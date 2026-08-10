Oficial: Texas necesita enfermeros y Greg Abbott confirma más de US$5,6 millones para más profesionales

Texas avanza con una nueva inversión destinada a ampliar la formación de enfermeros y fortalecer la disponibilidad de profesionales de la salud. El gobernador Greg Abbott anunció más de US$5,6 millones en subvenciones para instituciones de educación superior del estado, con fondos dirigidos a proyectos que buscan transformar y ampliar los programas de dicha carrera.

La inversión millonaria de Texas para formar nuevos enfermeros

Según el comunicado de prensa de la oficina del gobernador de Texas, publicado el 7 de agosto, los fondos corresponden al Nursing Innovation Grant Program (NIGP), un programa diseñado para respaldar proyectos relacionados con la educación en enfermería.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

En esta convocatoria se anunciaron más de US$5,6 millones para instituciones de educación superior, con iniciativas destinadas a mejorar los programas existentes y crear nuevas alternativas de capacitación.

De acuerdo con Abbott, la iniciativa busca consolidar un sistema que garantice la atención médica adecuada para los habitantes locales.

“Texas construye la fuerza laboral de salud del mañana con inversiones estratégicas en educación en enfermería”, expresó el gobernador. Asimismo, el mandatario remarcó el impacto que tendrá esta asignación en la comunidad y señaló que los fondos permiten estructurar nuevas metodologías para formar perfiles altamente capacitados.

“Estas subvenciones financian programas innovadores que preparan a más enfermeras para el servicio en comunidades en todo el estado. Una sólida reserva de enfermeras bien entrenadas fortalece la atención al paciente en todo Texas y ofrece los profesionales calificados que nuestras comunidades necesitan”, agregó el gobernador.

La coordinación y supervisión de los recursos económicos asignados corresponden a la Texas Higher Education Coordinating Board, organismo encargado de regular las actividades vinculadas al sistema educativo superior.

Desde esta entidad gubernamental explicaron que el respaldo monetario otorgado por el programa fomenta la flexibilidad curricular necesaria para responder a las demandas del sector sanitario.

Destinatarios de los fondos y áreas de aplicación para profesionales de la salud de Texas

Los centros educativos beneficiados en esta convocatoria deberán destinar el capital recibido a la optimización de sus currículos, la ampliación de espacios clínicos o la creación de trayectos académicos flexibles.

Estas alternativas contemplan desde certificaciones iniciales enfocadas en asistentes sanitarios hasta el grado académico avanzado en el área de enfermería.

La iniciativa anunciada por Abbott busca fortalecer la fuerza laboral de la salud, optimizar la atención a los pacientes y responder a la alta demanda de profesionales calificados en Texas gregabbott.com

El plan de adjudicación económica comprende ocho establecimientos de educación superior, cuyos proyectos recibirán sumas específicas durante el periodo establecido:

Alamo Community College – San Antonio College : US$748.736

– : US$748.736 Austin Community College : US$750.000

: US$750.000 Sam Houston State University : US$750.000

: US$750.000 Tarrant County College District : US$735.134

: US$735.134 Texas Woman’s University : US$749.977

: US$749.977 The University of Houston : US$750.000

: US$750.000 The University of Texas - Austin: US$459.840

Cómo fue la adjudicación de las subvenciones en Texas

El programa tiene un calendario definido para la convocatoria 2026. El plazo para presentar las solicitudes terminó el 1° de junio de 2026 y el Texas Higher Education Coordinating Board anunció los premios el 31 de julio. El período de financiamiento comenzará el 1° de septiembre y finalizará el 31 de agosto de 2028.

Texas fomenta la formación en enfermería a partir de subvenciones Imagen generada con Inteligencia Artificial

La información oficial del Texas Higher Education Coordinating Board establece que el NIGP es un programa competitivo.

Las instituciones interesadas debieron presentar propuestas completas dentro de los plazos establecidos y demostrar que sus proyectos cumplían con los objetivos fijados para la innovación en la educación de enfermeros.

El programa fue creado en 2023 por Abbott y la Legislatura de Texas con la finalidad de impulsar la innovación en la formación de profesionales de enfermería. Posteriormente, en 2025, se incorporó financiamiento adicional para continuar con esta estrategia.