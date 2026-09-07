Elecciones en Estados Unidos: la insistencia de Trump en la Corte Suprema y su pedido de eliminar el voto por correo

La administración de Donald Trump presentó el domingo 6 de septiembre una nueva apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para revertir la decisión de una jueza federal que suspendió la aplicación obligatoria de las nuevas reglas del Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) para el voto por correo. Se trata del tercer recurso de este tipo presentado por el gobierno en poco más de dos semanas.

Qué pide Trump a la Corte Suprema sobre las nuevas reglas del USPS para el voto por correo

El conflicto gira alrededor de la norma Ballot Mail for Federal Elections, que establece condiciones específicas para el envío de boletas electorales.

Entre ellas figuran el uso de sobres estandarizados, códigos de barras inteligentes, aprobación previa de los diseños por parte del USPS y el registro de información de los votantes en un portal electrónico de la agencia.

La Casa Blanca sostuvo que las disposiciones forman parte de las facultades del Servicio Postal y que buscan evitar el fraude y ordenar el procesamiento de la correspondencia. Los estados y las organizaciones que cuestionan la medida consideraron, en cambio, que el gobierno federal interviene en competencias que corresponden a las autoridades electorales estatales.

En medio de la batalla judicial, el procurador general John Sauer pidió a la Corte Suprema que suspenda la decisión de Indira Talwani emitida el 4 de septiembre.

El gobierno argumentó que el Congreso otorgó al USPS facultades para regular la recolección, clasificación, transporte y entrega de correspondencia, y que esas atribuciones incluyen aspectos vinculados con el diseño y procesamiento de los sobres.

La administración también sostuvo que las reglas no modifican quién puede votar ni cómo se administran los comicios. Según su argumento, los estados mantienen la responsabilidad sobre la elegibilidad de los electores, mientras que el USPS solamente determina qué correspondencia puede ser procesada dentro de su sistema.

La administración Trump busca suspender un fallo previo de una jueza federal que bloqueó las medidas del Servicio Postal Agencia AFP

“La norma tiene por objeto facilitar la aplicación de la ley federal, reducir el riesgo de fraude y ayudar a proteger la integridad de las elecciones federales con respecto al papel estrecho pero importante que desempeña el Servicio Postal”, aseguró Sauer en la apelación.

Por qué la jueza Indira Talwani bloqueó las reglas del USPS para las elecciones de noviembre

El 31 de marzo, Trump firmó la orden ejecutiva Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections. La medida buscó incorporar mecanismos de verificación de ciudadanía para determinar qué votantes podían recibir boletas por correo, al utilizar información proveniente de una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

A partir de esa orden, el USPS aprobó su nueva regulación, que entró en vigor el 21 de agosto. La norma exigió que los sobres electorales fueran compatibles con el procesamiento automatizado y tuvieran códigos de barras individuales.

La aplicación obligatoria de las reglas federales fue cuestionada judicialmente por una coalición integrada por 23 estados, el Distrito de Columbia y organizaciones vinculadas con los derechos electorales. Los demandantes sostuvieron que la Constitución reserva la regulación de los comicios al Congreso y a las legislaturas estatales, y no al Poder Ejecutivo ni al Servicio Postal.

El 4 de septiembre, la jueza federal Indira Talwani dictó una medida cautelar que dejó sin efecto la obligatoriedad de las disposiciones para las elecciones del 3 de noviembre. Los estados pueden cumplir voluntariamente con las pautas del USPS, siempre que sus propias leyes lo permitan.

Según la orden preliminar de la jueza, el Servicio Postal no cuenta con autorización suficiente para imponer esas condiciones a los estados.

La administración argumenta que sus reglas son necesarias para prevenir el fraude electoral y garantizar la integridad del proceso antes de que las boletas saturen el sistema postal Fotomontaje editado con IA

La jueza también consideró que su implementación a pocas semanas de los comicios podría afectar a votantes que dependen del correo y generar problemas porque algunos estados ya adquirieron sobres que no cumplen con las nuevas especificaciones.

Qué puede resolver la Corte Suprema sobre el voto por correo antes de las elecciones de 2026

La jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson fijó el miércoles 9 de septiembre a las 16 (EDT) como plazo para que los estados y las organizaciones demandantes respondan al recurso. Debido a la proximidad de las elecciones, el expediente será tratado mediante el procedimiento de emergencia.

El máximo tribunal puede emitir una suspensión administrativa mientras analiza el caso. Si acepta la solicitud de suspensión de la administración, las exigencias del USPS volverían a ser obligatorias para los comicios del 3 de noviembre .

. Los estados deberían entonces utilizar los sobres aprobados, incorporar los códigos de barras requeridos y cargar la información correspondiente en el portal postal.

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Si la Corte Suprema rechaza la solicitud del gobierno, continuará vigente la medida cautelar de Talwani. En ese escenario, las nuevas condiciones permanecerían como una opción voluntaria y el litigio sobre la legalidad de la regulación seguiría su curso ante las instancias judiciales correspondientes.