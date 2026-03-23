Lo anunció Abbott: el listado de productos que no se podrán comprar desde el 1 de abril con cupones SNAP en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio a conocer el año pasado que a partir del 1 de abril de 2026 entrará en vigor un cambio en el programa Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Este cambio impedirá utilizar los cupones de alimentos para comprar determinados productos.

¿Qué dijo Abbott sobre el cambio en SNAP?

El gobernador Abbott anunció la medida en agosto de 2025, después de que el gobierno federal aprobara la solicitud del estado para modificar las reglas del programa.

El cambio busca limitar el uso de los beneficios a alimentos con mayor valor nutricional Freepick

En ese momento, el mandatario republicano afirmó que esas nuevas directrices del programa SNAP “garantizarán que el dinero de los contribuyentes se utilice para comprar alimentos que aporten un verdadero valor nutricional”.

En el mismo comunicado, Molly Regan, subcomisionada ejecutiva de servicios de acceso y elegibilidad de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés), destacó la importancia del programa para millones de familias. También indicó que la medida busca mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de los texanos.

¿Qué productos no se podrán comprar con SNAP desde el 1 de abril?

La HHSC detalló los artículos que dejarán de ser elegibles para el programa. La prohibición alcanza principalmente a dulces y bebidas con alto contenido de azúcar.

La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas detalló que dulces y bebidas con alto contenido de azúcar quedarán fuera del programa Freepick

Entre los productos que quedarán excluidos del SNAP, figuran:

Barras de chocolate

Chicles

Caramelos

Frutos secos, pasas o frutas confitadas, cristalizadas, glaseadas o recubiertas con chocolate, yogures o caramelos

Bebidas azucaradas

La restricción también incluye bebidas no alcohólicas elaboradas con agua que contengan cinco gramos o más de azúcar añadida o cualquier cantidad de edulcorante artificial.

Además, SNAP mantiene otras prohibiciones que ya estaban vigentes. Los beneficios del programa tampoco se pueden usar para comprar:

Tabaco

Alcohol

Artículos no alimenticios

Vitaminas

Medicamentos

Entre los productos excluidos figuran barras de chocolate, caramelos, chicles y bebidas azucaradas Freepick

¿Qué alimentos sí seguirán permitidos con los cupones SNAP?

Las nuevas reglas no modifican la lista principal de alimentos que el programa permite comprar. Entre los que se pueden adquirir, se encuentran:

Frutas y verduras

Semillas y plantas de jardín que producen alimentos

Leche, sustitutos de la leche y otros productos lácteos

Pan y cereales

Carne, pescado y aves

También se mantienen habilitadas algunas bebidas como:

Que contienen leche o sustitutos como soja o arroz.

Que contienen más del 50% de jugo de frutas o verduras.

¿Cómo funciona el programa SNAP en Texas?

El SNAP es un programa federal dirigido a hogares con ingresos bajos o cuyos miembros sean adultos mayores de 60 años o más.

Según la información oficial, los beneficios se depositan en la tarjeta Lone Star. Este plástico funciona con un sistema de débito y se puede usar en cualquier comercio que acepte los cupones.

Los límites de ingresos y requisitos laborales para acceder al SNAP

La agencia establece criterios de ingresos para acceder al programa de asistencia alimentaria. La siguiente tabla muestra la ganancia mensual máxima que puede tener un hogar para ser elegible:

1 persona: US$2152

2 personas: US$2909

3 personas: US$3665

4 personas: US$4421

5 personas: US$5177

6 personas: US$5934

7 personas: US$6690

8 personas: US$7446

Por cada persona adicional en la familia, se suman US$757 al límite de ingresos.

Además de los ingresos, el programa establece requisitos laborales para mantener los beneficios. Según la HHSC, la mayoría de las personas de 16 a 59 años debe buscar empleo o participar en un programa ocupacional aprobado.

A su vez, si una persona ya tiene trabajo, no puede renunciar sin una razón justificada.

La agencia también indica que la mayoría de los adultos de 18 a 64 años sin hijos menores de 14 años en el hogar solo puede recibir beneficios durante tres meses dentro de un período de tres años si no trabaja.

Ese período puede extenderse si la persona trabaja al menos 20 horas semanales o participa durante ese mismo tiempo en un programa de capacitación aprobado.

Algunas personas están exentas de estos requisitos laborales. Entre ellas, se encuentran quienes tienen una discapacidad o quienes cuidan a un niño menor de 6 años.