja demócrata, aunque menor: Talarico alcanzó el 44,6% y Paxton el 41,6%.

El anuncio de Talarico contra Paxton en plena campaña electoral en Texas

The New York Times/Siena College presentó una diferencia mayor a favor de Talarico. El demócrata obtuvo el 51% frente al 45% de Paxton. La distancia de seis puntos convierte a la carrera senatorial en uno de los principales focos de atención electoral en Texas.

El voto independiente puede definir las elecciones de Texas

Los independientes aparecen como un grupo relevante para explicar la diferencia entre ambas contiendas. En el sondeo de The New York Times/Siena College, los demócratas obtuvieron una ventaja de 24 puntos entre esos votantes en los estados conservadores incluidos en la medición.

Greg Abbott y Gina Hinojosa protagonizan una carrera cerrada por la gobernación de Texas Imagen ilustrativa realizada con IA

Además, existe una diferencia de 30 puntos a favor de los demócratas cuando se consulta qué partido representa mejor los intereses de la gente común. En Texas, el costo de vida aparece relacionado con ese comportamiento.

Fox News señaló que Talarico obtuvo un respaldo importante entre los moderados y que los votantes que consideran que su situación financiera empeora lo apoyan por 32 puntos de diferencia. También pesa la evaluación sobre Paxton: el 45% afirmó que sus controversias personales y éticas influyen negativamente en su decisión.

Abbott, en cambio, conserva parte del electorado independiente. Su aprobación de gestión llegó al 52%, además, alrededor del 10% de quienes respaldan a Talarico para el Senado manifestaron intención de votar por el mandatario, un comportamiento de división que ayuda a explicar la diferencia entre ambas carreras.