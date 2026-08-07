Oficial en Texas: la megaconstrucción de US$160 millones que busca atraer el turismo en Fort Worth

El histórico Fort Worth Stockyards, uno de los principales destinos turísticos de Texas, tendrá un nuevo complejo turístico de US$160 millones. El desarrollo fue anunciado por Delightful Development Co. y Woodbine Development Co. y busca ampliar la oferta hotelera y de entretenimiento del distrito, que recibe más de diez millones de visitantes al año.

Fort Worth Stockyards: qué tendrán los dos hoteles del complejo turístico de US$160 millones

De acuerdo con Chron, el desarrollo incluirá dos hoteles de lujo conectados mediante un estacionamiento subterráneo compartido, con un total de 225 habitaciones y suites.

Así será la megaconstrucción en Texas, en la Fort Worth Stockyards Woodbine

Cada establecimiento contará con:

Lobby de lujo y bar con terraza.

de lujo y bar con terraza. Restaurantes y espacios gastronómicos al aire libre.

y espacios gastronómicos al aire libre. Restaurante y bar en la azotea con vistas al distrito histórico.

con vistas al distrito histórico. Piscina tipo resort con cabañas privadas.

con cabañas privadas. Spa de servicio completo.

Además, el complejo incorporará 30.000 pies cuadrados (unos 2787 metros cuadrados) de áreas verdes y espacios recreativos, junto con un sector comercial y nuevos ambientes para reuniones y convenciones. También tendrá:

Un salón de baile de 7500 pies cuadrados (aproximadamente 697 metros cuadrados) .

. Un granero para eventos de 4000 pies cuadrados (unos 372 metros cuadrados) .

. Más de 18.000 pies cuadrados (cerca de 1672 metros cuadrados) destinados a reuniones y eventos corporativos.

Fort Worth Stockyards supera los 10 millones de visitas anuales y suma nueva oferta hotelera

Los desarrolladores consideran que la ubicación del proyecto permitirá fortalecer el atractivo turístico de Fort Worth Stockyards, uno de los lugares más visitados del norte de Texas. “El complejo estará ubicado en la entrada del Distrito Histórico, que durante los últimos cinco años ha recibido más de 10 millones de visitantes anuales”, señaló Dupree Scovell, socio gerente y director de inversiones de Woodbine Development, a Chron.

Por su parte, Kayla Wilkie-Kinne, cofundadora de Delightful Development, indicó que la inversión busca abrir una nueva etapa para la oferta hotelera y de hospitalidad del distrito. Los desarrolladores consideran que la combinación de infraestructura moderna y preservación del carácter histórico permitirá consolidar a Stockyards como uno de los principales destinos para visitantes nacionales e internacionales.

El histórico Fort Worth Stockyards, uno de los principales destinos turísticos de Texas, tendrá un nuevo complejo turístico de US$160 millones Woodbine

Fort Worth Stockyards: qué proyectos siguen tras cancelarse la expansión de US$1000 millones

El anuncio llega pocos días después de que se descartara un plan de expansión de US$1000 millones, que proyectaba duplicar el tamaño del distrito histórico hacia 2032. La empresa Stockyards Heritage Development Company explicó que la decisión respondió a una revisión de las condiciones del mercado y de las prioridades de inversión a largo plazo.

Sin embargo, el nuevo complejo turístico de Fort Worth continuará según lo previsto. Además, a pesar de la cancelación de esa expansión, otro proyecto seguirá adelante dentro del distrito histórico.

De acuerdo con Chron, continúa una renovación de más de US$30 millones del histórico Stockyards Hotel y H3 Ranch. El restaurante prevé reabrir a fines de 2026 y el hotel, a comienzos de 2027. La renovación busca modernizar sus instalaciones y preservar el valor patrimonial de ambos espacios, que forman parte de la identidad turística de Fort Worth.

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Estas inversiones, según Chron, reflejan la estrategia de fortalecer el Fort Worth Stockyards como zona turística. Mientras algunos proyectos de gran escala fueron descartados, otras inversiones privadas continúan dentro del distrito, destinados a: