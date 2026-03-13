Está entre Tampa y Orlando: la pequeña ciudad de Florida donde se puede vivir con US$1800 al mes, repleta de parques y lagos
La metrópolis del centro del Estado del Sol cuenta con tres áreas que se encuentran en el Registro de Lugares Históricos de EE.UU.
La ciudad de Bartow, ubicada entre Tampa y Orlando, en Florida, es la sede del condado de Polk y alberga a unos 20.000 residentes. Allí, el bajo costo de vida permite alquilar una vivienda por menos de 1800 dólares al mes. La naturaleza que rodea a la jurisdicción, con lagos a su alrededor, hace de su entorno una atractiva oportunidad asequible, a menos de 50 millas (80 kilómetros) de grandes recintos de entretenimiento, como los parques de atracción de Disney y Universal.
Bartow: la pequeña ciudad de Florida donde se puede vivir con US$1800 al mes
Fundada en 1851, Bartow tiene una extensa historia, y es la sede del condado de Polk, además de su segunda ciudad más grande. Actualmente, se presenta como una buena opción para las personas que desean retirarse y vivir tranquilamente, así como para aquellas familias que buscan mudarse a un destino más asequible.
Los datos de Zillow indican que las personas pueden alquilar una casa por menos de US$1800 al mes. El sitio muestra, como ejemplo, una casa con un dormitorio, un baño y 1172 metros cuadrados, cuya renta es de US$1765 mensuales.
Además, la información del centro de datos también señala que el valor promedio de una vivienda en la jurisdicción es de US$270.713. Esta cifra experimentó una disminución en los últimos 12 meses, desde marzo del 2025.
Cómo es Bartow, en Florida: la pequeña ciudad ubicada entre Tampa y Orlando
Apodada la “ciudad de Robles y Azaleas”, Bartow, según su sitio web oficial, tiene una larga historia. Fue fundada en 1851 y recibió su nombre en homenaje a Francis S. Bartow, el primer comandante de brigada del Ejército Confederado que murió en combate durante la Guerra de Secesión.
En su territorio, tres distritos están en el Registro Nacional de Lugares Históricos:
- El antiguo juzgado del condado de Polk, construido en 1909, ahora alberga el Centro de Historia del Condado de Polk, sede del museo histórico y la biblioteca. La colección incluye objetos naturales y culturales relacionados con Polk y el área metropolitana de Florida Central que representan la historia desde la época precolombina hasta la actualidad.
- El Cementerio de Oak Hill, anteriormente conocido como el “Cementerio de la Ciudad Vieja”, fue fundado antes que el condado. Allí yacen veteranos de las Guerras Indígenas Seminolas, la Guerra México-Estadounidense, la Guerra de Secesión, la Guerra Hispano-Estadounidense, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el Conflicto de Corea.
- La Casa LB Brown fue diseñada y construida en 1892 por el maestro carpintero autodidacta Lawrence Bernard Brown. El hombre, nacido como esclavo y con poca educación, superó las adversidades y se convirtió en uno de los empresarios y líderes comunitarios más exitosos.
Además, Bartow alberga un amplio calendario de festivales y eventos durante todo el año, que incluye el Chalk Walk, el Festival de Otoño, los Friday Fests, la Feria de Artesanía Honey Bee, los Mercados Mensuales de Antigüedades y la Feria de Artesanía Spring Fling, entre otros.
Cerca de parques y lagos: las características de Bartow en Florida
En cuanto a sus paisajes naturales, la ciudad de Florida ofrece una rica variedad de belleza natural y actividades al aire libre. Según la página web de Bartow Economic Development Council:
- El terreno está rodeado de 550 lagos, lo que lo convierte en un destino privilegiado para la recreación acuática.
- La cercana Reserva Circle B Bar es un refugio para la vida silvestre, con diversos hábitats que atraen a observadores de aves de todo el mundo.
- Conocida como la “Capital Mundial de la Pesca de Lubina”, la zona ofrece oportunidades inigualables para los pescadores.
- La jurisdicción cuenta con una extensa red de caminos, perfecta para practicar senderismo y explorar los paisajes.
A su vez, el sitio web de la ciudad destaca que se encuentra a menos de 50 millas (80 kilómetros) de:
- Disney World
- Universal Studios
- Jardines Busch
- Legoland Florida
- Parque Histórico de la Patria
- Jardines de la Torre Bok
- Museo del Fosfato de Morera
- Museo de Arte Polk
