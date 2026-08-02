Oficial y confirmado en Texas: todos los candidatos de Greg Abbott para las elecciones de medio término

Texas inicia su campaña para las elecciones de medio término el 3 de noviembre con los aspirantes de cada partido. Greg Abbott, gobernador del estado, ya se reunió con todos los candidatos republicanos, entre los que se encuentran Ken Paxton y Dan Patrick.

Quienes son los candidatos republicanos para las elecciones de medio término en Texas

Ken Paxton (candidato para el Senado)

Paxton es un abogado que se desempeña en la actualidad como el 51º fiscal general de Texas, cargo que ocupa desde enero de 2015, según consignó en su biografía oficial.

Ken Paxton contó con el respaldo de Donald Trump durante las elecciones primarias en Texas Instagram/@kenpaxtontx

Comenzó su carrera política en 2002 , cuando fue elegido para representar al Distrito 70 , que abarca partes del sur del condado de Collin y ciudades como Allen, Plano, Richardson y Dallas.

, cuando fue elegido , que abarca partes del sur del condado de Collin y ciudades como Desde 2003 hasta 2013 sirvió en la Cámara de Representantes. En 2012, fue elegido para el Senado estatal, donde representó al Distrito 8 en los condados de Collin y Dallas.

El 4 de noviembre de 2014 fue votado para ser el 51.º fiscal general de Texas y ha sido reelegido para este rol en dos oportunidades. En abril de 2025, anunció su candidatura por el Senado bajo la premisa de “hacer un cambio” a través de una seguridad fronteriza extrema y leyes de identificación de votantes.

Dan Patrick (candidato para vicegobernador)

Patrick es el actual vicegobernador de Texas, considerado el segundo ejecutivo de más alto rango en el estado. Fue elegido para este cargo por primera vez en 2014 y reelegido en 2018 y 2022, según consignó su sitio web.

Previo a su rol como vicegobernador, trabajó durante ocho años en el Senado de Texas, donde presidió el Comité de Educación Pública.

Dan Patrick impulsó medidas para colocar los Diez Mandamientos en las escuelas públicas

El republicano es conocido por liderar propuestas legislativas vinculadas con la base conservadora. En 2023, impulsó medidas para colocar los Diez Mandamientos y tiempos de oración en las escuelas públicas, además de añadir la frase “In God We Trust” en el Senado de Texas.

Mayes Middleton (candidato para fiscal general)

Middleton es el actual senador estatal por el Distrito 11 y es candidato para la fiscalía general de Texas. Se graduó de la Facultad de Derecho en la Universidad de Texas y posee una licencia para ejercer desde 2008.

Mayes Middleton autorizó y logró la aprobación de la “Ley de Protección de los Deportes Femeninos” (Save Women’s Sports Act en inglés), que prohíbe a hombres biológicos competir en deportes universitarios femeninos @mayes_middleton

Es considerado uno de los legisladores más conservadores del estado. Entre sus iniciativas destacan:

Deportes y género: autorizó y logró la aprobación de la “Ley de Protección de los Deportes Femeninos” (Save Women’s Sports Act en inglés), que prohíbe a hombres biológicos competir en deportes universitarios femeninos.

autorizó y logró la aprobación de la (Save Women’s Sports Act en inglés), que prohíbe a hombres biológicos competir en deportes universitarios femeninos. Salud: autorizó la prohibición contra los mandatos de la vacuna COVID .

autorizó la prohibición contra los mandatos de la . Educación y valores: impulsó la elección escolar y liderado esfuerzos contra políticas que denomina “woke” .

impulsó la elección escolar y liderado esfuerzos . Seguridad y armas: es defensor de la Segunda Enmienda y coautor de la ley de portación constitucional.

Don Huffines (candidato para contralor)

Huffines es un empresario y político republicano que fue nombrado por Abbott como Contralor de Cuentas Públicas de Texas el 2 de julio de 2026. Desde 2015 hasta 2019 representó al distrito 16 del Senado en Texas.

Don Huffines obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por la Universidad de Texas en Austin Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Abbott y de Huffines

Previo a su carrera política, obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por la Universidad de Texas en Austin. Esto le permitió cofundar Huffines Communities, una de las firmas de desarrollo inmobiliario más grandes del área de Dallas-Fort Worth, según consignó su sitio web.

Dawn Buckingham (candidata para comisionado de tierras)

Buckingham es la actual comisionada de Tierras de Texas (Land Commissioner); es la primera mujer en la historia del estado en ocupar este cargo. Para los comicios del 3 de noviembre busca la reelección.

Dawn Buckingham es la primera mujer en obtener el cargo como comisionada de tierras Jason Fochtman - Houston Chronicle

Según su sitio web, se define como la “punta de lanza” en las batallas por la seguridad fronteriza. Ha tomado medidas directas sobre este tópico, como declarar islas en el Río Grande como territorio soberano de Texas para permitir que las autoridades estatales tomen control operativo contra el narcotráfico y la trata de personas.

Bo French (candidato para comisionado de Ferrocarriles)

French es un empresario, inversor y candidato republicano para el cargo de comisionado de Ferrocarriles de Texas.

Se define como un conservador MAGA y un luchador que ha servido como presidente del Partido Republicano del Condado de Tarrant desde 2023.

El inversor prevé supervisar la industria del petróleo y el gas de Texas bajo una agenda conservadora estricta. Sus principales compromisos incluyen:

Seguridad y soberanía: proteger la industria energética de Texas de enemigos extranjeros mediante la aplicación de leyes que prohíben la propiedad de tierras por parte de entidades extranjeras hostiles .

proteger la industria energética de Texas de enemigos extranjeros mediante la aplicación de leyes que prohíben la . Legislación: prevé expandir las prohibiciones de propiedad de tierras (como la SB 17) para incluir a países musulmanes en el veto actual contra China.

Reunión de Greg Abbott con los candidatos republicanos

Abbott se reunió con los candidatos el pasado 29 de junio. A través de su cuenta de X, señaló que el encuentro estuvo centrado en coordinar estrategias para que Texas se mantenga como un “bastión republicano”.

Abbott se reunió con todos los candidatos republicanos para mantener a Texas como un "bastión republicano" X/@GregAbbott_TX

“Anoche, por primera vez en la historia, todos los candidatos republicanos estatales (excepto los judiciales) se reunieron para trazar el camino hacia la victoria en noviembre. Defenderemos el sentido común frente a las políticas caóticas promovidas por los demócratas radicales", escribió.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones en Texas

De acuerdo con un sondeo realizado por Texas Public Opinion Research (TPOR, por sus siglas en inglés), los comicios del 3 de noviembre muestran un panorama reñido para diferentes cargos: