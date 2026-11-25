El Día de Acción de Gracias llegará con una mañana fría en una parte de Texas y temperaturas frescas durante la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) prevé condiciones secas y soleadas en las áreas de Dallas-Fort Worth y Houston, aunque las temperaturas y las alertas varían según la localidad.

Día de Acción de Gracias en Dallas y el norte de Texas

La oficina del NWS en Fort Worth pronosticó heladas más extendidas durante la noche del miércoles al jueves.

pronosticó heladas más extendidas durante la noche del miércoles al jueves. Para Thanksgiving, el 26 de noviembre, anticipó sol y máximas en los 50 grados Fahrenheit, aproximadamente entre 10 y 15 grados Celsius.

Se espera que las condiciones atmosféricas sean favorables para la producción altos niveles de contaminación por ozono en Dallas-Fort Worth Imagen ilustrada con IA

El servicio advirtió que algunas zonas podían registrar su primera helada de la temporada y emitió advertencias para sectores de su área de cobertura.

La oficina esperaba que el tiempo seco continuara durante varios días y que el viernes y el sábado las temperaturas subieran a los 60 y 70 grados Fahrenheit, alrededor de 16 a 26 grados Celsius.

Houston y a cuánto llegará la temperatura este jueves 26 de noviembre

La oficina del NWS de Houston y Galveston informó una vigilancia por heladas para la noche del miércoles en los condados de Burleson, Brazos, Madison, Houston y Trinity, donde las temperaturas podrían bajar a entre 30 y 32 grados Fahrenheit, aproximadamente entre menos de 1 y 0 grados Celsius. Una vigilancia indica una posibilidad, no una temperatura ya registrada.

Para el jueves, el pronóstico regional situó las máximas mayormente en la parte alta de los 50 grados Fahrenheit, cerca de 13 a 15 grados Celsius, con algunos puntos que podrían llegar a 60 grados, unos 16 grados Celsius. También anticipó abundante sol. No significa que cada localidad del área registre el mismo valor.

El NWS atribuyó el descenso a un frente frío que avanzó hacia la costa. La oficina de Fort Worth esperaba otro frente hacia el final del fin de semana, con un descenso más moderado y sin lluvias previstas en ese momento. Ambas previsiones son escenarios sujetos a cambios.

El Niño y los viajes por Thanksgiving 2026

La asignación relaciona el frío con El Niño, pero las discusiones meteorológicas consultadas describen frentes y condiciones regionales sin atribuir de forma directa las temperaturas de Thanksgiving en Texas a ese fenómeno. Tampoco respaldan una única cifra para todo el estado. Por eso, los valores se presentan por región y no como una medición estatal.

Para Acción de Gracias 2026 podría haber un día lluvioso en Austin Foto ilustrativa generada con IA

Para quienes viajen o se reúnan con familiares durante el feriado, las alertas locales y el pronóstico de la ciudad de destino ofrecen más detalle que un panorama general.

Una advertencia de helada puede afectar plantas y otras actividades sensibles al frío, mientras que un pronóstico de máximas describe la temperatura esperada más alta, no la de la madrugada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.