Oficial desde hoy: cambian los requisitos para obtener la licencia de conducir en Texas y piden nuevos formularios a migrantes
El objetivo de la modificación es alinear los estándares de seguridad estatales con la ley federal REAL ID Act
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A partir de este domingo 20 de septiembre, los solicitantes originales de licencias de conducir en Texas están sujetos a nuevas normas publicadas por el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés). La medida actualiza los documentos aceptables para comprobar la identidad conforme a la ley federal REAL ID y permite ocasionalmente el uso de firmas electrónicas.
Desde hoy cambian los requisitos para obtener la licencia de conducir en Texas
El Texas Register comunicó recientemente los cambios esenciales de los requisitos para el trámite de la licencia de conducir que entran en vigor este 20 de septiembre.
En concreto, se actualizan las normas sobre documentos aceptables para comprobar la identidad conforme a los estándares de la ley federal REAL ID Act, aprobada por el Congreso de EE.UU. en 2005.
Esta legislación establece estándares mínimos de seguridad para la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación en todo EE.UU. Fue sancionada como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Tras revisiones y guías del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el DPS mantiene la validez de los pasaportes extranjeros con visado expirado acompañados de un formulario I-94 vigente como documento primario de identificación.
No obstante, para que estos pasaportes sean válidos, deben ser verificados a través del sistema federal SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements).
Bajo las nuevas reglas, el peticionario debe presentar ante los funcionarios del DPS un documento de Identificación Primaria. En el caso de que la persona no cuente con esta identificación, puede presentar la siguiente documentación:
- Un documento de identificación secundaria junto con dos documentos de identificación de apoyo.
- Dos documentos de identificación secundaria.
Cuáles son los documentos que aceptan en Texas para la licencia de conducir
Las tres categorías principales de documentos que pueden utilizar los solicitantes originales para el trámite del permiso para manejar en el Estado de la Estrella Solitaria son:
Identificación primaria
- Licencia de conducir o tarjeta de identificación de Texas con foto (vencida por no más de dos años).
- Pasaporte de Estados Unidos vigente.
- Certificado de ciudadanía o naturalización estadounidense con foto.
- Documentos vigentes emitidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigració (Uscis, por sus siglas en inglés) con fotografía y datos verificables.
- Tarjeta de identificación militar de EE.UU. vigente (activo, reserva o retirado).
- Pasaporte extranjero con visa de EE.UU. (válida o vencida) y formulario I-94 no vencido (o con estatus de duración de estancia).
Identificación secundaria
- Acta de nacimiento original o copia certificada de un estado, territorio de EE.UU. o el Distrito de Columbia.
- Certificado de nacimiento en el extranjero emitido por el Departamento de Estado de EE.UU.
- Orden judicial original o copia certificada de cambio oficial de nombre y fecha de nacimiento.
Identificación de apoyo
- Tarjeta del Seguro Social.
- Registros escolares.
- Póliza de seguro de al menos dos años de antigüedad.
- Título de vehículo.
- Certificado de matrimonio o sentencia de divorcio.
- Tarjeta de registro de votante.
- Documento consular.
- Identificación de conducir/ID de otro estado o Canadá.
Los cambios para las licencias de conducir en Texas que entran en vigor este 20 de septiembre
Al margen de la medida relativa a la documentación necesaria para el trámite de la licencia de conducir, el DPS de Texas también avanzó con las siguientes modificaciones que entran en vigor este domingo 20 de septiembre:
- Trámites digitales: se permite el uso de firmas electrónicas en las solicitudes digitales o realizadas en línea para obtener o renovar licencias de conducir o certificados de identificación.
- Capacitación para conductores de motocicletas: se actualizan los estándares de formación de conductores y el currículo de seguridad para operadores de motocicleta a fin de alinearlos con las reglas del Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés).
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