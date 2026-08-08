Parece una antigua ciudad mexicana, pero este pequeño pueblo está en Texas y es patrimonio nacional

Una localidad de Texas parece una antigua ciudad mexicana por su arquitectura y su trazado colonial. Se trata de Roma, un pequeño pueblo fronterizo ubicado junto al Río Grande. Su centro histórico recibió una distinción patrimonial nacional en 1993.

Por qué Roma parece una antigua ciudad mexicana

De acuerdo con la Ciudad de Roma y Texas Historical Commission, la localidad fue fundada en 1765 por exploradores españoles. El trazado urbano, la plaza y los edificios circundantes conservan elementos de ese origen colonial. Las construcciones también presentan similitudes con las de Ciudad Mier y Guerrero Viejo.

La fundación española de 1765 que marcó el origen histórico y arquitectónico de Roma Tripadvisor

La arquitectura refleja las técnicas utilizadas durante el siglo XIX en el norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Por esa diversidad, los documentos oficiales describen los edificios como un “catálogo viviente” de los sistemas constructivos de la región fronteriza.

De asentamiento colonial a puerto comercial

Después de la independencia de México en 1821, Roma pasó de ser un puesto colonial a convertirse en un centro comercial. Durante la década de 1830, su ubicación permitió conectar las tierras interiores con los mercados del Golfo de México.

A fines del siglo XIX, el pueblo funcionó como el puerto occidental más lejano para barcos de vapor y embarcaciones de fondo plano. Estos medios transportaban mercaderías a lo largo del Río Grande.

Durante la Guerra Civil estadounidense, Roma se transformó en un punto logístico para la Confederación. Desde allí, el algodón destinado a compradores europeos evitaba los bloqueos navales de la Unión.

¿Por qué el centro histórico es patrimonio nacional?

El centro de Roma recibió en 1993 la categoría de National Historic Landmark District. Se trata de la máxima distinción que el Departamento del Interior de Estados Unidos concede a un distrito histórico.

La nominación presentó a Roma como una comunidad intacta poco frecuente. También la identificó como el único asentamiento conservado de Estados Unidos derivado de la colonización, la planificación urbana y el sistema de concesiones de tierras impulsados por José de Escandón a mediados del siglo XVIII.

Qué elementos arquitectónicos remiten al norte de México

Los edificios del distrito histórico fueron construidos con arenisca del río, piedra caliza de caliche y ladrillos moldeados. Sus fachadas conservan técnicas tradicionales asociadas con la arquitectura del norte mexicano.

El rejoneado combinaba piedras grandes y pequeñas para formar patrones. El sillar, en cambio, colocaba las piezas en filas cuidadosamente ordenadas. Las terminaciones incluían revoque de cal áspero y franjas ornamentales de yeso liso con diferentes colores.

El inmigrante alemán Enrique, también identificado como Heinrich, Portscheller, incorporó otros elementos a fines del siglo XIX. El arquitecto instaló una fábrica de ladrillos en Roma e introdujo piezas moldeadas, esquinas redondeadas, motivos clásicos y balcones de hierro forjado.

Sus diseños reunieron influencias de Monterrey y Nueva Orleans. Una parte importante de su trabajo permanece en las viviendas y los antiguos establecimientos comerciales del centro.

La plaza, las calles y los edificios que mantienen semejanzas con Ciudad Mier y Guerrero Viejo Tripadvisor

Los edificios que preservan la historia de Roma

Entre las obras de Portscheller se encuentra la residencia y establecimiento comercial de Manuel Guerra. El inmueble tiene dos pisos y conserva su balcón original de hierro forjado. También forma parte de los proyectos restaurados dentro del distrito.

La antigua aduana ocupa una pequeña construcción de ladrillos sobre un acantilado frente al río. Allí, las embarcaciones de vapor pagaban los derechos correspondientes al comercio fluvial. Más tarde, el edificio funcionó como sede municipal y cárcel.

Otra estructura destacada es la casa John Vale/Noah Cox, construida en 1853. La propiedad mantiene detalles tallados en arenisca. El área también conserva antiguos muelles y el puente internacional Roma-Ciudad Miguel Alemán de 1928. Esta última estructura recibió la categoría de State Antiquities Landmark. Los visitantes pueden conocer los principales sitios mediante recorridos autoguiados.