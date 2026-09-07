Oficial y confirmado: cierre de carreteras y nuevos controles en Dallas que se extenderán hasta el 11 de septiembre

Durante varios días, por la realización de un evento de alto perfil nacional, las autoridades de Dallas, en Texas, ejecutarán un plan de seguridad en las inmediaciones del American Airlines Center. Las restricciones viales y los perímetros de vigilancia afectarán el tránsito en la zona con cierres de carreteras desde este lunes 7 de septiembre.

Cortes de calles del 7 al 11 de septiembre en Dallas

Las restricciones vehiculares y peatonales ya comenzaron en el núcleo urbano de Dallas. En ese marco, de acuerdo con un reporte de CBS News, varias calles cerrarán hasta el 11 de septiembre.

El perímetro del American Airlines Center estará restringido del 7 al 11 de septiembre en Dallas por la realización del evento político Sitio web American Airlines Center

Las carreteras afectadas por la medida serán, principalmente, las que se ubiquen en los alrededores del American Airlines Center. Los operativos culminarán durante la medianoche del viernes.

Los cortes se darán porque la policía de Dallas establecerá tres puestos de control obligatorios en el perímetro de seguridad:

Uno operará en la calle Payne , en el sector este del recinto.

en la , en el del recinto. Los dos restantes controlarán los accesos en los costados norte y sur.

Las personas que caminen o conduzcan por estas calles deberán exhibir una identificación oficial con fotografía. Asimismo, los transeúntes deberán presentar documentación válida que justifique su presencia en el área restringida.

En ese sentido, los comercios dentro del perímetro, como el restaurante Bluebonnet and Thyme, tendrán dificultades para operar de forma normal. Los propietarios entregaron cartas de acreditación a sus empleados para facilitar su cruce diario por los puestos de control.

Con presencia de Donald Trump: el motivo del operativo de seguridad en Dallas

El despliegue de seguridad en Dallas ocurrirá por la celebración de la Convención del Partido Republicano. Este evento se extenderá durante el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre y reunirá a miles de personas en el American Airlines Center.

Los organizadores prevén la llegada de 20.000 visitantes a la ciudad texana, según consignó CBS News. La presencia de figuras de alto perfil exige la implementación de protocolos en el perímetro urbano.

Se prevé que Donald Trump y JD Vance sean algunas de las personalidades políticas que llegarán al American Airlines Center de Dallas ANNABELLE GORDON - AFP

Por ejemplo, se prevé que el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance asistan a los debates de la convención. Esta concentración de líderes políticos motiva la adopción de medidas excepcionales de protección.

El costo de los operativos de seguridad supera los 2 millones de dólares. La mayor parte de este presupuesto municipal financia la contratación de agentes policiales adicionales.

El operativo en Dallas tendrá agentes policiales y francotiradores

El especialista en tácticas de seguridad, Jay J. Armes, advirtió que la población civil observará una fuerte presencia de agentes policiales en los alrededores. En ese contexto, el analista anticipó protestas y contramanifestaciones de diversos grupos de ciudadanos frente a los perímetros de contención.

“Se puede esperar una presencia policial significativa, manifestantes, contramanifestantes y gente en los tejados, que son agentes del orden que actúan como francotiradores”, expresó en diálogo con CBS News.

En el marco de los preparativos para el evento y las modificaciones de seguridad en Dallas, algunos residentes entrevistados por el medio manifestaron su molestia por el cambio en la rutina que implica esta situación. Además, comerciantes mostraron fastidio por cómo afectará este escenario a su clientela.