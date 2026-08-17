Pasaporte mexicano en Texas: cuánto cuesta y qué se necesita para renovarlo en Dallas en 2026

Los mexicanos que necesiten tramitar o renovar su pasaporte mexicano en Dallas durante 2026 deben revisar la vigencia que buscan y las condiciones de su solicitud antes de acudir a la cita. Esos factores determinan el monto final y los documentos que tendrán que presentar.

¿Cuáles son las tarifas del pasaporte mexicano en Dallas?

Según el cuadro de costos del Consulado General de México en Dallas, los importes se mantienen vigentes desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Los adultos mayores de 60 años reciben un descuento del 50% Fotomontaje realizado con IA

El precio cambia según la cantidad de años de vigencia del pasaporte:

Un año, únicamente para menores de tres años: US$44

Tres años: US$101

Seis años: US$137

10 años: US$209

La Secretaría de Relaciones Exteriores emite esta identificación para acreditar la nacionalidad y la identidad de la población mexicana. También sirve para solicitar a las autoridades extranjeras que permitan el libre tránsito de su titular.

Los beneficios para adultos mayores y los recargos por urgencia

Las personas mayores de 60 años pueden obtener una rebaja del 50% en la expedición de ejemplares ordinarios. La misma reducción alcanza a quienes acrediten una discapacidad.

en la expedición de ejemplares ordinarios. La misma reducción alcanza a quienes acrediten una discapacidad. El beneficio se limita a esa clase de documentación y no comprende los demás servicios ofrecidos por la representación mexicana, explica el consulado mexicano en su sitio web.

Si la emisión debe realizarse de emergencia, el interesado deberá abonar un 30% adicional. La sede calcula ese recargo sobre la suma correspondiente al plazo elegido.

¿Qué documentación se necesita para completar la renovación?

El interesado debe reservar una fecha de atención y acudir personalmente a la oficina. Ese día tendrá que exhibir el ejemplar que pretende reemplazar.

Para una renovación ordinaria, el pasaporte anterior debe encontrarse en condiciones que permitan procesar el trámite; en determinados casos -documentos con observaciones, expediciones de emergencia o pasaportes expedidos antes de 2010- el consulado puede requerir documentación adicional.

Quienes quieran incorporar el apellido de su cónyuge deberán llevar el acta de matrimonio original. La autoridad incluirá ese dato en un apartado especial del nuevo pasaporte.

Las alternativas disponibles para reservar una cita

MiConsulado ofrece tres canales para programar la atención:

Una llamada telefónica al 1-424-309-0009 .

. Un mensaje de WhatsApp al 1-424-309-0009 .

. El portal de MiConsulado.

La reserva previa resulta obligatoria. El titular debe presentarse en la dependencia correspondiente para entregar los comprobantes y finalizar la gestión.

¿Qué cambia cuando el solicitante es menor de edad?

Las madres, los padres o los tutores deben concurrir junto con el niño. También tienen que probar su nacionalidad mediante el acta de nacimiento original, una declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento, un certificado de nacionalidad mexicana o una carta de naturalización.

Para demostrar la identidad se admite un certificado escolar de educación primaria o secundaria, una boleta certificada con fotografía y sello oficial o una credencial estudiantil. Esta última debe ir acompañada por registros académicos firmados y sellados que incluyan el nombre completo asentado en la partida mexicana.

Otra posibilidad consiste en utilizar una identificación oficial emitida por una autoridad estadounidense, siempre que los datos coincidan con el acta. Para los menores de siete años, se acepta una constancia con fotografía y sello de una institución médica o de un pediatra que conozca al niño.

Los progenitores o responsables legales deben exhibir identificaciones oficiales vigentes, firmadas y con fotografía. Sus nombres tienen que coincidir con los asentados en el registro de nacimiento. Asimismo, deben autorizar la expedición mediante el formulario OP-7.

Si alguno se encuentra en México, puede completar la OP-7 en la dependencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores más cercana a su domicilio y pedir que se remita a Dallas. Quien esté en otro país deberá acudir a la representación mexicana que le corresponda.

La separación o el divorcio no eliminan la patria potestad. En ausencia de una sentencia que autorice a uno de los progenitores a actuar por su cuenta, ambos tendrán que firmar el permiso.

El consulado acepta efectivo y ciertas tarjetas Fotomontaje realizado con IA

Las formas de pago y el plazo de entrega